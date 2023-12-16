Kriptoekonominin Post-Kapitalist Eleştirisi
Çok uzun; OkumakKriptoekonomi, gelecekteki ekonomik sonuçları garanti altına almak için oyun teorisinin, kriptografik kanıtların ve bilgisayar biliminin kullanılmasıdır. İnsanların kârı maksimize eden bireyciler olduğunu varsayarak protokol geliştirmeyi ve kullanıcı deneyimlerini teorileştirmek için kullanılmıştır. Dağıtılmış defter teknolojileri ve merkezi olmayan mutabakat protokolleri, insanlar ve gezegen için kişisel çıkar ve kâr maksimizasyonu çıkarlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.