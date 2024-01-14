Kaçınmanız Gereken En Önemli TikTok Dolandırıcılıkları

Sosyal medyanın sadece arkadaşlarınızla etkileşim kurmaktan ibaret olduğu zamanı hatırlıyor musunuz? Ortaya çıkan her yeni uygulamayla birlikte, her zaman sahtekarlığın da takip etmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. TikTok dolandırıcılıkları her geçen gün daha da yaygınlaşıyor ve kurbanlar birikmeye başlıyor. Dikkat Edilmesi Gereken En İyi TikTok Dolandırıcılıkları O kadar çok farklı TikTok dolandırıcılığı türü var ki hepsini tek bir makaleye sığdırmak imkansız. Aşağıda, popüler platformu rahatsız eden en yaygın ve sinsi olanlardan bazılarını ve bunlardan nasıl kaçınılacağını listeledim. Sahte veya Çoğaltılmış Ünlü Hesapları Sebep ne olursa olsun insanlar ünlülere olabildiğince yaklaşmayı seviyorlar. Ancak TikTok'ta bulduğunuz her ünlüye güvenemezsiniz. Sahte ünlü hesapları son birkaç yıldır tam bir baş belası haline geldi ve milyonlarca insanı sahte hayır kurumlarına ve kumar/kripto dolandırıcılıklarına bağış yapma konusunda kandırdı. Ne arayacağınızı bildiğinizde sahte ünlülerden kaçınmak kolaydır: Büyük mavi doğrulama rozeti. Eğer onlarda yoksa uzak dur. Ürünler veya bağlı kuruluş bağlantıları. Bir ünlünün yaptığı ilk şey size bir ürün sunmaksa, büyük ihtimalle bu bir dolandırıcılıktır. Hediyeler. Bu tür sahte hesaplar sahte çekilişler düzenlemeyi severler. Kullanıcı adında yazım hataları. Genellikle gerçek isim alındığından dolandırıcılar, dikkat etmeyen kişileri kandırmak için fazladan bir harf veya sayı kullanmayı severler. Ünlünün sahip olabileceği diğer sosyal medya sitelerini kontrol edin. Kendilerini taklit eden hesaplar konusunda uyardılar mı? Sahte bir dosyayla uğraştığınızdan şüpheleniyorsanız, böylece TikTok bunu mümkün olan en kısa sürede kaldırabilir. hesabı işaretle Sahte İşletme Hesapları Bu, sahte ünlü hesaplarıyla el ele gidiyor. Sahte işletme hesapları da aynı şekilde çalışır, ancak ünlü gibi görünmek yerine kendilerini Apple, Walmart, Amazon vb. gibi büyük şirketler olarak sunarlar. Bu hesaplar, bilgilerinizi çalmak için tasarlanmış "ücretsiz hediyeler" için bağlantılar yayınlayacaktır. Sahte işletme hesapları çok gerçekçi görünebilir ve insanları kandırmak onlar için kolaydır; bu nedenle daha önce kandırıldıysanız kendinizi kötü hissetmeyin. Bunun gibi TikTok dolandırıcılıklarından kaçınmanın bir numaralı yolu şüpheli bağlantılara tıklamamayı hatırlamaktır. Bir hediyenin gerçek olabileceğini düşünüyorsanız herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce şirketin onaylaması gereken diğer sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Sahte TikTok Takipçi Oluşturucuları Pek çok insan için TikTok'ta olmak takipçilerini büyütmek için bir fırsattır. Siber suçlular bunu biliyor ve bu arzuyu yem olarak kullanıyorlar. Sahte takipçi oluşturucu genellikle takipçilerinizi katlanarak artırma yeteneğine sahip olduğunu iddia eden bir uygulama veya bağlantı biçiminde gelir. Bu tür dolandırıcılıklar genellikle DM'ler, yorumlar ve bot hesapları aracılığıyla tanıtılır. Bu bağlantıların ve uygulamaların amacı, dolandırıcının hesabınızı çalabilmesi için TikTok bilgilerinizi girmenizdir. Kişisel verileriniz çalındıktan sonra ele geçirilebilir. Bu dolandırıcılığı önlemek için tüm takipçi oluşturuculardan kaçının. Genel olarak buna değmezler ve . hizmet şartlarına aykırı Sahte Doğrulama Rozetleri Bu, birçok TikTok kullanıcısının doğrulama rozeti için her şeyi yapacağı gibi, son dolandırıcılığa