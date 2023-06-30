Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Hindistan Başbakanı Woos Tech CEO'ları ABD Devlet Ziyaretindeile@sheharyarkhan
    314 okumalar

    Hindistan Başbakanı Woos Tech CEO'ları ABD Devlet Ziyaretinde

    2023/06/30
    3m
    ile @sheharyarkhan 314 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Başbakan Narendra Modi'nin ABD'ye resmi bir ziyarette bulunması, mevkidaşı Joe Biden ile geniş bir yelpazedeki konuları tartışmak ve savunma ve teknolojiye ilişkin ikili anlaşmalar imzalamak üzere buluşması Hindistan için büyük bir haftaydı; Çin'in dünya sahnesinde artan etkisini kontrol altına almak. Dünyanın en büyük demokrasisinin başkanı, ABD'de bulunduğu süre boyunca, hemen hemen her teknoloji CEO'su ile tanışmış veya onlarla etkileşime geçmiştir. Microsoft'tan Satya Nadella'dan, Google'dan Sundar Pichai'den, Apple'dan Tim Cook'tan, Amazon'dan Andy Jassy'den bahsediyoruz. Hatta OpenAI'den Sam Altman bile oradaydı ve Modi, Elon Musk'la biraz zaman geçirme fırsatı bile buldu.
    featured image - Hindistan Başbakanı Woos Tech CEO'ları ABD Devlet Ziyaretinde
    tech-stories #technology #business #amazon #google
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

    Credibility

    react to story with heart

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Fırsat Akımları: Elektrikli Araç Endüstrisindeki İş Fırsatlarını Yönlendirmek
    Published at Nov 30, 2023 by jwolinsky #tech-careers
    Article Thumbnail
    Wall Street'teki Erken Noel Baba Mitingi, Yeni Üretken Yapay Zeka Yatırım Fırsatlarına Kapı Açıyor
    Published at Nov 30, 2023 by dmytrospilka #investing-in-ai
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Ivan Novak, Tech Entrepreneur
    Published at Jul 23, 2023 by inovak #meet-the-writer
    L O A D I N G
    . . . comments & more!