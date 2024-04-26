Llama-3'ü Ücretsiz Kullanmanın 7 Yolu

Derinlere inip interneti araştırdıktan sonra, bütçenizi zorlamadan Lama-3'ün gücünden nasıl yararlanabileceğime dair bulgularımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum! Büyük bir dil modeli olarak Llama-3, çalışma ve yaratma şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahiptir, ancak onun yeteneklerine erişmenin yüksek bir bedeli olabilir.





Bunu herkes için erişilebilir hale getirmenin bir yolunu bulmaya kararlı olarak, tek bir kuruş bile harcamadan Llama-3'ün potansiyelinden yararlanmanıza olanak tanıyan yedi gizli cevheri ortaya çıkardım. Daha az bilinen platformlardan yaratıcı geçici çözümlere kadar, size Llama-3'e nasıl ücretsiz olarak başlayacağınızı göstereceğim. İster bir geliştirici, ister yazar olun, ister sadece yapay zekaya meraklı olun, bu son teknolojinin olanaklarını hiçbir maliyet ödemeden ortaya çıkarmaya hazır olun!









Meta Yapay Zeka Web

Meta AI , Avustralya, Kanada, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere dünya çapında çok çeşitli ülkelerde mevcuttur. Bu son teknoloji yapay zeka platformuna İngilizce olarak Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Meta AI web sitesi gibi çeşitli Meta hizmetleri aracılığıyla erişilebilir.

Meta'nın platformuna doğrudan erişim, Lama'yı tam ve resmi kapasitesiyle deneyimlemenin en iyi yoludur. Ne yazık ki, Hong Kong'da yaşayan ve premium VPN aboneliği olmayan bir kullanıcı olarak arayüzün tamamını gösteremiyorum.









Anakin AI

AnakinAI, Meta Llama-3 70B ve 8B modellerini AI araçları platformunda sunuyor ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Platform yüzlerce başka AI uygulamasına sahiptir ve uygulamaları kendiniz de oluşturabilirsiniz.





7B ve 8B modellerini aşağıda gösterildiği gibi İngilizce ve Japonca olarak kullanabilirsiniz.









Şaşkınlık Laboratuvarları Perplexity AI'nin bir parçası olan Perplexity Labs , geliştiricilerin Llama 3 de dahil olmak üzere büyük dil modellerini keşfetmeleri ve denemeleri için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Basit ve sezgisel bir arayüzle, llama-3-70b-instruct'tan birini kolayca seçebilirsiniz. veya llama-3-8b-instruct modelini kullanın ve hemen etkileşime başlayın. Perplexity Labs'ın dikkate değer avantajlarından biri, Llama 3'ün yeteneklerini kısıtlama olmadan kapsamlı bir şekilde test etmenize olanak tanıyan cömert jeton limitleridir.



Llama-3–70b-instruct modeli için, dakikada 40.000 jeton ve 10 dakikada 160.000 jetonluk jeton oranı sınırıyla 5 saniyede en fazla 20 istek, dakikada 60 istek ve saatte 600 istekte bulunabilirsiniz. Llama-3–8b-instruct modelinin de benzer sınırları vardır; token oranı sınırı 10 saniyede 16.000 token, dakikada 160.000 token ve 10 dakikada 512.000 tokendır. Perplexity Labs, OpenAI'nin GPT modelleri tarafından desteklenen bir arama motoru olan Perplexity AI'nin bir parçasıdır ve etkileyici yetenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle kesinlikle keşfedilmeye değerdir.

HuggingChat HuggingFace tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir arayüz olan HuggingChat , kullanıcıların Llama 3 de dahil olmak üzere büyük dil modelleriyle etkileşime geçmesine olanak tanır.



Basitçe giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun, "Meta-Llama-3–70B-Instruct" modelini seçin ve sohbete başlayın. Sezgisel arayüz, Llama 3 ile etkileşimi kolaylaştırıyor, ancak ücretsiz jeton miktarı açıkça belirtilmemiş.

Replicate Replicate Playground, kullanıcıların bir hesap oluşturmadan Llama 3 modellerini denemelerine olanak tanır. Modellere meta-llama-3–70b ve meta-llama-3–8b aracılığıyla erişin. Basit arayüz, Llama 3 modellerini test etmeye ve karşılaştırmaya başlamayı kolaylaştırır.









Vercel Sohbet Vercel Chat, "llama-3–70b-instruct" hariç Llama 3 modellerinin ücretsiz testini sunar. İki veya daha fazla modelle yan yana sohbet ederek yanıt kalitesini ve jeton kullanımını karşılaştırın. Bu özellik, farklı modellerin güçlü ve zayıf yönlerine ve maliyet verimliliğine ilişkin değerli bilgiler sağlar.

Yerel Makinenizde lama Chatbot'u çalıştırın

Sisteminiz gerekli donanım özelliklerine sahipse yerel makinenizde lama Chatbot'u kurup çalıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için: Gerekli ağırlıkları (modelin parametrelerini içeren dosyalar) indirmek için Meta AI web sitesini ziyaret edin.

GitHub'daki llamma Chatbot deposuna gidin; burada chatbot'u kurmak ve ayarlamak için adım adım talimatlar bulacaksınız Bu adımları izleyerek chatbot'u kendi makinenizde çalıştırabilir, denemeler yapabilir ve özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Bu makalede özetlenen yedi ücretsiz yöntemle artık herkes bu devrim niteliğindeki dil modelinin gücünden yararlanabilir. Kullanıcı dostu platformları keşfetmekten açık kaynak uygulamalarından yararlanmaya kadar olasılıklar sonsuzdur. İster gen arıyor olun



Not: Bu yazı bahsedilen platformların hiçbirine sponsor değildir veya bunlarla bağlantılı değildir. Bu bilgiyi yalnızca Llama 3 modellerini ve geniş dil teknolojisini keşfetmeye ilgi duyan okuyuculara fayda sağlamak için paylaşıyorum. Amacım faydalı kaynaklar ve bilgiler sunmaktır; umarım bu bilgiyi faydalı bulursunuz!