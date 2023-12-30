Hata 404! Kuruluşların Yapay Zekayı Uygularken Kaçınması Gereken Sorunlar

Kendini beğenmiş gibi görünmek istemem ama bu, yapay zeka (AI) alanı için pek çok uzmanın hayal edebileceğinden çok daha fazla açıdan olağanüstü bir yıl oldu. Kısa bir süre içinde yapay zeka ve üretken yapay zeka platformları, çok çeşitli sektörlerdeki birçok işletme için oyunun kurallarını değiştiren bir hale geldi. Yıllardır iş dünyası liderleri verimliliklerini artırmaya ve üretkenliği artırmaya çalışırken aynı zamanda kârlılıklarını iyileştirip maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar; artık yapay zeka bunca zamandır tam olarak aradıkları şeyi yapıyor. Küçük işletmelerde küçük işletmelerin ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse yarısının veya yaklaşık yüzde 48'inin geçtiğimiz yıl yapay zeka araçlarını belirli bir kapasitede kullanmaya başladığını kaydetti. yapay zekayı benimseme anketi, Daha gelişmiş yapay zeka araçlarının ve üretken yapay zeka uygulamalarının benimsenmesinin, özellikle bilançolarını sağlam tutarken kapıya adım atmak isteyen daha küçük, daha çevik şirketler için oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birkaç Yanlış Korkunç Bir Hataya Yol Açar Bu yıl, yapay teknoloji alanı gelişmeye devam ederken çoğu insanın hatırlayacağı bazı anıtsal anlar yaşanmış olsa da, bu, birkaç ya da daha fazla unutulmaz hatadan da yoksun değildi. Yılın başında birçok tanınmış teknoloji ve yayın şirketi, yapay zeka tarafından üretilmiş, gerçek hatalar ve intihal vakaları içeren sayısız makale yayınladıktan sonra kendilerini zor durumda buldu. Bir şirketin web sitesinden veya blogundan birkaç makaleyi sessizce kaldırmak değeri kaybını telafi etmekten çok daha kolaydır. Şubat ayı sonlarında Google, üretken yapay zeka platformu Bard'ı piyasaya sürdü, ancak her şey planlandığı gibi gitmedi ve birkaç hata, hisse fiyatları düşerken büyük teknolojinin piyasa değerinden saatler içinde milyarlarca doların silinmesine yol açtı. , 100 milyar dolardan fazla piyasa İnternette ortaya çıkan derin sahtekarlık seli, siyasi liderlerin başkanlık seçimlerine giden kullanması ve bir dizi dava, bu yıl vahşi bir canavarı evcilleştirmeye çalışan birçok şirketin silahlanmasına neden oldu. sokaklarda başıboş koşuyor. kampanyalarının bir parçası olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri Eski OpenAI CEO'su ve ChatGPT geliştiricisi Sam Altman'ın haritaya çıkmasına yardım ettiği şirket tarafından başlatıldığından bahsetmiyorum bile. Altman daha sonra Microsoft'ta bir iş bulacaktı, ancak ani bir yön değişikliğiyle OpenAI'deki yeni yönetim kurulu başardı ve Altman'a şirketteki genel müdür olarak görevine geri dönme fırsatı sundu. bir ilkeler anlaşmasına varmayı Yapay zeka, kelimenin tam anlamıyla güneşin tadını çıkarırken, önümüzdeki yıl yalnızca daha fazla fırsat ve yeni zorluklar getiriyor. Bununla birlikte, Silikon Vadisi'ndeki daha köklü emsallerine kıyasla daha az deneyim, bilgi ve yasal kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli şirketler için, yeni yapay araç ve sistemleri benimserken bir sorun duvarıyla karşılaşmak daha büyük ve daha maliyetli olabilir. Asılsız içeriği internetten kaldırmak veya bir stajyeri kovmaktan daha büyük bir hatadır. Kuruluşların Yapay Zeka Stratejisi Oluştururken Kaçınması Gereken Sorunlar Yapay zekayı işinize dahil etmek, yeni olasılıkları denemek için heyecan verici bir fırsat olabilir. Ancak gerekli rehberlik olmadan, yol boyunca bazı başarısızlıkların olması kaçınılmazdır. Küçük bir işletme sahibi veya girişimci olarak, net hedeflere sahip olmanın öneminin yanı sıra uzun vadeli plan görünümünün neleri kapsadığını da açıkça anlamanız gerekir. Yapay Zeka Stratejisinin Eksikliği İşletmenin farklı seviyelerinde operasyonel bir stratejiye sahip olmak, her türlü zorluğun üstesinden gelmenizi ve yol boyunca karşılaştığınız