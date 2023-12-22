Karbon Negatif, Mobil Öncelikli Blockchain Celo'yu İncelemek

*Not: SWOT analizi, bir projenin temel, operasyonel, teknik, sosyal, ekonomik ve hatta bir dereceye kadar idari unsurlarının değerlendirilmesidir. Bu, ticari amaçla kullanılacak bir model değildir. (NFA, DYOR) Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir fikir sağlar. Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir. Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi. Bugün, yenilenebilir finans yoluyla "herkes için refah koşulları yaratmaya" adanmış, karbon negatif, mobil odaklı blockchain Celo (CELO) bir SWOT alacak. 💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı) 1. REFI Konumlandırma DEFI ve sosyal faydanın birleşimi olan yenileyici finans, topluma ve/veya çevreye ekolojik faydalardan yararlanan bir harekettir. Hiçbir ağ, bu alanda meydana gelen yenilikler konusunda Celo kadar entelektüel fikir paylaşımına uzaktan sahip değildir. Lansmanından itibaren kendisini sosyal faydaya adamış olan Celo, Toucan, Kolektivo, Flowkarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market ve diğerleri dahil olmak üzere günümüzün önde gelen projelerine ev sahipliği yaptı. REFI'nin bir bütün olarak ne kadar az hizmet aldığı ve yeterince araştırılmadığı göz önüne alındığında, bir sektörün mevsimsel sermaye karışıklığı sırasında elde edebileceği potansiyel getirileri modellemek için herhangi bir üst sınır yoktur. 2. Zincir İçi Metrikler Çiçek Açıyor Acı dolu bir ayı piyasası ve uzun süren kışın ardından mevsimler değişti ve zincir üstü metrikler eridi. Celo, her alanda güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme gösteriyor. DAA (Günlük Aktif Adresler) Mayıs 2023'ten bu yana parabolik bir seyir izliyor ve Aralık 2022'deki 5.000'den tam olarak 1 yıl sonra yaklaşık 200.000'e, temiz bir 40x'e yükseliyor. Toplam adresler 1,5 milyondan ~4 milyona çıktı (dikkate değer bir 2,67x). TVL ~80 milyon dolardan ~120 milyon dolara yükselmeye başladı. Aktif, doğrulanmış, akıllı sözleşmelerin toplam miktarı istikrarlı bir şekilde 33.000'in üzerine çıkıyor. Günlük işlemler, bu yılın başlarında günde yaklaşık 100 bin civarındaki acı verici düşük seviyelerinden şimdi 400 bin civarına sıçradı ve herhangi bir yavaşlama belirtisi yok. 3. Stablecoin Ödemelerine Odaklanın Pek çok kişi, kripto paranın mücadele ettiği muazzam ekonomik pazarlara kıyasla ne kadar yeni ve küçük olduğunu hafife alıyor. Yıkılmaya hazır en büyük finans sektörlerinden biri olmaya devam eden ödemeler, stabilcoin'lerle, stabilcoin'ler ise gerçek ticari/perakende benimsenmesiyle sıkı bir şekilde ilişkilidir; bu nedenle Celo'nun takip ettiği kullanım senaryosu ve değer teklifi evrensel bir çekiciliğe sahiptir. Üstelik somut bir vizyona ve yenilik yapılabilecek açık bir pazara sahip olmak yeterince kabul görmüyor. Alternatif katman 1'lerin büyük çoğunluğu odaklanmadan yoksundur ve dejen güneşi altındaki her egzotik kullanım durumunu destekleyebilecek nihai genelleştirilmiş çözümler olmak için çok çabalamaktadır. Celo, kaynaklarını ve çabalarını daha verimli bir şekilde tahsis edebilir ve Memecoin gibi şeylerle zaman kaybetmez. Bu memecoinlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor, sadece projenin doğasını vurguluyor. 