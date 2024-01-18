İzinsizden Agresifliğe: Kripto Düzenlemesinin Evrimi

Kripto para birimleri, ya da diyelim ki Bitcoin (şimdiye kadarki ilk), 2009'da oldukça küçük bir geeky niş olarak başladı. O zamanlar bırakın potansiyelini tahmin etmek şöyle dursun, çok az kişi kavramı tam olarak anladı. 22 Mayıs 2010'a kadar BTC kullanılarak satın alınabilecek ilk gerçek şey iki pizzaydı. İki Amerikalı geliştirici arasında yapılan bir P2P işleminde. Dolayısıyla, kripto paranın önde gelen yasa koyucular tarafından düzenlenebilecek kadar popüler olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Bu ilk satın alma, yokuş aşağı yuvarlanan bir kartopunu başlatmak gibiydi. İnsanlar Bitcoin'i küresel ve izinsiz bir ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladı. Çok yasal olmayan şeyler için bile, takma isimli bir para olduğu için takip edilmesi ve bloke edilmesi zordu. İlk BTC odaklı pazar böyle doğdu: Darknet'te yalnızca Tor tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen Silk Road. Bunun nedeni uyuşturucudan silahlara kadar her türlü yasa dışı ürünü satmasıydı. Ne yazık ki Bitcoin için en iyi tanıtım değildi. . Bitcoin suç işlemek için tasarlanmamıştı ancak genel görüşte (ve yasa koyucuların zihninde) bir süre bu şekilde kaldı. Bu şekilde, kripto para biriminin ilk büyük 'düzenleyici karşılaşması', 2013 yılında siteyi dağıtıp kurucusu Ross Ulbricht'i tutuklayan ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) karşı oldu Öte yandan “blockchain” ve “dağıtılmış defter teknolojisi” kavramları kurumsal oyuncuların dikkatini çekmeye başladı. Bitcoin'in temelinde yatan teknoloji, kendi alanlarını geliştirme vaadi haline geliyordu, dolayısıyla küresel düzenleyiciler bu konuda esnek olabiliyordu. İlk Adımlar + Korumalı Alanlar Yıllar geçtikçe çok sayıda şirket ve kuruluş, dağıtılmış defterleri kendi süreçlerinde test etmeye veya bu teknoloji etrafında doğrudan yeni hizmetler oluşturmaya başladı. Kripto alanındaki geliştiriciler, düzenleyici otoritelerden açık izin gerektirmeden bu teknolojiyi kullanmanın yeni yollarını denemek ve keşfetmek için genel olarak özgür olmalıdır. Yeniliğin engellenmesini önlemek için, genel düzenleyici yaklaşım "izinsiz yenilik" idi: Örneğin ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Komiseri J. Christopher Giancarlo 2016 yılında bu konu hakkında bir konuşma yapmıştı. : onun sözleri “Zarar vermemek” internetin gelişimi açısından tartışmasız doğru yaklaşımdı. Benzer şekilde “zarar vermemek” DLT için de doğru yaklaşımdır. Bir kez daha, özel sektör öncülük etmeli ve düzenleyiciler yenilik ve yatırımı engellemekten kaçınmalı ve öngörülebilir, tutarlı ve anlaşılır bir yasal ortam sağlamalıdır (...) Yenilikçilerin ve yatırımcıların hükümetin iznini değil, sadece hoşgörüsünü aramaları gerektiğine inanıyorum. Modern finansal piyasa düzenlemelerinin artan operasyonel karmaşıklığını ve sermaye tüketimini ele almak için gerekli çalışmaları yapabilmeleri için DLT'yi geliştirin. Kripto için düzenleyici sanal alanlar Bu arada ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde, kripto şirketleri için geçici bir çözüm olarak ortaya çıkmaya başladı. Bunlar düzenleyici otoriteler tarafından başlatılan programlardır. Bu testlerin sonuçlarını dikkate alarak geleceğe (teoride) uygun kurallar oluşturabilirler. düzenleyici sanal alanlar , işletmelerin yeni ürünleri, hizmetleri veya modelleri tüm düzenleyici gerekliliklerle hemen yüzleşmeden test etmelerine olanak sağlamak için kontrollü ve denetlenen bir ortamın oluşturulduğu, Kripto şirketleri için sandbox yöntemini uygulayan ilk otoritelerden biri Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileriydi ( ), 2016 yılında. Aynı yıl, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA) En az 24 kripto ve fintech şirketinin dahil olduğu kendi sanal alan programı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yetkililer , , , , ve daha fazla bölge bu trende katılacak. Ancak bu, dünya çapındaki kripto düzenlemeleri için yalnızca başlangıç noktası olacaktır. CSA başlatıldı Japonya Panama Man Adası ispanya Avrupa Birliği Üstel büyüme ve daha fazla olay Korumalı alanların ortadan kaybolduğunu söyleyemeyiz çünkü küresel olarak. Bununla birlikte yetkililer, kripto para birimlerine, temel teknolojilerinden daha fazla şüpheyle yaklaştılar ve bu durum pek de değişmedi. 