engelleri aşmanızı sağlar. Stratejiniz, sizi işinizin, ürününüzün, hizmetinizin ve personelinizin ana hedefine doğru yönlendiren planınızdır. Yapay zekanın iş ortamındaki potansiyelini bilmek, karmaşık sorunları çözmenize ve temel veri ölçümlerine dayalı daha anlayışlı çözümler oluşturmanıza olanak sağlayacaktır. Açık bir kılavuz veya plan olarak çalışmaya yardımcı olacak bir strateji olmadan, yapay zekanın işinize nasıl fayda sağlayabileceğini ve daha anlamlı sonuçlar yaratmanın nasıl faydalı olabileceğini anlamakta zorlanacaksınız. Yapay zekanın iş değerini bilmek, bir yapay zeka stratejisi oluşturmanın ve organizasyon ve ekip için ileriye dönük hedefler oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Tecrübesiz olmak Yeni araçların tanıtılmasıyla, işletme sahiplerinin genellikle uygulamalarla ilgili daha önceden deneyime sahip olmaları veya bu teknolojiyle çalışmayı ustaca yönetebilecek mevcut bir çalışan ekibine sahip olmaları gerekecektir. Ancak yapay zekayla birlikte yeni uygulamalar sürekli değişiyor, bu da bu araçları işletmenizde başarılı bir şekilde uygulamak için gereken uzmanlığın ya çevik bir birey ya da bu tür projelerle çalışmak için gerekli deneyime sahip bir ekip olması gerektiği anlamına geliyor. Yapay zekayla çalışma konusunda zaten bilgi ve deneyime sahip kişilerin şirkette olması, daha hızlı adapte olmanızı ve aynı anda çeşitli yeni fırsatlardan yararlanmanızı sağlar. Bu sistemlerin karmaşıklıkları konusunda size rehberlik edebilecek yetenekli bir ekip veya birey olmadan, yapay zekayı işinizin bir parçası haline getirmek, müşteri ve iş sorunlarını çözmek için yalnızca daha karmaşık hale gelecektir. Yanlış Araçları Uygulamak En başından itibaren her yapay zeka uygulamasının işletmeniz için bir amaca hizmet etmeyeceğini bilmek önemlidir. Önemli olan, bu araçların nasıl çalıştığını ve karmaşık sorunları çözme ve genel iş verimliliğini artırma açısından en temel işlevlerinin neler olduğunu anlamaktır. tarafından devam eden araştırmalar, iş liderlerinin üçte birinden fazlasının, yapay zekanın iş değerini anlamanın belki de ana zorluklarından biri olduğunu söylediğini ortaya çıkardı. Deloitte Açık bir strateji olmadan veya hangi uygulamaların işletmeniz, müşterileriniz ve çalışanlarınız için en uygun olacağını düşünmeden, büyük olasılıkla değerli kaynaklarınızı ya pratik olmayan ya da uzun vadeli ilerlemenize hizmet etmeyen sistemlere harcayacaksınız. işletme. İşletmenizin sorunlu noktalarının tam olarak ne olduğunu ve yapay zekanın bu sorunları çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini bilmek, mevcut çeşitli araçları ve bunların her birinin işletmenizin kapsamlı gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak için daha net bir yol oluşturmanıza yardımcı olabilir. Uygulamaları Test Etme ve Optimize Etme Başarısızlığı Beklentilerinizin aksine bazı uygulamaların yetenekleri sınırlıdır. Bu genellikle ya hala geliştirme aşamasında olan ya da daha az bilinen gerçek dünya uygulamalarına sahip daha deneysel araçlar için geçerlidir. Doğru araçları seçmek yeterli değildir. Bir işletme sahibi ve lider olarak, bu uygulamaları sürekli olarak test etmeniz ve ayrıca bu araçların gelişmiş işlevsellik için optimize edilebildiğinden emin olmanız gerekecektir. Kiracılara ve potansiyel alıcılara konusunda yardım sağlayan orta ölçekli bir emlak şirketini düşünün. Optimizasyon olmazsa, bu araçlar kısa sürede güncelliğini yitirecek ve belki de müşterilere arama sorgularıyla ilgili yetersiz bilgi veya veri sunacaktır. bir sonraki mülklerini bulma Kapsamlı testler yaparak ve gerekli ayarlamaları yaparak, dahil ettiğiniz araçların ters yönde değil, işletmenizin avantajına çalıştığından emin olacaksınız. Yetersiz veya Güncel Olmayan Verilere Sahip Olmak Veriler oyunun adı haline geldi; net ve ilgili verilere sahip değilseniz, kendinizi rakiplerinizin gerisinde kalırken ve müşteri kaybederken bulacaksınız. Günümüzde neredeyse her şirket, karar