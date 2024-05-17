Kamu için Yayınlayın: Halk Kütüphanelerinde Sade Dilde Özetlerle Bilimi Erişilebilir Hale Getirmek

Yazarlar: (1) Behrooz Rasuli, İran Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü (IranDoc).

İçeriğe Genel Bakış

Özet ve Giriş

PLS'lerin Kütüphane Hizmeti Olarak Sağlanması

Halk Kütüphanelerinde PLS Sağlama Yöntemleri

PLS'lerin Halk Kütüphaneleri Aracılığıyla Yaygınlaştırılması

Sade Dil Özeti Okuyucularını Destekleme

Etik ve Yasal Hususlar

Uygulamadaki PLS Hizmeti ve Potansiyel Sonuçlar

Sonuç ve Referanslar

ek 1

Soyut

Halk kütüphaneleri bilginin topluma yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak kullanıcılarının çoğu yeni araştırma bulgularını anlayacak özel bilgiye sahip değil. Halk kütüphanelerinde sade dilli özetler (PLS'ler) sağlamak, yeni araştırma bulgularını halk için daha erişilebilir ve anlaşılır kılmanın bir yoludur. Bu makale, halk kütüphanelerinde yeni bir hizmet olarak PLS'lerin sağlanmasına yönelik bir çerçeve önermektedir. Bilim ve toplum, PLS'ler ve halk kütüphaneleri hakkındaki literatürden yararlanılarak teorik bir çerçeve geliştirilmiştir. Bulgular, halk kütüphanelerinin PLS'leri profesyonel ekipler, araştırmacılar, kitle kaynak kullanımı vb. gibi farklı yöntemlerle toplayabildiğini göstermektedir. Kütüphane haber bültenleri, özel yayınlar, broşürler, bağımsız çevrimiçi veritabanları ve sosyal ağlar, PLS'leri kullanıcılar için erişilebilir kılmak için en etkili olanlar arasındadır. kullanıcılar. Bu çalışma, halk kütüphanelerinde PLS'lerin sağlanmasına yönelik bir çerçeve önererek, bilimsel araştırma ile halk arasındaki boşluğun kapatılmasına yardımcı olmaktadır.

giriiş

Halk kütüphaneleri uzun zamandır toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek için benzersiz bir konuma sahip önemli bilgi merkezleri olarak kabul edilmektedir (Choy 2007). Genel kullanıcılarla doğrudan ve sürekli bağlantı içinde olmaları nedeniyle toplumun ihtiyaçlarını anlayan ve bunlara yanıt veren değerli kurumlar olarak hizmet vermektedirler. Farklı toplumlarda halk kütüphanelerinin rolünü başka hiçbir kuruluş üstlenemez.





20. yüzyılda halk kütüphaneleri yalnızca bilgi kaynağı deposu olmanın ötesinde daha büyük bir sorumluluk üstlendiler. Okuma yazma bilmeyenlerden çeşitli alanlardaki uzmanlara kadar her kökenden kullanıcılara araştırma ve bilimsel bulgulara erişim sağlayan "kamu üniversiteleri"ne dönüştüler (Kent 2002). Bu daha geniş rol bugün genellikle "bilimin desteklenmesi" olarak bilinmektedir (Vrana 2010).





Bilimi teşvik etmek, bilimsel iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve daha geniş bir toplumun bilimden ve bilimsel bulgulardan anlayış ve içgörü kazanması için fırsatlar sunar (Martínez Silvagnoli ve ark. 2022). Bilim ile insanların günlük yaşamları arasındaki bağlantı, yaşam kalitelerini doğrudan etkilediği için bilimsel ilerlemeyi izlemeye katılımlarını gerektirir (Shahriari ve Rasuli 2021). Son on yılda araştırma etkisine verilen önemin artmasıyla birlikte, bilimi teşvik etmenin önemi de önemli ölçüde arttı. Araştırma etkisi, araştırma sonuçlarının ekonomi, kültür, çevre, sağlık vb. dahil olmak üzere toplumun çeşitli yönleri üzerindeki etkisini ve etkisini ifade eder. Yayınlar ve alıntılar gibi geleneksel akademik ölçümlerin ötesinde araştırmanın önemini ve değerini değerlendirir.





