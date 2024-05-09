Sürücüsüz Arabalar ve Kişisel Yaralanma: Akıllı Özellikler Arabaları Daha Güvenli mi, yoksa Daha Tehlikeli mi Hale Getiriyor?

Son yıllarda dünya çapındaki otomobil üreticileri sayısız milyarlarca dolar harcadı. otonom araç teknoloji. Bunu yapıyorlar çünkü herkes sürücüsüz arabaların sektördeki bir sonraki harika uygulama olacağı konusunda hemfikir. Ne yazık ki oraya giden yol, otomobil üreticilerinin umduğu kadar sorunsuz olmadı.





Tam tersine otonom araç teknolojisinin kısa tarihi sayısız teknolojik arıza ve kazayla dolu. Otonom araç testleri için bir merkez olan San Francisco, CA'da halihazırda onlarca kaza — en az biri dahil yayayı ağır yaraladı .





Ancak tamamen otonom araçlar, mevcut tek otonom sürüş teknolojisi türü değil. Ayrıca ABD yollarında karmaşık sürücü destek sistemlerine sahip sayısız yeni araç var. Bu araçlar, sürücünün ellerinin her zaman direksiyonda olmasını gerektirmesi dışında, sürücüsüz modellerle aynı özelliklere sahiptir. Ve bu araçlar yollarda hasara neden oluyor. Aslında otomobil üreticileri 10 aylık bir süre içinde 400 kaza bildirdi Sürücü destek sistemlerine sahip araçların kullanımda olması.





Bütün bunlar sürücüsüz araç teknolojisinin gelişiminin risksiz olmadığını gösteriyor. Ve bu aşamada ciddi bir soru ortaya çıkıyor: Akıllı otonom araç teknolojileri bizi yolda daha mı az güvende kılıyor? İşte bu sorunun mevcut tüm verilere dayanarak cevabı.

Otonom Sürüş Teknolojisinin Güvenlik Potansiyeli

Kuşkusuz, çeşitli teknolojik unsurlar günümüzün sürücü destek sistemlerini oluşturuyor ve yarının tamamen otonom araçları hayat kurtarma potansiyeline sahip. Kaç hayat? Bunu anlamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun.





ABD'de her yıl yaklaşık olarak 1,7 milyon arkadan araç çarpışması . Bu kazalar yaklaşık 1.700 ölüme ve 500.000 ek yaralanmaya neden oluyor. Yine de, ileri çarpışma uyarı (FCW) sistemleri ve otonom acil frenleme (AEB) işlevselliğini içeren araçlar üzerinde yapılan bir araştırma, bu iki teknolojinin tek başına bu tür kazaları azaltabileceğini gösteriyor %50 gibi muazzam bir oranda . Bu, FCW ve AEB teknolojisinin evrensel olarak benimsenmesinin her yıl en az 850 hayat kurtarabileceği anlamına geliyor.





Başka bir çalışma, araçları FCW, şeritten ayrılma uyarısı (LDW), kör nokta uyarısı ve viraja uyarlanabilir farlarla donatmanın trafik kazası oranlarını azaltabileceğini gösterdi üçte birine kadar . ABD'de her yıl yaklaşık 43.000 ölümcül araba kazasının meydana geldiğini düşünürsek, bu teknolojiler tek başına bunların 14.190'ını önleyebilir.

İnsan Unsurunun Değerlendirilmesi

Şu ana kadar sadece bir aracın çalışmasını doğrudan kontrol etmeyen sürücü destek teknolojilerinden bahsettiğimi fark edeceksiniz. Sorun da burada yatıyor. Görünüşe göre bir araca ne kadar çok otonom sürüş teknolojisi koyarsanız, sürücüler o kadar az sorumlu hale geliyor. Buna göre yakın zamanda yapılan bir anket Sürücüler otonom sürüş teknolojisine bağlı bazı rahatsız edici alışkanlıklar geliştiriyor.