verme süreçlerinin bir parçası olarak verileri kullanıyor. Şirketler verileri kullanarak daha bilinçli kararlar alabilir, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler geliştirebilir ve uygulanabilir çözümler bulmak için sistemlerini daha da optimize edebilir. Yapay zeka ekosistemi içinde veriler, sistemlerin karmaşık sorunları verimli bir şekilde çözmesini veya daha etkili çözümler sunmasını sağlayan değerli bir varlıktır. Verilerin kullanılması ve en önemlisi verilerin süreç boyunca güncellenmesi, yapay zeka sistemlerinin değişen koşulları izleyebilmesini ve daha zorlu sorunların üstesinden gelebilmesini sağlayacaktır. Daha eski sistemlerden farklı olarak, sonuçların daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak için yapay zeka sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi, izlenmesi ve optimize edilmesi gerekecektir. Ek olarak, bir işletme sahibi olarak verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve uygulama sürecinde elde edilen sonuçların muhtemelen birkaç hafta veya ay sonra farklı olacağını göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Kaliteli verilerin uygulanmasının, yapay zeka araçlarının genel başarısı ve sonuçları açısından aynı derecede önemli olabileceğini unutmayın. Çok miktarda bilgiye erişim, bir işletmenin veya ekibin pazarın belirli kısımlarını daha iyi anlamasına yardımcı olsa da, veriler güncel değilse veya uzun vadede doğrudan bir amaca hizmet etmiyorsa, değeri çok daha az olur. Risk Yönetimi Stratejisinin Önemini Göz ardı Etmek İşletme sahibi olmak, bir düşünce lideri olmaktan veya şirketin büyümesine yardımcı olmaktan daha fazlasıdır. Daha yakından bakıldığında, birçok işletme sahibinin sıklıkla ekiplerine çeşitli zorluklarla liderlik ettiği ve yakın ve uzun vadeli hedeflerini etkileyebilecek riskleri azaltmak için stratejiler geliştirdiği ortaya çıkıyor. Yapay zeka sistemlerini uygun bir risk yönetimi stratejisi veya planıyla birleştirmek daha büyük sorunlara yol açarak yetersiz çözümlerin sunulmasına ve süreçte daha fazla çatlak oluşmasına neden olabilir. Son yıllarda yapay zekayı kendi iş modellerine dahil eden birçok iş lideri ve kuruluş olmasına rağmen bunların çoğunluğunun genellikle bir Yapay Zeka risk yönetimi stratejisi veya sorumlu bir Yapay Zeka programı bulunmuyor. Aslında, MIT Sloan Management Review ve Boston Consulting Group tarafından hazırlanan bir araştırma , kuruluşların yüzde 42'sinin bir yapay zeka stratejisi geliştirdiğini ancak yalnızca yüzde 19'unun bir risk yönetimi veya sorumlu bir yapay zeka programı uyguladıklarını söylediğini ortaya çıkardı. raporu Yapay zeka risk yönetiminin önemini göz ardı etmek veya işler kötüye gittiğinde bir planın bulunmaması, ileriye dönük planları rayından çıkarabilir ve çözüm için ek kaynaklar gerektirebilir. Bütçe ve Kaynak Kısıtlamalarının Yaşanması Yapay zekayı iş modelinize dahil etmek önemli bir yatırım gerektirir. Yeni başlayanlar için ileri teknoloji, dot-com döneminin ilerleyen yıllarında alıştığımız geleneksel tak ve çalıştır uygulamalarından daha fazlası haline geldi. Yapay akıllı sistemlere sahip olmak, bu uygulamaları yönetmek ve izlemek için teknolojiye, veri ölçümlerine ve uzmanlığa uzun vadeli ve çoğunlukla sürekli bir yatırımdır. Bütçe ve kaynak kısıtlamalarıyla karşılaşmak, ilerlemenizi daha da geriye götürebilir ve oluşturduğunuz potansiyel uzun vadeli hedefleri rayından çıkarabilir. Planlama ve uygulama sürecinin bir kısmı, bu uygulamaları desteklemeye yardımcı olacak kaynakların gerekli tahsisini, ancak daha da önemlisi yapay sistemleri güçlendirmeye yardımcı olan çeşitli eklentileri gerektirir. Yapay zeka teknolojisi sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bu, işletmenizin bu değişikliği desteklemek için gerekli kaynaklara sahip olması ve mevcut uygulamaların uzun vadeli stratejinizle alakalı olmasını, ancak daha da önemlisi değişen pazar dinamiğine uyum sağlayabilmesini sağlamak için sık sık yön