4. Doğrulayıcılar Ağı Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica ve diğerleri gibi tesisteki en önemli Web2 teknoloji şirketlerinin yanı sıra en tanınmış kripto şirketlerinden bazıları da dahil olmak üzere 78 bağımsız kuruluşun sahip olduğu 110 doğrulayıcı düğüme ev sahipliği yapıyor. ve Binance, Polychain Capital, Blockdaemon ve diğerleri gibi Web3 varlıkları; Celo, birçok kişinin hayalini kurduğu bir dizi doğrulayıcıdan maddi desteğe sahiptir. 5. Tek Blok Kesinliği Kamuya açık blockchain altyapısı bağlamında ortak bir endişe konusu olan kesinlik, dünya genelindeki finans kurumlarının tasarım tercihlerinde belirleyici bir faktör haline geldi. Perakende finansmanı söz konusu olduğunda, sonuç ne kadar hızlı olursa, kullanıcılar işlemlerine ne kadar güvenirse, iade etme ve ürünü tekrar kullanma olasılıkları da o kadar yüksek olur. Celo operasyonlarında bunu her zaman ön planda tutmuştur. Bu "anında" kesinlik yapısı, yeniden yapılanmaları hafifletir (kurumsal düzeyde son derece değerli bir şey) ve muhtemelen Celo'nun eski Web2 holdingleriyle güçlü ilişkiler kurabilmesinde önemli bir faktördü. 6. Sonlu CELO Arz Enflasyonu Toplam token arzının %60'ının (600 milyon) dolaşımda olduğu (nasıl ölçüldüğüne bağlı olarak) başlatılan Celo, kalan %40'lık (400 milyon) tokenin 30 yıl boyunca (2050'de sona erecek) serbest bırakılması için son derece düzgün bir emisyon modeline sahiptir. . Emisyonların sonunda, token tedarik modeli aslında işlem yanmaları nedeniyle biraz deflasyonist hale gelecektir. Üstelik emisyonlar öncelikli olarak topluluk oluşturma ve doğrulayıcı/hisselendirme teşviklerine tahsis ediliyor; bu da potansiyel olarak uyumlu aktörlerin ekonomik açıdan dirençli ağlarını teşvik edecekleri anlamına geliyor. Bu elbette seyreltmenin mevcut/ilk katılımcılar üzerindeki etkilerini dengelemenin en hassas faydasına ektir. 7. İşlem Ücreti Ödemeleri Çoğu büyük blockchain, katılımcıları ağlarla etkileşime girebilmek için yerel tokenlar almaya zorlamanın yarattığı sürtünmeyle uğraşırken Celo, işlemlerin onaylanmış alternatif varlıklardan herhangi biriyle ödenmesine olanak tanıyan yarı-agnostik ağ ücreti ödemelerini uygulamaya koydu. Böyle bir modeli tercih etmek, gas tokeninin varoluşsal amacını boşa çıkaracağından mantığa aykırı görünüyor; ancak bu dostluğun daha yüksek derecede benimsenme anlamına gelmesi pek olası değildir. Ağ, çoklu varlık ücreti ödemelerine sahip olarak aslında varlık hızının artmasına ve diğer projelerle ekonomik olarak iç içe geçmesine yardımcı olabilir. 😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı) 1. Zencefilli Kurabiye Kimlik Krizleri Celo, mobil istemcilere ve ödemelere (diğer adıyla stablecoin'ler) odaklanan bağımsız, EVM uyumlu Katman 1 blockchain ağı rolünü oynayarak piyasada kendisini farklılaştırıyordu. Ancak son zamanlarda proje, OP yığını tabanlı Katman 2 haline gelerek Ethereum ekosisteminin bir uzantısına geçiş yapmak için ("Gingerbread" sert çatalı olarak bilinen) teknik bir yeniden yapılanma başlattı. Böylesine temel bir eksen, bir yönetim teklifi aracılığıyla topluluğun kendisi tarafından kontrol altına alınmazsa, organizasyonel kaosa yol açabilir ve bu da kontrol altına alınmazsa çıkarların çökmesine neden olabilir. Proje, topluluğunu belirli bir dizi temel inanç üzerine inşa ederse ve bu inançlar değişirse, önceki üyeleri yabancılaştırma riskiyle karşı karşıya kalır. 