Hint Twitter'ında Gazeteci-Politikacı Etkileşimindeki Cinsiyet Önyargısını Ortaya Çıkarmak: Özet ve Giriş

Bu makale arxiv'de CC BY-NC-ND 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur. Yazarlar: (1) Brisha Jain, Bağımsız araştırmacı Hindistan ve [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Hindistan ve [email protected].

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SOYUT

Siyasi söylemdeki cinsiyet önyargısı günümüz sosyal medyasının önemli bir sorunudur. Önceki araştırmalar, politikacıların cinsiyetinin gerçekten de halkın kendilerine yönelik içeriğini etkilediğini ortaya çıkarmıştı. Ancak bu çalışmalar özellikle bireysel kültürü temsil eden küresel kuzeye odaklanıyor. Dahası, küresel güneydeki popüler gazeteciler ve politikacılar arasındaki etkileşimde bile cinsiyet ayrımcılığının olup olmadığına değinmediler. Bu yeterince araştırılmamış gazeteci-politikacı etkileşimleri önemlidir (daha çok küresel güney gibi kolektivist kültürlerde), çünkü bunlar kamuoyunun duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilir ve cinsiyete dayalı sosyal normların oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu çalışmada Hint Twitter'ından elde edilen geniş ölçekli verileri kullanarak bu araştırma boşluğunu ele alıyoruz.





Spesifik olarak, Twitter'da en çok takip edilen 100 Hintli gazeteci ve en çok takip edilen 100 politikacıdan oluşan, cinsiyet açısından dengeli bir liste hazırladık. Daha sonra bu gazeteciler tarafından bu politikacılardan bahseden 21.188 benzersiz tweet topladık. Analizimiz önemli bir cinsiyet yanlılığı olduğunu ortaya çıkardı; gazetecilerin erkek politikacılardan bahsetme sıklığı ile kadın politikacılardan bahsetme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı (푝 << 0,05). Aslında, kadın gazetecilerin kadın politikacılardan bahseden ortalama tweet'leri, kadın gazetecilerin erkek politikacılardan bahseden ortalama tweet'lerinden on kat daha az beğeni aldı. Ancak tweet içeriğini analiz ettiğimizde duygu puanı analizimiz ve konu modelleme analizimiz, gazetecilerin erkek siyasetçilerden bahseden tweetleri ile kadın siyasetçilerden bahseden tweetleri arasında anlamlı bir fark ortaya koymadı. Son olarak, ciddi cinsiyet yanlılığı için potansiyel bir neden bulduk: Popüler erkek Hintli politikacıların sayısı, popüler Hintli kadın politikacıların sayısından neredeyse iki kat daha fazla; bu da tweetlerin erkek önyargılı popülaritesine yol açmış olabilir (ve hatta Tweet alma sıklığı). Bu çalışmanın, Hindistan sosyal medyasının siyasi söyleminde cinsiyet çeşitliliği ihtiyacına ilişkin sonuçlarını ve bu ihtiyacı karşılayabilecek sosyal medya tavsiye sistemlerinin gelecekteki gelişimini tartışarak sonuca varıyoruz.

1. GİRİŞ

“Smiriti Irani duygusal/kızgın kategorisinde oyunculuk yeteneğini sergilediği için sette olmadığını 'unutabilir' ve dansa başlayabilir” [1]





Ulusal bir siyasi partinin erkek bir sözcüsü tarafından Hindistan'ın kadın kabine bakanına karşı gönderilen yukarıdaki tweet, Twitter gibi Hint sosyal medya sitelerindeki siyasi konuşmalarda cinsiyet önyargısının yaygın doğasına bir bakış sunuyor [2]. Aslında, Uluslararası Af Örgütü'nün bir araştırmasına göre, Hindistan'daki kadın politikacılara yönelik yedi tweet'ten biri doğası gereği taciz niteliğindedir [22].





Son çalışmalar sosyal medyadaki siyasi söylemdeki cinsiyet yanlılığını incelemiştir [1, 2, 18]. Bu çalışmalar, politikacıların cinsiyetinin kendi sosyal medya paylaşımlarını etkilemediğini, ancak cinsiyetlerinin kendilerine yönelik içeriği etkilediğini göstermiştir. Ancak bu çalışmaların iki ciddi eksikliği bulunmaktadır.