2021 yılında, küresel kripto para piyasasının kapitalizasyonu 2,7 trilyon dolarlık zirvelere ulaştı [CMC] ve [ ] hala buralardalar en az 103 ülke (%52) Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) yasalarını ve kripto para vergilerini uyguluyordu. ilgili aktiviteler ABD Kongre Kütüphanesi Raporu Bu büyüklükteki bir piyasada bazı olayların ve suçların artması kaçınılmazdı. Göre Chainaliz tarafından, "Kripto para birimine dayalı suçlar, 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; yasa dışı adresler, 2020'deki 7,8 milyar dolardan yıl boyunca 14 milyar dolara yükseldi." Çalınan fonlar ve kripto dolandırıcılıkları o yılın önde gelen suçlarıydı. 2022 Kripto Suç Raporu Bu arada Bu sadece coin kullanımını değil, belki de tüm kripto para piyasasının değerini arttırdı. Ve başta Uluslararası Para Fonu (IMF) olmak üzere küresel kuruluşların kaygıları. bu tür bir evlat edinmenin Amerika ülkesi ve ötesinde nasıl bir dizi mali ve hukuki soruna yol açabileceği. El Salvador'da Haziran 2021'e kadar büyük bir düzenleme adımı atıldı: Bitcoin resmi olarak yasal bir ödeme aracı haline geldi. İfade ettiler Ancak 2022, birçok talihsiz ve yüksek profilli olay nedeniyle küresel yasa koyucuların kripto dünyasına karşı gerçekten tetikte olacağı yıl olacak. Terra, 3AC ve FTX Buna inanmak bile zor aynı yıl oldu. Ancak sanki büyük domino taşlarının düşmesi gibiydi diyebiliriz. Piyasadaki ilk çöküş Terra (LUNA) ve onun stablecoin'i Terra USD'yi (UST) içeriyordu. UST, 8 Mayıs 2022'de 1 dolarlık sabitini kaybetti, bu da panik satışına yol açtı ve UST'nin değerinin 0,1 dolara düşmesine neden oldu. Bu çöküş, UST'nin sabitlemesinin yeniden sağlanamamasının yanı sıra, Terra protokolünün 40 milyar dolarlık şaşırtıcı bir çöküşüyle sonuçlandı. bunların hepsi İkinci 'olay', Terra (LUNA) tokenlerindeki önemli holdingler de dahil olmak üzere 10 milyar dolara kadar varlık ve yatırımı yöneten girişim fonu Three Arrows Capital'i (3AC) içeriyordu. Haziran 2022'deki iflas başvuruları, kurumsal alacaklıları etkileyerek Genesis Trading, Voyager ve Celsius gibi kripto protokolleri için kayıplara neden olmanın yanı sıra perakende yatırımcıları da etkileyen bir dalgalanma etkisi yarattı. Terra'nın çöküşünün ardından 3AC mali sorunlarla karşı karşıya kaldı ve sonuçta küresel alacaklılara 3,5 milyar dolar borçlu oldu. Son vaka, o zamanın üçüncü büyük küresel kripto para borsası olan FTX'e odaklanmıştı. FTX, fonların ciddi şekilde kötü yönetilmesi nedeniyle Kasım 2022'de bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldı. Binance'in FTT varlıklarını (FTX yerel token) satma kararı, müşteri çekimlerinde FTX'in karşılayamayacağı bir artışa yol açtı. FTX iflas başvurusunda bulundu ve kurucusu Sam Bankman-Fried, Aralık 2022'de tutuklandı. Bu, aynı yıl içinde Terra ve 3AC ile birlikte elbette düzenlemeler açısından tüm sektör için gözle görülür sonuçlar doğuracaktır. FTX'in çöküşü, yatırımcıların korunması ve düzenleyici gözetim konusundaki endişeleri artırdı ve kurumsal ve bireysel yatırımcılar için büyük kayıplara (3 milyar doların üzerinde) neden oldu. Mevcut görünüm Kripto dostu düzenlemelerin bölgeden bölgeye değiştiğini ancak bugünlerde birçok ülkede muhtemelen "agresif" modda olduğumuzu unutmamalıyız. Ancak bu yaklaşım pek de yeni değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti sıkı bir uygulama uyguluyor 2015'ten beri kripto işletmeleri için, Çin ve diğer ülkeler ise bu endüstri. Bit Lisansı tamamen yasaklandı Örneğin ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2013'ten bu yana 150'den fazla kripto projesi ve markası. 