2. Düşük Ağ Kazancı ve MCAP Karşılaştırması Doğrulayıcı kazançları, tüm düşük ücretli, yüksek verimli katman 1 ağlarını rahatsız eden bir temadır. Kazançlar, doğrulayıcıların işlem ücretlerinden ne kadar tahakkuk ettiğine göre belirlenir. Celo'daki çoğu işlemin 0,001 ABD dolarının altında olduğu ve yalnızca küçük bir kısmının doğrulayıcılara ödendiği göz önüne alındığında, CELO ağının yıllık kazancının 50.000 ABD dolarının altında olması şaşırtıcı değil. 324.577.949 dolarlık değişken kapitalizasyonuyla karşılaştırdığımızda 6.500:1 oranına ulaşıyoruz. Tamamen adil olmak gerekirse, bir kripto para biriminin "gerçeğe uygun değerini" ölçmek için bireysel bir ölçüm olarak bu eksiktir ancak daha eksiksiz bir tablo oluşturmada kesinlikle bir bileşen olarak kullanılabilir. 🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı) 1. Düşük DEFI Çeşitliliği Mento, Curve ve Uniswap'in Celo'nun toplam DEFI TVL'sinin %90'ından fazlasını kontrol etmesiyle şu anda sadece üç (3) durumda olan Celo'nun merkezi olmayan finans ortamı gelişmeyi arzuluyor. Yerel olarak oluşturulmuş Celo çözümlerinden yalnızca Mento, basılan 60 milyon kadar teminatlandırılmış stabilcoin ile herhangi bir maddi ilişkiye sahiptir; aksi takdirde önde gelen DEX yerel değildir, borç verme piyasaları fiilen mevcut değildir ve bunun üzerine hiçbir türev/fail oluşturulmamıştır. Bir ekosistemde ön plana çıkmak isteyen genç projeler ve yeni ufuklara açılmak isteyen eski zamanlayıcılar, rekabet eksikliği ve EVM uyumluluğu nedeniyle Celo'yu hoş bir fırsat olarak görecektir. Önümüzdeki 12-24 ay içerisinde bu dengenin değişeceği neredeyse kesin; pazar payı elde etmek için yükselen projeler Celo sosyal alanına bereket getirecek. 2. Zencefilli Kurabiye Sert Çatal Celo'nun tekno-ekonomik yeniden yapılanmasının başlangıcı olarak 3. Çeyreğin sonunda etkinleştirilen Gingerbread, ağı bağımsız EVM uyumlu Katman 1'den ETH uyumlu Katman 2'ye dönüştürecek 2 aşamalı bir süreçtir. İşlem mekanizmasını ücretlerin %80'ini yakacak ve %20'sini Karbon dengeleme Fonuna aktaracak şekilde ayarlayacak olan "Ultra Yeşil Para" ilkesi de dahil. Kesinliği artırmak, Ethereum çağlarından türetilen ikinci bir güvenlik katmanıyla garanti edilir (yani Celo'nun kendi içindeki kesinlik ve Ethereum'daki Verilerinin kesinliği). Yürütülmesi için OP yığınından ve etkinliğini yayınlamak için EigenDA'dan yararlanmak, Celo'yu bu ekosistemlerin her ikisine de dahil eder ve bu da güçlü ağ etkilerine dönüşebilir. Mevcut doğrulayıcıların rolleri sıralayıcılara kaydırılacak ve bu da Celo'yu gerçek anlamda merkezi olmayan sıralayıcı setine sahip ilk L2 yapacak. 