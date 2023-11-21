Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Meta'nın Katılımı Artırma Kılavuzu - 1. Adım: Genç Kullanıcılardan Faydalanınile@metaeatsbrains

    Meta'nın Katılımı Artırma Kılavuzu - 1. Adım: Genç Kullanıcılardan Faydalanın

    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Colorado Tüketiciyi Koruma Yasasının ihlali davasında Meta, bilerek ve dikkatsizce adil olmayan, aldatıcı ve zararlı uygulamalara katılmakla suçlanıyor. Davada, Meta'nın genç kullanıcıların maruz kaldığı zihinsel ve fiziksel zararlar konusunda tüketicileri kasıtlı olarak yanılttığı ve finansal kazanç elde etmek için güvenlik açıklarından yararlandığı iddia ediliyor. Meta'nın ahlaka aykırı ve etik dışı olduğu düşünülen eylemlerinin tüketicilere, özellikle de genç kullanıcılara ciddi, kaçınılmaz zararlar verdiği ve Colorado Tüketiciyi Koruma Yasası'nın ayrı bir ihlali olduğu söyleniyor.
    featured image - Meta'nın Katılımı Artırma Kılavuzu - 1. Adım: Genç Kullanıcılardan Faydalanın
    Breathtaking photograph of young kids staring at smartphones via HackerNoon AI Image Generator
    tech-companies #united-states-v-meta
    Save the Kids From Meta HackerNoon profile picture

    @metaeatsbrains

    Save the Kids From Meta

    The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.

    react to story with heart
    Save the Kids From Meta HackerNoon profile picture
    by Save the Kids From Meta @metaeatsbrains.The United States sues Meta and its flagship platforms for putting the mental health of young Americans in harms way.
    Read my stories

    Watch: Who Controls the Internet?

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Ve Web3 Ödülünün Sahibi...
    Published at Jan 18, 2024 by nakedcollector #web3-success-story-in-2023
    Article Thumbnail
    Veri Kalitesini Geliştirme: Lyft ile Veri Sözleşmelerini Keşfetmek
    Published at Jan 18, 2024 by bmarquie #data-quality
    Article Thumbnail
    Yüksek Lisans Olmak Nasıl Bir Şey?: Yapay Zeka Anlayışının Sınırları Üzerine Bir Düşünce Deneyi
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    Article Thumbnail
    My Story in 12 Questions & Answers
    Published at Dec 13, 2023 by dorelb #tech-interviews
    L O A D I N G
    . . . comments & more!