Halkla ve toplumla benzersiz bir şekilde bağlantılı olan halk kütüphaneleri, bilimi teşvik etmek için ideal kurumlar olarak kabul edilir (Choy 2007). Son yıllarda halk kütüphaneleri, bilimi teşvik etme hizmetlerini geliştirmek için üniversiteler ve bilimsel merkezlerle ortaklıklarını güçlendirmeye çalıştılar (Borgman 2003). Halk kütüphanelerinde bilimi teşvik etmenin rolü dünya çapında tanınmaktadır (Mumelaš, Martek ve Mučnjak 2022).





Bilimi tanıtmanın farklı yöntemleri arasında son yıllarda dikkat çekenlerden biri, bilimsel bulguların sade bir dille yayınlanmasıdır. Bilimsel araştırmalarda sıklıkla halkın kavraması zor olan teknik terminoloji kullanılır. Karmaşık terimleri daha basit, evrensel olarak anlaşılır bir dile çevirmek bilimin ilerlemesini kolaylaştırabilir. Sonuç olarak, araştırmacılar, "normal özetler" veya "sade dil özeti" olarak bilinen araştırma raporlarının yanı sıra çalışmalarının kısa ve kapsamlı özetlerini sunmaya teşvik edilir (Lobban, Gardner ve Matheis 2022; Smith 2009).





Halk kütüphaneleri, diğer kurumların kullandığı geleneksel yöntemlerle bilimi teşvik etmek için çaba gösterse de, sade dil özetlerinin (PLS'ler) potansiyelini tam olarak fark edemeyebilirler. Bu makale, PLS'nin halk kütüphanelerinde yeni bir hizmet olarak sunulması yoluyla bilim ve toplum arasında köprü kuracak bir süreç ve mekanizma geliştirmeyi amaçlamaktadır. Makalede sade dil özetinin tanımı, toplama yöntemleri, potansiyel dağıtım kanalları ve özet kullanıcıları için destek mekanizmaları tartışılmaktadır.





PLS'lerin Kütüphane Hizmeti Olarak Sağlanması

Halk, bilimsel bir çalışmanın içeriğini tam olarak anlayamayabilir; çünkü bu çalışmalar özel bir dilde yazılmıştır ve belki de yalnızca belirli bir bilimsel alandaki araştırmacıların anlayabileceği karmaşık ve teknik terimlerle doludur. Örneğin, çiftçilik mesleğiyle uğraşan bir çiftçi, tarım alanındaki pratik terminolojiyi tam olarak anlayabilir, ancak genetik mühendisliği alanındaki özel ve teknik terimleri anlamakta zorluk çekebilir. Bu gibi durumlarda, "sade dildeki özetler" araştırmacılar ile genel halk arasındaki boşluğu kapatabilir ve birbirlerinin dilini daha kolay okumalarına olanak tanıyabilir.





PLS'ler, kolay erişilebilirlik ve anlaşılırlığı sağlamak için açık ve jargondan uzak bir tarzda yazılmış, bilimsel dergi makaleleri, bilimsel raporlar vb. ile birlikte verilen kısa özetlerdir. Bu özetler, orijinal yayında sunulan bilimsel mesajları ve sonuçları doğru bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. Tipik olarak, PLS'ler makale gönderim sürecinin bir parçası olarak hakem incelemesine tabi tutulur. PLS'ler bilimsel yayıncılığa nispeten yeni eklenen bir özellik olsa da, Cochrane ve Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırma Enstitüsü gibi kurumlar tarafından üretilen araştırma çıktılarının uzun süredir öne çıkan bir özelliği olmuştur (Rosenberg ve ark. 2023). İçeriği, organizasyonu ve sunumu açık ve erişilebilir bir şekilde tasarlandığında, hedeflenen okuyucuların ihtiyaç duydukları bilgiyi zahmetsizce bulmalarına, keşfettiklerini anlamalarına ve bu bilgiyi etkili bir şekilde kullanmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmışsa, bir iletişim parçasının sade dilli özeti olduğu kabul edilir. bilgi (Gainey ve ark. 2023).