değiştirmesi gerektiği anlamına gelir. Büyüme İçin Yeni Fırsatların Göz ardı Edilmesi Küçük bir işletme olarak, her uygulamanın uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak büyük olasılıkla bir veya daha fazla yapay zeka projesine küçük ölçekte pilot uygulama yapacaksınız. Ancak bu çabalar, yeni büyüme fırsatları planlamanızı ve kullandığınız teknolojinin işletmeniz büyüdükçe ölçeklenebilmesini sağlamanızı gerektirir. Her yeni projede hem yakın hem de uzun vadede ölçeklenebilirliği dikkate almanız gerekecektir. Daha yeni ve daha gelişmiş sistemleri denemeye başladıkça, bu araçların uygulanabileceği farklı fırsatları fark edeceksiniz. Bir pilot projenin karşılaştığınız çeşitli sorunları çözmeye yardımcı olduğunu görebilirsiniz, ancak bunu başka bir iş düzeyinde uygulamak, işletmenizin çeşitli fonksiyonlarında yapay zeka uygulamalarını uygulamaya yönelik daha sağlam bir yaklaşıma doğru ilerlemeniz anlamına gelebilir. Bunun da ötesinde, işletmeniz farklı büyüme dönemleri yaşadıkça bu sistemlerin ölçeklenmesine izin verebileceğiniz yolları planlamanız gerekecektir. İşletmenizin bir tarafında talep artmaya başladıkça, yapay zeka araçlarının bu talebe göre ölçeklendiğinden ve daha verimli teslimat sağladığından emin olmanız gerekecektir. Beklentilerinizi Karşılamamak Yapay zekanın olanaklarına ilişkin abartılı beklentilere sahip olmak, işletmenizde darboğazların artmasına neden olabilir ve ayrıca bu sorunların üstesinden gelmek için farklı araçları kullanmanıza veya farklı stratejiler geliştirmenize neden olabilir. Daha dinamik ve açık fikirli bir yaklaşıma sahip olmak, her an karşınıza çıkabilecek yeni fırsatları fark etmenizi sağlayacaktır. Dahası, daha çevik olmanıza ve yapay zeka uygulamalarının yalnızca çözmeye programlandığı sorunları çözeceğinin farkına varmanıza olanak tanıyacaktır. Herhangi bir yapay zeka projesinin potansiyelini teşvik etmenin bir yolu olarak çıtayı çok yükseğe koymaktan kaçının çünkü bu yalnızca abartılı beklentilere yol açacaktır. Her projenin önceden dikkatlice değerlendirildiğinden emin olun, ancak bundan daha fazlası, başarısız olmanıza ve genel başarıya göre gerekli ayarlamaları yapmanıza olanak tanıyan bir beklenti düzeyini teşvik ettiğinizden emin olun. Ahlakın Önemini Gözden Kaçırmak Yapay zeka iş verimliliğini artırmaya ve kritik sorunları çözmeye yardımcı olsa da, bu araçların bir işletme ve müşterileri üzerinde yaratabileceği potansiyel gizlilik ihlalleriyle ilgili birçok endişe var. Zaten Google'ın ana şirketi Alphabet ve ChatGPT geliştiricileri gibi büyük oyuncuların, OpenAI'nin yapay zeka modellerini eğitmek için kişisel verilerinin ve kullanıcıların bilgilerinin ihlaliyle ilgili kaldığını görüyoruz. davalarla karşı karşıya Bu verilerin kullanımı, bu modellerin ileriye dönük gelişimi açısından hayati öneme sahip olsa da, bu verilerin kullanıcının önceden izni olmadan yasa dışı bir şekilde toplanması, yasal sorunların artmasına neden olabilir ve şirketinizin itibarına zarar verebilir. Bir işletme sahibi olarak, gizlilik sorunlarını şeffaf bir yaklaşımla ele almaya teşvik edilmeli ve kullanıcılara veya müşterilere, hassas verilerin toplanmasının şeffaf bir şekilde ve mevcut gizlilik düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağını garanti etmelisiniz. Yapay zekanın, yasa koyucuların kişisel veri ve bilgilerin toplanmasını düzenlemeye yardımcı olacak yeni temel kurallar oluşturmasını gerektiren, sürekli gelişen bir ekosistem olduğunu unutmayın. Ancak daha da önemlisi, kullanıcıları yeni yapay zeka modellerini eğitmek için yasa dışı veri toplamaya karşı korur. Son Çekim Yapay zeka, işletmenize zorlukların üstesinden gelmek ve değişen pazarda daha dinamik çözümler geliştirmek için yeni fırsatlar sağlayabilir. Ortam geliştikçe, işletme sahiplerinin bu araçların kendilerine sunabileceği potansiyel ve daha da önemlisi bu araçların ileriye dönük hedeflerini nasıl tamamlayabileceği konusunda teşvik edilmeleri gerekecektir.