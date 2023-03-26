Kolombiya'nın Dijital Göçebe Vizesi İnternet Bağlantısı Kaygılarını Artırıyor
Çok uzun; OkumakKolombiya, Sierra Nevada ve And Dağları sıradağları gibi inanılmaz manzaralara sahip, dünyadaki biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu ülke aynı zamanda Unesco tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Tayrona Ulusal Parkı ve Chiribiquete Ulusal Parkı gibi birçok ikonik doğa rezervine de ev sahipliği yapıyor. Kolombiya'nın ilk 18 ayda en az 45.000 dijital göçebenin ülkeye gelişini kolaylaştırması bekleniyor.