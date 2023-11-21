Meta'nın Katılımı Artırma Kılavuzu - 1. Adım: Genç Kullanıcılardan Faydalanın
Çok uzun; OkumakColorado Tüketiciyi Koruma Yasasının ihlali davasında Meta, bilerek ve dikkatsizce adil olmayan, aldatıcı ve zararlı uygulamalara katılmakla suçlanıyor. Davada, Meta'nın genç kullanıcıların maruz kaldığı zihinsel ve fiziksel zararlar konusunda tüketicileri kasıtlı olarak yanılttığı ve finansal kazanç elde etmek için güvenlik açıklarından yararlandığı iddia ediliyor. Meta'nın ahlaka aykırı ve etik dışı olduğu düşünülen eylemlerinin tüketicilere, özellikle de genç kullanıcılara ciddi, kaçınılmaz zararlar verdiği ve Colorado Tüketiciyi Koruma Yasası'nın ayrı bir ihlali olduğu söyleniyor.