Pek çok kişi PLS'lerin bilimsel çalışmaların ve bulguların etkisini artırabileceğine inanıyor (Sedgwick ve ark. 2021). Artan etkinin yanı sıra, PLS'lerin yayınlanması, araştırma bulgularını herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi ve böylece bilimsel araştırma bulgularından (belki) yararlanabilmelerini amaçlamaktadır. Bir de etik kaygı var. Başka bir deyişle araştırma etiği, araştırmacıların araştırma bulgularını daha geniş bir okuyucu kitlesini kapsayacak şekilde sunmasını ifade eder (Shahriari ve Rasuli 2021). Bu özetler bilim iletişiminde çok önemlidir ve "Avrupa Birliği" gibi bazı önemli kuruluşlar, kendi yönetmeliklerinde tıbbi araştırmalar için bu tür özetlerin yazılmasını tavsiye etmiştir (Avrupa Komisyonu 2018). Günümüzde bazı bilimsel dergiler bile araştırma makaleleri için PLS'lerin dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır (FitzGibbon ve ark. 2020).





Shahriari ve Rasuli (2021) tarafından yapılan çalışma, PLS'lerin araştırma bulgularının halk tarafından daha iyi ve daha verimli anlaşılmasına yol açabileceğini gösterdi. Bu çalışmada kamuoyuna PLS'ler ve teknik özetler sunulmuş, özetleri ve özetleri anlamaları sorular aracılığıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, teknik özetlerle karşılaştırıldığında PLS'lerin anlaşılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu gösterdi; bu da insanların PLS'lerle daha kolay bağlantı kurduğunu gösteriyor.





PLS'lerin doğası ve işlevi göz önüne alındığında, bu özetlerin kullanıcıları geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Halk kütüphanesi kullanıcıları da bu geniş yelpazenin bir parçası olduğundan, bu özetlerin halk kütüphanelerinde sağlanması önerilen bir hizmet olarak önerilebilir. Dolayısıyla bu özetlerin kütüphane kullanıcılarına sağlanması ve sunulması, belirli kullanıcıları hedef alabilecek önemli bir hizmettir. Örneğin tarımsal araştırmaların ana kullanıcıları bu meslekle uğraşan çiftçilerdir. Bu çiftçilerin birçoğu üniversite eğitimi almamış veya bilimsel merkezlere erişimin zor olduğu kırsal bölgelerde yaşıyor olabilir. Dolayısıyla halk kütüphaneleri bu hizmeti geliştirerek bu kullanıcıların çoğunun bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Üstelik bu özel hizmet sıradan kullanıcılara da fayda sağlayacak. Sonuç olarak halk kütüphanelerinin bu hizmeti sağlamaya yönelik özel bir mekanizma tasarlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki bölümde halk kütüphanelerinde PLS sağlamak için kullanılabilecek en önemli yöntemler tartışılmaktadır.





PLS'lerin halk kütüphanesi bağlamlarında sağlanması, bilimsel araştırmayı daha erişilebilir kılmak için mevcut girişimlerle uyumludur. Bilimsel araştırmalar ile genel halk arasındaki boşluğu kapatmak için kütüphane alanında çeşitli girişimlerde bulunulmuştur ve PLS'lerin dahil edilmesi bu çabalara katkıda bulunmaktadır. Mevcut girişimlerden biri halk kütüphanelerinde açık erişim kaynaklarının teşvik edilmesidir (Scott 2011). Halk kütüphaneleri, PLS'leri açık erişim koleksiyonlarına dahil ederek, geleneksel bilimsel yayınlarla ilgilenecek uzmanlığa veya geçmişe sahip olmayan kişilerin araştırmaya erişilebilirliğini artırır. PLS'ler, araştırma bulgularına kısa ve kullanıcı dostu bir genel bakış sunarak daha kolay anlaşılmasını ve katılımı kolaylaştırır.