İlk olarak, bu çalışmaların çoğu yalnızca küresel kuzeye bakıyor ve küresel güneyi dikkate almıyor. Ancak bu durum özellikle birkaç açıdan endişe vericidir. Birincisi, Güneydoğu Asya'nın yaklaşık 527 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var; bu sayı diğer komşu coğrafyalardan daha büyük. Bunlardan yaklaşık 470 milyonu Hindistan'da. Ayrıca siyaset bilimi literatürüne göre Güneydoğu Asya, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından henüz Batı Yarımküre ile boy ölçüşebilmiş değil. Bu nedenle, sosyal medyadaki siyasi söylemdeki cinsiyet yanlılığı, daha az ilerici bir sosyal ortamda aktif olan geniş bir kullanıcı grubu için henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada küresel güneydeki büyük bir ülkeden, Hindistan'dan politikacılarla olan etkileşimlere odaklanıyoruz. Hindistan'da kadın politikacıların demokratik sürece katılma becerilerinde engellerle karşılaştıkları gerçeği geniş çapta kabul görüyor. Hindistan'da yasa koyucular, merkezi ve eyalet yasama organlarında temsilin %33'ünü kadınlara ayıran Kadın Rezervasyonu yasasını geçirerek bu sorunu çözmeye çalıştılar. Bu yasa tasarısı kadınlara temsil hakkı sağlayacak olsa da, kadınlara Hindistan'da siyasi söylemi başlatma ve şekillendirme konusunda söz hakkı verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Bunun nedeni, Hindistan gibi daha az ilerici demokrasilerde sosyal medya etkileşimlerindeki cinsiyet önyargısının çeşitli düzeylerde sorunlu olmasıdır. Kadın politikacıları sosyal medyanın gücünden siyasi amaçlarla yararlanmaktan caydırıyor ve bu nedenle onları erkek meslektaşlarına göre dezavantajlı bir konuma getiriyor. Bu onların etkinliğini ve kariyer olanaklarını zayıflatabilir. Aynı zamanda görüşlerini sosyal medyadaki siyasi söylemden dışlıyor ve böylece tarafsız gözlemcilerin erişebileceği fikir çeşitliliğini azaltıyor. Çalışmamızda, Hintli politikacılara yönelik dijital konuşmaların spesifik bağlamında cinsiyet önyargısının potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.





İkincisi, önceki çalışmalar genellikle politikacılar ve halk arasındaki etkileşimlere odaklanıyordu. Bu anlayış oldukça değerli olsa da politikacılar ile daha etkili sosyal medya kullanıcıları arasındaki spesifik etkileşim üzerine çok fazla çalışma olmadığını fark ettik. Bu etkileşimler önemlidir çünkü kamuoyunun duyarlılığını önemli ölçüde etkileyebilirler. Aslında Shekhawat ve ark.'nın son çalışması. Hintli politikacıların sosyal medya aracılığıyla gazeteler ve etki sahibi kişilerle etkileşim kurmak için Twitter kullanımının arttığını göstermiştir [23]. Politikacıların etkileyicilerle etkileşim kurmaya istekli olması, bu etkileyicilerin Hindistan'da Twitter'daki siyasi söylemi şekillendirmede önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bu nedenle gazeteci-siyasetçi etkileşimlerinde bile cinsiyet yanlılığının olup olmadığının incelenmesi önemlidir. Ancak daha önce yapılan hiçbir çalışma, tanınmış gazeteciler ile popüler politikacılar arasındaki etkileşimin bile mevcut cinsiyet önyargısına işaret edip etmediğini kontrol etmedi.





Soru 1 : Gazeteci-politikacı etkileşimlerinin etkileşim sıklığında ve popülaritesinde cinsiyet yanlılığı var mı?





Soru2 : Gazeteci-politikacı tweetlerinin içeriğinde cinsiyet ayrımı var mı?





