Dünyalar Arasında Köprü Kuruyor: READYgg ve Aptos Labs Web3 Oyunlarında Devrim Yaratmak İçin Birleşiyor
Çok uzun; OkumakAptos Labs ile önemli bir ortaklık kuran READYgg, 15 milyon Web2 oynatıcısını Web3 oyun dünyasına dahil etmeye hazırlanıyor. Bu işbirliği, kusursuz oyun deneyimi için Aptos'un yüksek hızlı blockchain teknolojisinden yararlanarak oyun endüstrisinde büyük bir değişime işaret ediyor. READYgg'in 2.000 oyundan oluşan geniş bir kütüphaneyi temsil eden 20'den fazla büyük Web2 yayıncısından oluşan geniş ağı, geleneksel oyunların NFT'ler ve benzersiz bir sadakat sistemi dahil olmak üzere blockchain öğeleriyle entegre edilmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor. Girişim, Web3 oyun oluşturmaya erişimi demokratikleştirmeyi amaçlayarak oyun deneyimlerinde yeni bir dönem vaat ediyor.