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    Mutabakat Mekanizmalarında Uzmanlaşmak: Kriptoda Dağıtılmış Anlaşmaların 15 Güçlü Şekliile@andreydidovskiy
    487 okumalar

    Mutabakat Mekanizmalarında Uzmanlaşmak: Kriptoda Dağıtılmış Anlaşmaların 15 Güçlü Şekli

    2023/03/29
    13m
    ile @andreydidovskiy 487 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    - Konsensüs, anlaşma için süslü bir kelimedir - Her fikir birliği mekanizması aynı işlevi görmez - Uzlaşma bir sistemde güveni yaratan temel unsurdur.
    featured image - Mutabakat Mekanizmalarında Uzmanlaşmak: Kriptoda Dağıtılmış Anlaşmaların 15 Güçlü Şekli
    web3 #crypto #cryptocurrency #blockchain
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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