Bir diğer girişim ise halk kütüphanelerinde araştırma okuryazarlığı programlarının geliştirilmesidir (Hall 2010). Bu programlar, kütüphane kullanıcılarını bilimsel araştırmalarda etkili bir şekilde gezinmek için gerekli becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Kütüphaneler, PLS'leri bu programlara dahil ederek, karmaşık araştırma konularının açık ve basitleştirilmiş açıklamalarını sağlayarak öğrenme deneyimini geliştirebilir. PLS'ler, araştırma okuryazarlığını geliştirmek isteyen bireyler için değerli bir kaynak görevi görür ve onların bilimsel içerikle daha büyük bir güvenle ilgilenmelerine olanak tanır.





Ayrıca, PLS'lerin entegrasyonu kapsayıcı ve kullanıcı merkezli kütüphane hizmetlerine yönelik hareketle uyumludur. Halk kütüphaneleri, farklı uzmanlık ve geçmiş düzeylerine sahip bireyler de dahil olmak üzere, topluluklarının çeşitli bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Kütüphaneler, PLS'leri sağlayarak araştırmanın daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir ve anlaşılır bir formatta sunulmasını sağlar. Bu girişim, bilimsel bilgilere erişimin önündeki engelleri ortadan kaldırarak ve akademik yayınlarda sıklıkla bulunan teknik dilden çekinen bireyleri güçlendirerek kapsayıcılığı teşvik etmektedir. Ek olarak, bazı halk kütüphaneleri, bilimsel araştırmalara erişimi geliştirmek için akademik kurumlar ve araştırmacılarla ortaklıklar kurmuştur (Wynia Baluk ve ark. 2023). Bu işbirlikleri genellikle araştırma veritabanlarının sağlanmasını veya akademik dergilere erişimi içerir. Kütüphaneler, bu kaynakların yanına PLS'leri dahil ederek, araştırma içeriğinin daha kolay anlaşılmasını ve katılımını kolaylaştırarak bu ortaklıkların değerini artırır. Özetle, PLS'lerin halk kütüphanesi bağlamlarına dahil edilmesi, bilimsel araştırmayı daha erişilebilir hale getirmeye yönelik mevcut girişimlerle örtüşmektedir. Kütüphaneler, açık erişim girişimleri, araştırma okuryazarlığı programları, kullanıcı merkezli hizmetler ve işbirlikçi ortaklıklarla uyumlu hale gelerek, kullanıcıları için bilimsel araştırmaların erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini daha da geliştirebilir. PLS'lerin entegrasyonu, araştırmayı daha kapsayıcı, anlaşılır ve genel halkla alakalı hale getirme hedefini destekleyerek bu girişimlere değerli bir katkı sağlar.





Halk Kütüphanelerinde PLS Sağlama Yöntemleri

PLS'ler halk kütüphanelerinde çeşitli şekillerde hazırlanıp kütüphane kullanıcılarının kullanımına sunulabilmektedir. İlk yöntem, araştırmacılardan ve yazarlardan, makale veya diğer formlarda yayınlanan araştırma bulguları için PLS'leri hazırlamalarını talep etmektir. Bunun için kütüphanecilerin bilimsel ve akademik araştırmaları sürekli izlemesi ve kütüphanenin misyonuna ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun uygun araştırmalarla karşılaşmaları durumunda bu eserlerin yazarlarıyla temasa geçmeleri ve onlardan çalışmaları için PLS hazırlamalarını istemeleri gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, yazarları ve araştırmacıları PLS yazma konusunda eğitmek gerekir ve kütüphaneciler onlara gerekli eğitimi ve ilgili yönergeleri sağlamalıdır (PLS'leri hazırlamak için güncel kılavuzu bulmak için Ek 1'e bakınız). PLS yazmak için en iyi kişiler, belirli bir çalışma yürüten ve yayınlayan araştırmacılar olmasına rağmen, bu tür özetleri yazmak için gerekli becerilere sahip olmayabilirler (Shahriari ve Rasuli 2021).