3. Ethereum Ekosisteminden Destek Kendisini Ethereum ile uyumlu hale getirerek, pek çok saygın protokolün, özellikle mevcut olacak son derece yüksek uyumluluk düzeyi göz önüne alındığında, operasyonlarını Celo'ya kadar genişletmesi daha muhtemel görünüyor. Önde gelen üyeler Vitalik ve Josep Lubin'den yeniliklerinden dolayı şimdiden kamuoyunun övgüsünü alan kredi protokolü AAVE, Celo'ya geleceğini ve birçok EVM uyumlu ağda zaten yaygın olan olgun altyapıyı ve paydaş setini beraberinde getireceğini duyurdu. 😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı) 1. DEFI Merkezileştirme Celo'da TVL'nin %90'ından fazlasını kontrol eden yalnızca 3 protokol olduğundan ekosistem, yeni rakipleri caydıracak aşırı yoğunlaşmış protokoller riskiyle karşı karşıyadır. Likidite oldukça dönüşlüdür; Likiditenin olduğu yerde daha fazlası akacaktır; Az olan yerler zamanla kuruyacaktır. Elbette, merkezileşmenin parçalanmayı önlediği ve pazar verimliliğini arttırdığı iddiası ileri sürülebilir, ancak küçük bir aktör grubuna yüksek düzeyde güvenmenin Celo'nun kendisi için istenmeyen riskler ortaya çıkarmasıdır. Rekabeti teşvik etmeden, yeni fikirler Celo'ya ulaşmayacak ve bunun yerine daha elverişli ortamların ilgisini çekecektir. 2. Zayıf Sosyal Varlık CELO'da öfkeli, manyak, iflah olmaz topluluk üyeleri veya ortak bir sosyal varlık yok. Her ne kadar bu tuhaflık, işletme katılımcılarının bakış açısından anlaşılır görünse de, piyasanın heyecan döngülerini anlık bir coşkuyla yönlendiren ve onu kışın ortasında canlı tutan bu ham, vahşi insan duyguları, piyasaların temelini oluşturur. Bu tür bir kültürü geliştirmeyerek, tüm yaratıcı hayal gücünü yakalayan ve daha fazla kullanıcı çeken projelerin ortaya çıkması an meselesidir. Meme'nin meselesi. Götürmek: Web3'ün merkezi tarafına daha yakın olan Celo, yozlaşmış kabilecilik olmadan işbirliğini, koordinasyonu ve iyi niyeti vurgulayan gösterişli bir ortamdır. Karbon nötrlüğü, refah, işbirliği ve diğer ESG bilincine sahip, amaç odaklı malzemelerden oluşan bir büfe, tüm markalama ve içerik boyunca dokunmuştur. Genel olarak ortalama perakende katılımcısından uzakta olmasına rağmen Celo, teknik kararlarının yanı sıra küresel pazarlarla operasyonel entegrasyonları nedeniyle Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin ve diğerleri de dahil olmak üzere sektörün önde gelen isimlerinden çok sayıda destek ve takdir aldı. Kickstarter ve Google Cloud gibi mega şirketler. Çözüm: Çevresel refahı teşvik eden, kapitalizmi toplumsal fayda için bir araç haline getirme anlatısıyla güçlendiren ve finansal yeniliği hassas bir şekilde dengeleyen Celo, kendisini diğerlerinden ayırmak ve ürün pazarına uygunluğunu tanımlamak için önemli çaba harcayan entelektüel açıdan teşvik edici bir projedir. Pazarın ilgisini teknolojiyle yeniden canlandırma umuduyla orijinal mimarisini terk etme gibi benzersiz bir konumda olan Celo, fiyat açısından olmasa da bu tür temel yapısal değişikliklerin yararları üzerine bir örnek olay incelemesi olarak izlenmesi ilginç bir proje haline geldi. Celo'nun uzun vadeli potansiyelinin yok edilmesi mümkün değildir. Okuduğunuz için çok teşekkür ederim Umarım bu yolculuğunuzda size iyi hizmet eder. Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂 da yayınlandı. Burada