benziyor. Genellikle şu şekilde olur: Kurban, düşük bir fiyata gerçek bir doğrulama rozeti alabileceğini iddia eden bir mesaj alır. Mağdur bağlantıya tıklıyor ve formu kişisel bilgileriyle dolduruyor. Gönder'e tıklarlar. Kurban hiçbir zaman doğrulama kartı alamıyor ve kimliği çalınıyor. Burada hatırlamanız gereken tek şey, resmi doğrulama rozetlerini yalnızca TikTok'un kendisinin verebileceğidir. Aksini söyleyen teklifleri hemen çöpe atın. Sahte Bağış Dolandırıcılıkları Bu dolandırıcılıklar, sadece yardım etmeye çalışanları avladıkları için TikTok'taki en sinsi dolandırıcılıklardır. Gerçek dünyada ne zaman bir kriz çıksa, TikTok'taki dolandırıcıların bundan yararlanmak için orada olacağına bahse girebilirsiniz. Bu kurnaz dolandırıcılar, iyi kalpli insanları paralarından vazgeçirmek için kandırmak amacıyla gerçek gibi görünen sahte bağışlar ve hayır kurumları kuracaklar. Son birkaç yılda aşağıdakiler için sahte bağışlar ve yardımlar yapıldı: Suriye'de yıkıcı deprem Kaliforniya çalı yangınları Kovid 19 salgını Ukrayna işgali Bu dolandırıcıların boyun eğmeyeceği bir seviye yok. Bu dolandırıcılıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kuruluş hakkında mümkün olduğunca çok araştırma yapmak ve bunların bir şekilde doğrulandığından emin olmaktır. Bu tür dolandırıcılar her şeyi kullanmaya çalışacaklardır. kitapta sizi kandırmak için yazıyor, o yüzden bunu aklınızda bulundurun. sosyal mühendislik hilesi Ayrıca, hiçbir meşru hayır kurumunun size bağışta bulunmanız konusunda baskı yapmaya çalışmayacağını unutmayın; bu, herhangi bir dolandırıcılık için büyük bir tehlike işaretidir. Para Çevirme Planları Bu TikTok dolandırıcılığı her geçen yıl daha popüler hale geliyor gibi görünüyor. Para çevirme dolandırıcılığı, bir dolandırıcının az miktarda parayı alıp büyük paralara dönüştürebileceğine söz vermesidir. Biraz parayı çok paraya dönüştürme süreci tam olarak nedir? Kimse bilmiyor çünkü süreç gerçek değil. İkisi de para kazandıran bir hizmet değil. Bu dolandırıcılık sayısız insanı kandırdı, ancak kaçınılması en kolay olanlardan biri. Paranızı ikiye veya üçe katlayabilecek hizmet diye bir şeyin olmadığını unutmayın. Bu kişilere paranızı göndermeyin; onu bir daha asla göremeyeceksin. Bu aynı zamanda kripto ve hediye kartları için de geçerli. Hızlı Zengin Olma Planları Para yağmalayan dolandırıcılıklar hakkında söylediğim her şey burada uygulanabilir, ancak iş çabuk zengin olma planlarına gelince ek bir sorun daha var. Kısa sürede zengin olma programları, zaman kadar eskidir ve bu programlarla ilgili deneyimi olan kişiler, bunlardan birini bir mil öteden fark edebilir. Örneğin, klasik 1990'larda patladı. Nijeryalı prens dolandırıcılığı Ancak geçmişte bu planlardan birine kanmayan gençler için TikTok, kaçınılması gereken finansal tuzaklarla dolu bir zihin alanı olabilir. Çabuk zengin olma planına kanma bilgeliği olmayanlar için dikkat edilmesi gereken üç ana tehlike işareti şunlardır: - Eğer fırsatın amacı kendinizi hızlı bir şekilde zengin etmekse, o zaman neden kendi paranızı yatırmanız gerekiyor? Sizden az miktarda nakit istemeleri anlaşılır bir durumdur, ancak bu programlardan bazıları yüzlerce ila binlerce dolar talep etmektedir ve bu büyük bir tehlike işaretidir. Peşin Yatırım - Hiç şuna benzer bir başlık gördünüz mü: "Sadece bir düğmeye basarak altı rakamlı kazanın!" Bir dahaki sefere bunu yaptığınızda hemen kaçın. Tıklama tuzağı - Bu dolandırıcıların istediği temel şeylerden biri, sonuçlarını düşünmeden mümkün olduğunca çabuk harekete geçmenizi sağlamaktır. Rahatsız edici derecede baskı