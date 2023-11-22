Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Dünyalar Arasında Köprü Kuruyor: READYgg ve Aptos Labs Web3 Oyunlarında Devrim Yaratmak İçin Birleşiyorile@ishanpandey

    Dünyalar Arasında Köprü Kuruyor: READYgg ve Aptos Labs Web3 Oyunlarında Devrim Yaratmak İçin Birleşiyor

    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Aptos Labs ile önemli bir ortaklık kuran READYgg, 15 milyon Web2 oynatıcısını Web3 oyun dünyasına dahil etmeye hazırlanıyor. Bu işbirliği, kusursuz oyun deneyimi için Aptos'un yüksek hızlı blockchain teknolojisinden yararlanarak oyun endüstrisinde büyük bir değişime işaret ediyor. READYgg'in 2.000 oyundan oluşan geniş bir kütüphaneyi temsil eden 20'den fazla büyük Web2 yayıncısından oluşan geniş ağı, geleneksel oyunların NFT'ler ve benzersiz bir sadakat sistemi dahil olmak üzere blockchain öğeleriyle entegre edilmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor. Girişim, Web3 oyun oluşturmaya erişimi demokratikleştirmeyi amaçlayarak oyun deneyimlerinde yeni bir dönem vaat ediyor.
    featured image - Dünyalar Arasında Köprü Kuruyor: READYgg ve Aptos Labs Web3 Oyunlarında Devrim Yaratmak İçin Birleşiyor
    web3 #readygg-web3-gaming
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    My Story in 12 Questions & Answers
    Published at Dec 13, 2023 by dorelb #tech-interviews
    Article Thumbnail
    Hindistan'ın Kripto Yasağını Yönetmek: Orion Nasıl Bir Yaşam Halatı Sunuyor?
    Published at Jan 19, 2024 by ishanpandey #cryptocurrency-ban-india
    Article Thumbnail
    Elektronik Rozetleri Nasıl Ürettim ve Sattım - Bölüm 1: Panoyu Tasarlama ve Prototipleme
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    Article Thumbnail
    Andrey Sheverdin: 'Her Genç Engelsiz Öğrenme Fırsatına Sahip Olmalı'
    Published at Jan 19, 2024 by jonstojanmedia #edtech
    L O A D I N G
    . . . comments & more!