2023'te bazı büyük isimler hedeflerine girdi: küresel kripto borsaları Coinbase, Kraken ve Binance. Şu anda diğer bölgeler de kriptoya karşı daha katı hale geliyor. dava açıyor Sonuç olarak, Changpeng Zhao (Binance eski CEO'su) ABD'deki AML yasalarını ihlal etme suçlamalarını kabul etti. Değişim 4 milyar doların üzerinde ceza ödeyecek, Zhao ise ülkede yargılanacak. En azından Binance'in ürünleri hala normal şekilde çalışıyor ve şirketin yeni bir CEO'su var; yani 2023'te artık büyük çöküşler olmayacak. bekleniyor Yeni Kripto Varlık Piyasalarının (MiCA), AB 27 üye devleti için stabilcoin ihraççıları da dahil olmak üzere tüm kripto para sağlayıcılarını düzenlemesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nde, kripto para birimleri için ilk sınır ötesi kapsamlı düzenleyici çerçeve oluşturulacak tam güç Haziran 2024'te. Tarafından yapılan bir araştırmaya göre Kripto para birimleri 119 ülkede yasal, 22'sinde yasa dışı, 25'inde tarafsız ve 62'sinde düzenlemeye tabi. Kripto yasaklarının çoğunluğu Afrika ve Asya'da uygulanıyor. Diğer taraftan, , dünya çapında en az 42 farklı ülke 2023'ten bu yana yeni kripto düzenlemeleri geliştiriyor. Bunlar arasında stabilcoin düzenlemesi, seyahat kurallarına uygunluk, lisanslama ve listeleme rehberliği ve kripto çerçeve geliştirme kuralları yer alıyor. CoinGecko PwC'nin belirttiği gibi Gelecek için kripto düzenlemesi Sırada ne olacağını kesin olarak bilemeyiz ancak bazı bilinçli tahminlerde bulunabiliriz. . Avrupa Birliği zaten MiCA'ya kendi sınırlarını koymuş durumda ve diğer bölgeler de muhtemelen er ya da geç aynısını yapacak. ABD'de düşünülüyor. , , , , Ve aynı yoldalar. Terra ve FTX olaylarının ardından stabilcoinler ve kripto borsaları düzenleyiciler için birinci öncelik haline geldi stablecoin'e özel fatura İngiltere Hong Kong Singapur Avustralya Güney Afrika Bu arada habere göre , “Küresel GSYİH'nın yüzde 98'ini temsil eden 130 ülke bir CBDC'yi (Merkez Bankası Dijital Para Birimleri) araştırıyor.” Bu ülkeler muhtemelen kendi kripto para birimi düzenlemelerini CBDC'leri etrafında uyarlayacak ve bunları yasal ödeme aracı olarak benimseyecek. Biraz kontrol sağlıyorlar ve , Yine de. Atlantik Konseyi Gizlilik endişeleri Bunun ötesinde, Gelecekte hükümet yasaları buna dokunabilir mi? En azından bazı vakaları zaten biliyoruz. kripto dünyasındaki düzenleyiciler tarafından çoğunlukla keşfedilmemiş alanlar arasında köprüler, Değiştirilemez Tokenlar (NFT'ler), akıllı sözleşmeler, kimlik çözümleri ve memecoin'ler gibi Merkezi Olmayan Finans (DeFi) araçları yer alıyor. Örneğin, AB Akıllı sözleşmelere bir "sonlandırma anahtarının" dahil edilmesini zorunlu kılıyor. Bu önlem, bu uygulamaların, dolandırıcılık girişimi gibi belirli durumlarda yürütülmesini sonlandırmak için erişilebilir ve geri döndürülebilir bir mekanizmaya sahip olmasını gerektirecektir. Aynı şekilde Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) DeFi faaliyetlerine yönelik potansiyel düzenlemeler hakkında bir rapor. bir yasa tasarısını geçti yayınlanan Gelecek, kripto endüstrisinin pek çok yönü, özellikle de fiat para birimleriyle ilgili olanlar için düzenlenmiş gibi görünüyor. Ancak yine de aracı olmadan araçları kullanabiliriz. ve P2P operasyonlarını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu hatırla " ” da serbestçe ticaret yapmak için geliştiriliyor. Obayt özgürlük yazılımı Çoğu kripto ekosisteminde tek bir merkezi otoritenin veya kontrol noktasının bulunmaması, düzenleyicilerin tüm ağı kapatmasını veya kontrol etmesini zorlaştırıyor. Genel olarak eşler arası (P2P) işlemler aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak düzenleyici kurumların işlemleri izlemesini ve kontrol etmesini zorlaştırır. DAG tabanlı kripto ekosistemlerinde güçlü (blok üreticileri gibi) bulunmaması merkezlerin Obayt onları tamamen düzenlemelere dayanıklı hale getirir. Ek olarak, Obyte dahil olmak üzere bazı kripto para birimlerinin gizlilik özellikleri, düzenleyiciler için bireysel işlemlerin izlenmesi ve izlenmesi konusunda zorluklar yaratmaktadır. Dağıtılmış defterlerin değişmez doğası, bir işlem kaydedildikten sonra değiştirilememesini veya kurcalanmamasını sağlayarak düzenleyici müdahalelere karşı direnci daha da artırır. Verilerinizi ve fonlarınızı korumak istiyorsanız ve merkezi bir hizmet ile merkezi olmayan bir hizmet arasında seçim yapmak zorundaysanız, her zaman merkezi olmayan bir hizmet seçin! Hikaye setine göre Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik