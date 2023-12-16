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    Kriptoekonominin Post-Kapitalist Eleştirisiile@delegate0x
    475 okumalar

    Kriptoekonominin Post-Kapitalist Eleştirisi

    2023/12/16
    4m
    ile @delegate0x 475 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Kriptoekonomi, gelecekteki ekonomik sonuçları garanti altına almak için oyun teorisinin, kriptografik kanıtların ve bilgisayar biliminin kullanılmasıdır. İnsanların kârı maksimize eden bireyciler olduğunu varsayarak protokol geliştirmeyi ve kullanıcı deneyimlerini teorileştirmek için kullanılmıştır. Dağıtılmış defter teknolojileri ve merkezi olmayan mutabakat protokolleri, insanlar ve gezegen için kişisel çıkar ve kâr maksimizasyonu çıkarlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.
    featured image - Kriptoekonominin Post-Kapitalist Eleştirisi
    web3 #cryptoeconomics #crypto-trading
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    @delegate0x

    delegate0x

    delegat0x is a crypto R&D Engineer, libertarian anti-capitalist, decentralization and direct democracy maxi.

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    by delegate0x @delegate0x.delegat0x is a crypto R&D Engineer, libertarian anti-capitalist, decentralization and direct democracy maxi.
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