altında hissediyorsanız, muhtemelen zengin olma planıyla karşı karşıyasınız demektir. Aciliyet Sahte TikTok Uygulamaları Evet, siber suçlular beklenmedik kurbanların indirmesi için TikTok uygulamasının sahte versiyonlarını bile oluşturmayı başardılar. Bu TikTok sahtekarları binlerce görüntüleme ve takipçi vaat ediyor, ancak aslında bilgilerinizi çalmak veya cihazınıza casus yazılım yüklemek için tasarlanmışlar. Bu dolandırıcılık uygulamalarından kaçınmak için yalnızca TikTok'un yayınladığı uygulamaları indirdiğinizden emin olun. Sahte uygulamaların cazibesine kapılmayın; buna değmezler. Daha Fazla TikTok Dolandırıcılığı İşte TikTok'ta dikkat edilmesi gereken on hızlı dolandırıcılık daha: — Bunlar TikTok'un her yerinde ortaya çıkıyor. Hızlı bir şekilde büyük para vaat eden herhangi bir iş teklifinden veya aynı gün "sizi işe alan" bir iş teklifinden kaçının. Aslında TikTok'taki herhangi bir iş teklifinden kaçınmak ve LinkedIn gibi sitelere bağlı kalmak en iyisi olabilir. Sahte İşler - Bu dolandırıcılıklar genellikle uzun süren bir dolandırıcılıktır. Bir aşk dolandırıcısı bir kurbana dişlerini batırdığında, "iyilik" istemeye başlaması haftalar, hatta aylar sürebilir. Buradaki genel kural, parayı bulduklarında onları serbest bırakmaktır. Romantik Dolandırıcılıklar - Asla birine ödeme yapmayın veya hediye kartı şeklinde ödeme kabul etmeyin. Her zaman bir aldatmacadır. Ve öyle olmama ihtimali çok düşük olsa bile buna değmez. Hediye Kartı Dolandırıcılıkları - TikTok'ta popülaritesi artan bir taktik, dolandırıcının biyografisine kötü amaçlı bağlantılar yerleştirmektir. Bu bağlantılar ücretsiz teşvikler vaat ediyor, ancak bunlara tıklamak veri çalan kötü amaçlı yazılımların yüklenmesine neden oluyor. TikTok'u kullanırken tıklamaya karar verdiğiniz bağlantılara çok dikkat edin. Bios'taki Kötü Amaçlı Bağlantılar - TikTok'ta satın aldığınız şeyler konusunda çok dikkatli olun. Sitenin popülaritesi nedeniyle dikkat etmeniz gereken binlerce sahte ürün var. Sahte Ürünler ve Hizmetler - Bu, bu listedeki diğer TikTok dolandırıcılıklarından bazılarıyla el ele gider. Temel olarak, "Hediye" terimini görürseniz tıklayın. Sahte Eşantiyonlar - Her yerdeler, özellikle de TikTok'ta. Aksini bilene kadar bir botla etkileşimde olduğunuzu varsaymak en iyisi olabilir. Bot Hesapları - Bu sahte mobil oyunlardan birini indirmek, bilgilerinizin veya kimliğinizin çalınmasına neden olabilir. Bu dolandırıcılığın günümüzde en popüler versiyonu sahte Roblox uygulamalarıdır. Roblox oynuyorsanız herhangi bir şey indirmeden önce araştırmanızı yapın. Mobil Oyun Dolandırıcılıkları - Bu dolandırıcılık tamamen yerine getirilmeyen sözlerle ilgilidir. Birisi TikTok'taki kredi raporunuzdan olumsuz bilgileri kaldırabileceğini söylerse onlara inanmayın. Kredi Onarım Dolandırıcılıkları - her platformda yaygındır ve TikTok da farklı değildir. Size daha fazla takipçi, sponsorluk veya doğrulama rozeti teklif eden bir e-posta alırsanız, bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde silin. E-dolandırıcılık Kimlik dolandırıcılığı Son düşünceler Bir sosyal medya uygulamasının popülerliği arttıkça dolandırıcı sanatçıların da ilgisini çekmesi çok yazık. Bu küçük uygulamanın kısa videoları izlemeye yönelik olması gerekiyordu ama şimdi TikTok dolandırıcılıklarıyla dolu. Diğer sosyal medya uygulamaları için de aynı tavsiye burada da geçerli: Hangi bağlantılara tıkladığınıza dikkat edin ve duyduğunuz her hikayeye ve satış konuşmasına güvenmeyin. Her gün internette yeni dolandırıcılıklar ortaya çıkıyor. Bunu her zaman aklınızda bulundurun.