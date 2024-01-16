Hyperchain Capital'den Stelian Balta ile Blockchain VC Sektörünün Geleceğine Yön Vermek
Çok uzun; OkumakHyperChain Capital'in kurucusu Stelian Balta, dijital varlıklara olan ilgisinden blockchain endüstrisinde vizyon sahibi olmaya kadar olan yolculuğunu paylaşıyor. Görüşleri, uzun vadeli, yüksek potansiyele sahip blockchain ve kripto projelerine odaklanarak HyperChain'in yatırım felsefesini ve web3 endüstrisindeki trendler ve stratejiler hakkındaki görüşlerini derinlemesine inceliyor. Erken aşamadaki web3 projelerinin başarısı için uzun vadeli vizyonun, finansal istikrarın ve kurucular ile yatırımcılar arasındaki uyumun önemini vurguluyor ve istekli girişimcilere dinamik web3'te ısrarcı, yenilikçi olmalarını ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalarını tavsiye ediyor. ekonomi.