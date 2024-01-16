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    Hyperchain Capital'den Stelian Balta ile Blockchain VC Sektörünün Geleceğine Yön Vermekile@ishanpandey

    Hyperchain Capital'den Stelian Balta ile Blockchain VC Sektörünün Geleceğine Yön Vermek

    2024/01/16 Yeni tarih
    6m
    ile @ishanpandey
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    Çok uzun; Okumak

    HyperChain Capital'in kurucusu Stelian Balta, dijital varlıklara olan ilgisinden blockchain endüstrisinde vizyon sahibi olmaya kadar olan yolculuğunu paylaşıyor. Görüşleri, uzun vadeli, yüksek potansiyele sahip blockchain ve kripto projelerine odaklanarak HyperChain'in yatırım felsefesini ve web3 endüstrisindeki trendler ve stratejiler hakkındaki görüşlerini derinlemesine inceliyor. Erken aşamadaki web3 projelerinin başarısı için uzun vadeli vizyonun, finansal istikrarın ve kurucular ile yatırımcılar arasındaki uyumun önemini vurguluyor ve istekli girişimcilere dinamik web3'te ısrarcı, yenilikçi olmalarını ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalarını tavsiye ediyor. ekonomi.
    featured image - Hyperchain Capital'den Stelian Balta ile Blockchain VC Sektörünün Geleceğine Yön Vermek
    tech-stories #hyperchain-capital-blockchain
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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