Wilmington, DE, Kuzey Amerika'da Yılın Startup'ları İkincisi olan Drope.me ile tanışın





HackerNoon'un 2023 Yılının Startup'ları yarışmasında İkinci olarak tanınan Drope.me ile kurucusu ve CEO'su Dima Okhrimchuk, oyun endüstrisinde dikkat çekiyor. Drope.me'nin oyunlarda etkileyici pazarlamaya yaklaşımını, büyümelerini sağlayan faktörleri ve oyun keşfi ve tanıtımının geleceğine ilişkin vizyonunu tartışmak için Dima ile yapılan röportajı burada bulabilirsiniz.





Girişiminizin dünyayı nasıl değiştirdiğini bize anlatın.

Herkese selam! Adım Dima Okhrimchuk, Drope.me'nin kurucusu ve CEO'suyum. Burada olmaktan ve ekibimle birlikte oluşturduğumuz benzersiz platform hakkında daha fazla bilgi vermekten heyecan duyuyorum!









Drope.me yakın gelecekte oyunların nasıl keşfedileceği ve tanıtılacağı konusunda ezber bozan bir gelişme. Hem bağımsız geliştiricilerin hem de büyük yayıncıların mikro etkileyicilerle ve topluluklarıyla geniş ölçekte etkileşim kurmasına ve yalnızca performans için ödeme yapmasına olanak tanıyan dünyanın ilk etkileyici pazarlama platformunu oluşturduk! Vizyonumuz, etkileyicilerin ve oyuncuların oyunları tanıtmaları ve oynamaları karşılığında ödüllendirildiği, geleneksel ve UGC oyunları için yeni nesil keşif platformu olmaktır.





Influencer pazarlaması son yıllarda oyun şirketleri arasında daha büyük bir rol oynadı. Yeni ATT reklam politikalarıyla veri odaklı mobil oyun şirketleri bile bu kanaldan yararlanmaya başlıyor. Ancak, eğer bir influencer pazarlama kampanyası başlatmayı denediyseniz, bu sürecin ne kadar karmaşık, öngörülemez ve maliyetli olabileceğini bilirsiniz. İhtiyaç burada, ancak piyasadaki hiçbir çözüm, yüzlerce etkileyiciyi aynı anda saf performans pazarlama kampanyalarına dahil etme sürecini kolaylaştıramaz. Artık bir tane var!





Öte yandan, mikro etkileyicilerden oluşan devasa bir havuzdan yararlanma konusunda önemli bir potansiyel gördüğümüzden, bu yaratıcılar için yeni gelir akışı fırsatları da yaratıyoruz. Lansmandan sonraki ilk altı ay içinde mikro etkileyicilere 70 bin doların üzerinde ödeme yaptık, bazıları Drope.me'den binlerce dolar kazandı. Küçük yaratıcıların oyun markalarından hak ettikleri ilgiyi görmelerine ve çabalarının karşılığını almalarına yardımcı oluyoruz.

Sizi rekabetten ayıran şey nedir?

İki şey var: gerçekten benzersiz bir performansa dayalı model ve daha küçük içerik oluşturuculara ve onların topluluklarına odaklanma. Amacımız şirketlerin yalnızca etki sahibi kişilerle değil topluluklarıyla da etkileşime geçmesine yardımcı olmak olduğundan kendimizi üç taraflı bir pazar yeri olarak adlandırıyorum.





Diğer platformlar benzer hizmetler sunsa da hiçbiri yalnızca sonuçlar için ödeme yapma fırsatı sunmuyor. Haziran 2023'teki resmi beta lansmanından bu yana platform, 250'den fazla oyun şirketinin gelirlerini artırmasını sağladı ve mikro etkileyicilere 70 bin doların üzerinde ödeme yaptı. Drope.me, hem bağımsız oyun geliştiricilerinin hem de büyük yayıncıların binlerce mikro etkileyiciyle ve topluluklarıyla etkileşim kurmasına ve diğer platformların aksine yalnızca tamamlanan eylemler için ödeme yapmasına yardımcı oluyor. Bunlar, "Twitch'te bir oyunu yayınlama ve tanıtma", "Bir TikTok videosu oluşturma" vb. gibi etkileyici eylemler veya oyunu Steam İstek Listesine ekleme veya oyunu satın alma gibi topluluk eylemleri olabilir.







Drope.me'nin yalnızca mikro etkileyicilerin akış yoluyla para kazanmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda aşağıdaki gibi benzersiz formatlar aracılığıyla izleyicilerinin ilgisini çekmesini de belirtmekte fayda var. Topluluk Çekilişleri Takipçilerin katılabileceği ve ödüller kazanabileceği yer. Yayıncılara ve topluluklarına yönelik bu seviyedeki destek ve katılım, Drope.me'yi kullanıcılarına gerçekten önem veren bir platform olarak diğerlerinden ayırıyor. Bunları yalnızca markaların kampanyalarına yönelik bir araç olarak görmüyoruz. İlk hedefimiz, etkileyiciler ve markalar için eşit derecede faydalı bir platform oluşturmaktı. Ve Drope.me elbette etkileyiciler için tamamen ücretsizdir.

Ekibinizin neyi seviyorsunuz ve neden bu sorunu çözecek olanlar sizsiniz?

Ekibimiz oyun ve e-spor pazarlama konusunda geniş deneyime sahiptir. Bana göre en önemli noktalardan biri, bizim çekirdek oyuncular olmamız ve bazılarımızın aynı zamanda yayıncı olmamızdır. Bu, Drope.me aracılığıyla üstesinden gelmeyi hedeflediğimiz sektörü ve zorluklarını anlamamızı sağlıyor.





Kişisel olarak kurumsal finans ve teknoloji alanında 10 yılı aşkın bir süre çalıştım. Daha sonra 2020'de bir CS:GO e-spor organizasyonunun kurucu ortağı oldum. Proje umduğumuzdan daha az ölçeklenebilir olmasına rağmen bizi influencer pazarlamaya yönelmeye yöneltti. Ünlü yayıncılar ve profesyonel oyuncular arasındaki tercih değişimine tanık olarak, oyun markalarıyla işbirliklerini kolaylaştırmak için Drope.me'yi başlattık. Sorunları ve tercihleri hakkında her şeyi bilmek için TA'mızın her iki kısmıyla, geliştiricilerle ve etkileyicilerle yakın işbirliği içerisindeyim. Sonuç olarak oyun endüstrisi için gerçekten faydalı bir platform oluşturduk.

Eğer girişiminizi kurmasaydınız ne yapıyor olurdunuz?

Başka bir girişim kurardım :)

Şu anda başarıyı nasıl ölçüyorsunuz? Temel ölçümleriniz neler?

Platformumuzun performansını değerlendirmek için çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Kuzey Yıldızı metriğimiz GMV'dir. Her ay yüzde 30 büyüyoruz. Ayrıca, platformdan ve sonuçlarından ne kadar memnun olduklarını gösterdiğinden, bu GMV'nin ne kadarının geri dönen müşteriler tarafından oluşturulduğunu da araştırıyoruz.





Ayrıca yeni influencerların kayıt altına alınmasına ve bir süredir bizimle birlikte olanların aktivitelerine de dikkat ediyoruz. Eş zamanlı olarak katıldıkları şirket sayısını, gerçekleştirdikleri influencer aksiyonlarının sayısını ve Drope.me'ye getirdikleri hedef kitlenin yüzdesini değerlendiriyoruz.

2024'te hangi hedefleri gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorsunuz?

Roblox ve UEFN dahil UGC oyunlarıyla çalışmayı genişletmeyi planlıyoruz ve yakın zamanda geliştirilen Drope.me'ye ek bir entegrasyon. Ayrıca yapay zekayı entegre ederek kampanyaları başlatma ve yürütme süreçlerini kolaylaştırma fırsatlarını da görüyoruz. Biraz sonra bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz. Ayrıca örneğin yetenek ve pazarlama ajanslarıyla iş ortaklığı fırsatları da arıyoruz. Karşılıklı yarar sağlayan fırsatlar yaratan, devam eden bir yönlendirme programımız var.

2024'te en çok hangi trend(ler) sizi heyecanlandırıyor? Nedenlerinizi paylaşın.

Yapay zeka ve UGC'nin yükselişi. Yapay zeka artık her yerde ve benim de heyecanlandığım ama aynı zamanda da dikkatli olduğum bir konu. Tıptan oyun sektörüne kadar mümkün olan her sektördeki büyük yardımı hakkında hiçbir tartışma yok. Ancak aynı zamanda, doğru şekilde kullanmayı ve yönetmeyi öğrenecek daha çok şeyimiz var. Pek çok gizlilik sorunu var ve her dijital ürüne yapay zeka özellikleri eklemek de en iyi fikir değil. Ama sanırım heyecan biraz azaldığında bu inanılmaz teknolojiyi mümkün olan en iyi şekilde nasıl uygulayacağımıza karar verebiliriz.





UGC'ye gelince, daha etkileşimli ve sürükleyici bir oyun ekosistemini teşvik ederek oyuncu odaklı içerik oluşturmaya doğru dinamik bir değişimi temsil ediyor. UGC ile oyuncular, içeriklerini oyunların içinde üreten yaratıcılar haline gelir. Bu trend, yaratıcılığı ve topluluk katılımını teşvik ediyor ve oyuncular sürekli olarak yeni içerik ürettikçe oyunların ömrünü uzatıyor. Ek olarak UGC, oyun geliştiricilere oyuncu tercihleri ve davranışları hakkında değerli bilgiler sağlayarak gelecekteki güncellemeleri ve sürümleri hedef kitlelerine daha iyi uyacak şekilde uyarlamalarına olanak tanır.

2023, özellikle teknoloji alanında, işten çıkarmalar ve Jeneratif Yapay Zeka'nın devralınmasıyla yine çılgın bir yıl olmuştu! En çok hangi trend hakkında endişeleniyorsunuz? İstediğiniz kadar kısa veya ayrıntılı olun.

Oyun sektörü için de zor bir yıl oldu. Makroekonomik riskler ve yapay zeka kesinlikle teknoloji ve oyun endüstrilerindeki durumu etkileyen faktörlerdir. Ancak ben kişisel olarak Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgaliyle daha çok ilgileniyorum. Batılı güçlerin Ukrayna'yı ve Ukraynalıların demokratik değerlerini destekleme çabalarında birlik içinde kalıp kalamayacaklarından endişe ediyorum. Tabii ki bu kişisel bir durum çünkü ben Ukraynalıyım ve ailem ve arkadaşlarım da orada. Yine de Ukrayna kaybederse bu, tüm küresel güvenlik sisteminde büyük bir değişime yol açacak ve tüm dünyada savaş çatışmalarının tırmanmasına yol açabilecek ve bu yeni güvenlik paradigmasında hiç kimse güvende olmayacak.

Şu ana kadarki en büyük başarınızı ve/veya şimdiye kadarki en büyük başarısızlığınızı paylaşın.

Drope.me'de aldığımız son zaferlerden en çok gurur duyduğumuz şey, adlandırılmış Hackernoon Yılın Girişimi Ödüllerinde İkincilik. Platformumuzu bir yıldan kısa bir süre önce, Haziran 2023'te başlattık. Ve bu kadar kısa bir süre sonra, Hackernoon gibi saygın bir topluluktan tanınmak gerçekten benzersiz! 2023'ün başlarında biz de adlandırılmış Ürün Avında Günün 3. Ürünü ve Haftanın 3. Pazarlama Ürünü!





Ancak aynı zamanda, başlattığımız topluluk odaklı girişim konusunda da inanılmaz derecede heyecanlıyız. 2023 sonu , Drope.me Bağımsız Oyun Ödülleri. Yılın en iyi bağımsız oyunlarını kutlamayı ve başarılarını daha geniş bir kitleye duyurmayı amaçlıyordu. Drope.me, oyun tutkunlarını, oyuncuları ve yayıncıları en sevdikleri bağımsız oyunları aday göstermeye ve oy vermeye davet ederek topluluk katılımını ve bağımsız geliştiricilerin tanınmasını teşvik etti.









700'den fazla başvuru aldık, Lorgar ile ortaklık kurduk ve Bağımsız Oyun Geliştirme 800 katılımcıyla 34 Drop düzenledi. Kazananlar Twitch töreni sırasında canlı olarak açıklandı. Beş yayıncıyı daha yayına katılmaya davet ettik ve etkinlik sırasında eğlenceli bir test düzenledik; bu sayı 54 izleyiciye ve ortalama 40 izleyiciye ulaştı.





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Yılın Girişimleri, HackerNoon'un 2023'te ayakta kalan ve gelişen girişimleri kutlayan, topluluk odaklı Flagship etkinliğidir. 4200'den fazla şehir ve altı kıtadan 30.000 girişim, şehirlerindeki en iyi girişim olarak ödüllendirilmek için bu yıl katıldı. Küresel kazanan duyurumuzu buradan görebilirsiniz. Daha fazla blog yazan şirketler %67 daha fazla potansiyel müşteri elde ediyor - İş Blogu Paketimizi satın alarak şirketinizin blog yazma yolculuğuna hızlı bir başlangıç yapın. 2023 Yılın Startup'ları sponsorluğunda: . TECH Alan Adları . Kazananlar ücretsiz bir .Tech Etki Alanı, HackerNoon NFT ve Tech Company Haber Sayfasına sahip olacak.



