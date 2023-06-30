Hindistan Başbakanı Woos Tech CEO'ları ABD Devlet Ziyaretinde
Çok uzun; OkumakBaşbakan Narendra Modi'nin ABD'ye resmi bir ziyarette bulunması, mevkidaşı Joe Biden ile geniş bir yelpazedeki konuları tartışmak ve savunma ve teknolojiye ilişkin ikili anlaşmalar imzalamak üzere buluşması Hindistan için büyük bir haftaydı; Çin'in dünya sahnesinde artan etkisini kontrol altına almak.
Dünyanın en büyük demokrasisinin başkanı, ABD'de bulunduğu süre boyunca, hemen hemen her teknoloji CEO'su ile tanışmış veya onlarla etkileşime geçmiştir. Microsoft'tan Satya Nadella'dan, Google'dan Sundar Pichai'den, Apple'dan Tim Cook'tan, Amazon'dan Andy Jassy'den bahsediyoruz. Hatta OpenAI'den Sam Altman bile oradaydı ve Modi, Elon Musk'la biraz zaman geçirme fırsatı bile buldu.