Çalışma, yüz popüler (Twitter takipçisi sayısına göre) Hintli politikacı ve yüz popüler Hintli gazeteciden oluşan Twitter hesaplarından oluşan cinsiyet dengeli bir veri kümesini (Twitter'dan programatik veri toplama ve cinsiyet tespiti kullanarak) derleyerek bu soruları araştırıyor. Daha sonra bu çalışma, veri setimizdeki popüler politikacıların hesaplarından bahseden bu gazetecilerin hesapları tarafından gönderilen tüm tweet'leri programlı bir şekilde topladı. Topladığımız tweetleri gönderen/alıcıların cinsiyetine göre dört kategoriye ayırdık: Erkek gazetecinin Erkek Politikacılardan bahseden tweetleri ( MJ-MP ), Kadın gazetecinin Erkek Politikacılardan bahseden tweetleri ( FJ-MP ), Erkek gazetecinin Kadın Politikacılardan bahseden tweetleri ( MJ- ) FP ) ve Kadın gazetecilerin Kadın Politikacılardan ( FJ-FP ) bahsetmesi. Toplamda bu dört kategoride 21.188 benzersiz tweet topladık.





Analizimiz önemli bir cinsiyet yanlılığını ortaya çıkardı; Erkek/Kadın gazetecilerin Erkek politikacılardan ne sıklıkta bahsettikleri ile Kadın politikacılardan ne sıklıkta bahsettikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ( p << 0,05) var. Ayrıca erkek siyasetçilerin yer aldığı Tweetlerin daha popüler olduğunu tespit ettik. Aslında, tüm ölçümlerde (retweetler, beğeniler, yanıtlar), kadın politikacılardan bahseden gönderilerin ortalama popülerliği, erkek politikacılardan bahseden gönderilerden sürekli olarak daha düşük. Örneğin, FJ-FP'deki bir gönderinin (yani kadın politikacıdan bahseden kadın gazeteci tarafından gönderilen) ortalama beğeni sayısı yalnızca 35 iken, FJ-MP'deki bir gönderinin (yani kadın gazeteci tarafından gönderilen) ortalama beğeni sayısı yalnızca 35'tir. (Erkek politikacıdan bahseden gazeteci) 398'dir; on kattan fazla. Bu beğenilerin halk tarafından verildiğini unutmayın.





Ancak ilginç bir şekilde içerik analizi herhangi bir önyargı ortaya çıkarmadı; gazeteciler tarafından bu politikacılara gönderilen gerçek tweetlerin içeriği, ne duygu puanları ne de tweetlerin konusu açısından cinsiyete dayalı bir önyargıya sahip değil. Bu amaçla, kadın politikacılara yönelik tweetlerin popülaritesinin düşük olmasının daha temel bir nedenini belirledik: popüler erkek politikacıların (Twitter takipçi sayısına göre) neredeyse iki katı olduğu Hint Twitter'ındaki (ve belki de Hint toplumunu yansıtan) doğal cinsiyet önyargısı. popüler kadın politikacılarla karşılaştırıldığında çok fazla. Bu makaleyi, çalışmamızın sınırlamalarını tartışarak ve bulgularımızın cinsiyet yanlılığına karşı koymanın gerekliliğine nasıl işaret ettiğini belirleyerek sonlandırıyoruz. Çalışmamızın, Hintli sosyal medya platformu geliştiricilerinin, bu çalışmada gözlemlenen cinsiyet yanlılığının kötü etkilerine karşı koymak için tavsiye sistemlerinde sistematik algoritmik değişiklikler yapmalarına yardımcı olacağını tahmin ediyoruz.





Makalenin geri kalanında ilk olarak Bölüm 2'de ilgili çalışmayı sunacağız, veri toplama stratejimizi (Bölüm 3) ve analiz metodolojimizi (Bölüm 4) anlatacağız. Daha sonra Bölüm 5'te sonuçlarımızı sunup araştırma sorularını inceliyoruz. Daha sonra çalışmamızın sınırlılıklarını (Bölüm 6) sunup (Bölüm 7) sonuçlandırıyoruz.









[1] Smriti Irani Hintli bir kadın politikacıdır. Ondan bahseden orijinal tweet https://twitter.com/tehseenp/status/702491795079364609 adresinde mevcuttur.





[2] Bu çalışmanın yapıldığı 2023 yılında platform, x.com yerine Twitter olarak adlandırılıyordu. Bu yazıda platformumuza Twitter adını vereceğiz