Sürücüsüz Arabalar ve Kişisel Yaralanma: Akıllı Özellikler Arabaları Daha Güvenli mi, yoksa Daha Tehlikeli mi Hale Getiriyor?

Son yıllarda dünya çapındaki otomobil üreticileri sayısız milyarlarca dolar harcadı.
Tam tersine otonom araç teknolojisinin kısa tarihi sayısız teknolojik arıza ve kazayla dolu. Otonom araç testleri için bir merkez olan San Francisco, CA'da halihazırda
Ancak tamamen otonom araçlar, mevcut tek otonom sürüş teknolojisi türü değil. Ayrıca ABD yollarında karmaşık sürücü destek sistemlerine sahip sayısız yeni araç var. Bu araçlar, sürücünün ellerinin her zaman direksiyonda olmasını gerektirmesi dışında, sürücüsüz modellerle aynı özelliklere sahiptir. Ve bu araçlar yollarda hasara neden oluyor. Aslında otomobil üreticileri 10 aylık bir süre içinde
Bütün bunlar sürücüsüz araç teknolojisinin gelişiminin risksiz olmadığını gösteriyor. Ve bu aşamada ciddi bir soru ortaya çıkıyor: Akıllı otonom araç teknolojileri bizi yolda daha mı az güvende kılıyor? İşte bu sorunun mevcut tüm verilere dayanarak cevabı.
Kuşkusuz, çeşitli teknolojik unsurlar
ABD'de her yıl yaklaşık olarak
Başka bir çalışma, araçları FCW, şeritten ayrılma uyarısı (LDW), kör nokta uyarısı ve viraja uyarlanabilir farlarla donatmanın trafik kazası oranlarını azaltabileceğini gösterdi
Şu ana kadar sadece bir aracın çalışmasını doğrudan kontrol etmeyen sürücü destek teknolojilerinden bahsettiğimi fark edeceksiniz. Sorun da burada yatıyor. Görünüşe göre bir araca ne kadar çok otonom sürüş teknolojisi koyarsanız, sürücüler o kadar az sorumlu hale geliyor. Buna göre
Ankette yanıt verenlerin %61'i şaşırtıcı bir şekilde gelişmiş sürücü destek teknolojilerinin sürüş sırasında yoldan uzağa bakmalarını daha rahat hale getirdiğini belirtti. Yaya algılama özelliğine sahip araçları olanların %58'i yayaları aramayı bıraktıklarını itiraf etti. Ve belki de en kötüsü, AEB donanımlı araçları olanların %57'si, bunun sürüş sırasında yoldan bakmayı rahat hale getirdiğini belirtiyor.
Bu sonuçları birlikte incelediğinizde oldukça net bir tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Güvenlik sorumluluğunu sürücünün üzerinden alan herhangi bir araç teknolojisi, sürücülerin daha az dikkatli ve dikkatlerinin daha fazla dağılmasına neden oluyor. Ve bu eğilim hiçbir yerde belirli bir sürücü grubunda olduğundan daha belirgin değil: Tesla araç sahipleri.
Sürücüsüz sürüş teknolojileri ve araç güvenliği hakkında bilgi arıyorsanız, bir trendi fark etmeniz uzun sürmeyecek. Tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araçları, şok edici sayıda olaya karışıyor gibi görünüyor.
Şimdiye kadar Tesla'nın kendi kendine sürüş özelliği şunlardan sorumluydu:
Ancak yine de şirket, Autopilot özelliğinin reklamını yapmak için dokuz yılı aşkın bir süre harcadı.
Tüm bunlardan çıkarılacak ana sonuç basittir. Kendi kendini süren ve otonom araç teknolojisi, sürüşü daha güvenli hale getirebilir ve yapmalıdır. Ancak bu teknolojiler gerçek anlamda otonom araçlara dönüşene kadar tam tersi bir etki yaratıyor. FCW ve AEB gibi özellikler kazalarda ölüm oranlarını azaltırken, daha fazla kazaya neden olan sürücü davranışlarına katkıda bulunuyor olabilir. Elbette güvenlik açısından bu ödünleşimin buna değip değmeyeceğini söylemenin kesin bir yolu yok.
Dahası, sürücülerin araçlarının sürüş işini kendileri için halledebileceğine ne kadar çok inanırlarsa, göreve o kadar az odaklandıkları da açık görünüyor. Bu nedenle, araçlar insan müdahalesi olmadan yolcularının tüm sürüş işlemlerini üstleninceye kadar, sürücü destek teknolojilerine bağlı olarak giderek artan sayıda yaralanma ve ölüm görebiliriz. Bu gerçeklik, mevcut teknolojilerini ve tasarımlarını bitiş çizgisine ulaştırmak için tam araç özerkliğine doğru çalışan otomobil üreticileri üzerinde her zamankinden daha fazla baskı oluşturuyor.