Ankette yanıt verenlerin %61'i şaşırtıcı bir şekilde gelişmiş sürücü destek teknolojilerinin sürüş sırasında yoldan uzağa bakmalarını daha rahat hale getirdiğini belirtti. Yaya algılama özelliğine sahip araçları olanların %58'i yayaları aramayı bıraktıklarını itiraf etti. Ve belki de en kötüsü, AEB donanımlı araçları olanların %57'si, bunun sürüş sırasında yoldan bakmayı rahat hale getirdiğini belirtiyor.





Bu sonuçları birlikte incelediğinizde oldukça net bir tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Güvenlik sorumluluğunu sürücünün üzerinden alan herhangi bir araç teknolojisi, sürücülerin daha az dikkatli ve dikkatlerinin daha fazla dağılmasına neden oluyor. Ve bu eğilim hiçbir yerde belirli bir sürücü grubunda olduğundan daha belirgin değil: Tesla araç sahipleri.

Odadaki Elektrikli Fil

Sürücüsüz sürüş teknolojileri ve araç güvenliği hakkında bilgi arıyorsanız, bir trendi fark etmeniz uzun sürmeyecek. Tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araçları, şok edici sayıda olaya karışıyor gibi görünüyor. Araba kazaları . Ve sen bunu hayal etmiyorsun. Sigorta şirketi verilerine göre Tesla sahipleri, tüm araç türleri arasında en yüksek kaza oranına sahip. 2022 ile 2023 yılları arasında Tesla sürücülerinin kaza oranı 1.000 sürücü başına 23,54 . Biraz daha derine inerseniz, bu kazaların büyük bir yüzdesinin tamamen veya kısmen otomobil üreticisinin Otomatik Pilot özelliği nedeniyle gerçekleştiğini göreceksiniz.





Şimdiye kadar Tesla'nın kendi kendine sürüş özelliği şunlardan sorumluydu: 736 kaza ve 17 ölüm . Ve bu tartışmaya bağlanan bazı önemli nedenler var. Bunlardan biri Tesla'nın Otopilotunun tam otonom çalışma yeteneğine sahip olmaması. Bu sadece otomobil üreticisinin kendine özgü sürücü destek teknolojilerine verdiği isim. Sınıfındaki diğer sistemler gibi Autopilot da sürücülerin ellerini her zaman direksiyon simidinde tutmasını gerektirir.





Ancak yine de şirket, Autopilot özelliğinin reklamını yapmak için dokuz yılı aşkın bir süre harcadı. Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği . Otonom teknolojileri çevreleyen sürücü eğilimleri hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, bu muhtemelen Tesla sürücüleri arasındaki yüksek kaza oranını açıklamaktadır. Hayali otonom sürüş yetenekleri vaadiyle oyalanan sürücüler, diğer araçlarda göze alamayacakları şansları göze alıyor gibi görünüyor. Yani, Otopilot özelliğinin dahil olduğu kazaların çoğu, yerleşik bilgisayarların, sürücünün ellerini direksiyon simidinden çekmesini uzun süre kaydetmesi nedeniyle meydana geliyor.

Götürmek

Tüm bunlardan çıkarılacak ana sonuç basittir. Kendi kendini süren ve otonom araç teknolojisi, sürüşü daha güvenli hale getirebilir ve yapmalıdır. Ancak bu teknolojiler gerçek anlamda otonom araçlara dönüşene kadar tam tersi bir etki yaratıyor. FCW ve AEB gibi özellikler kazalarda ölüm oranlarını azaltırken, daha fazla kazaya neden olan sürücü davranışlarına katkıda bulunuyor olabilir. Elbette güvenlik açısından bu ödünleşimin buna değip değmeyeceğini söylemenin kesin bir yolu yok.





Dahası, sürücülerin araçlarının sürüş işini kendileri için halledebileceğine ne kadar çok inanırlarsa, göreve o kadar az odaklandıkları da açık görünüyor. Bu nedenle, araçlar insan müdahalesi olmadan yolcularının tüm sürüş işlemlerini üstleninceye kadar, sürücü destek teknolojilerine bağlı olarak giderek artan sayıda yaralanma ve ölüm görebiliriz. Bu gerçeklik, mevcut teknolojilerini ve tasarımlarını bitiş çizgisine ulaştırmak için tam araç özerkliğine doğru çalışan otomobil üreticileri üzerinde her zamankinden daha fazla baskı oluşturuyor.