Bu yaklaşımın ana zorluklarından biri, bilimsel çalışmaların yazarları ve araştırmacılarının, sınırlı süre nedeniyle PLS'lerin hazırlanmasında kütüphane ile işbirliği yapma konusunda motive olamayabilmeleridir (Kuehne ve Olden 2015). Dolayısıyla bu yöntemin oluşturularak bu hizmetin sistematik bir sürece dönüştürülmesi mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, kütüphane kullanıcılarına PLS sunma hizmetinin kütüphaneler tarafından sağlanmasının maliyeti ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. Bu yaklaşımın bir diğer faydası da halk kütüphaneleri ve kütüphanecilerin hangi eserlerin özetlemeye uygun olduğunu seçmesidir. Doğal olarak bu seçim kütüphanenin ihtiyaçlarına ve kullanıcı topluluğunun taleplerine göre yapılacaktır. Her durumda, kütüphane PLS sağlamak için bu yöntemi seçerse araştırmacılar için gerekli motivasyonları ve teşvikleri dikkate almalıdır (Kuehne ve Olden 2015).





Halk kütüphanelerinde PLS sağlamanın ikinci yöntemi iş gücü yaratmaktır. Bu çözüm, kütüphane bünyesinde oluşturulan ve bilimsel bulguların genel kamuoyunun anlayabileceği bir şekilde özetlenmesi sorumluluğunu üstlenen bir grup kütüphaneciye veya konu uzmanına dayanmaktadır. Bu uzman ekip, kullanıcı topluluğunun taleplerine göre ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmaları tespit edip özetleyebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Böyle bir ekip oluşturmanın avantajı, uzmanlığın yüksek kalitede PLS hazırlama görevinde yoğunlaşması ve bir süre sonra uygun PLS'lerin yayınlanmasının beklenebilmesidir. Dolayısıyla bu ekibin yetiştirilmesi, çeşitli yazarların/araştırmacıların yetiştirilmesinden daha kolaydır. Doğal olarak bu ekipte en az bir profesyonel araştırmacı, bir dilbilimci, bir konu uzmanı ve bir bilim iletişimcisi bulunmalıdır. Bu ekibin hazırladığı özetlerin sistematik olarak değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Belki bilimsel makale yazan araştırmacılara PLS göndermek etkili olacaktır. Bu araştırmacılar özetleme ekibine özetin kalitesiyle ilgili değerli geri bildirimler sağlayabilir. Bu yöntem, kütüphanenin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uygun PLS'lerin sağlanmasını gerektirse de, bu iş gücünü oluşturmanın ve bu hizmeti bir halk kütüphanesinde sunmanın maliyeti muhtemelen beklenenden daha yüksek olacaktır.





PLS'leri hazırlamanın başka bir yolu da kütüphane kullanıcılarını dahil etmektir. Kitle kaynak kullanımı kavramına daha yakın olan bu yöntem, kütüphane kullanıcılarının kütüphane hizmetlerinin sağlanmasında yardımcı olmasına odaklanmaktadır. Bu yöntemde tarım, fizik, mühendislik gibi belirli alanlarda veya diğer alanlarda uzmanlığı olabilecek kütüphane kullanıcılarından bilimsel çalışmalara yönelik PLS hazırlamaları istenir. Ancak, tüm kütüphane kullanıcılarının sade dil özetine ve yazma stiline aşina olmayabileceği dikkate alınmalıdır; bu nedenle, PLS yazmakla ilgilenen kullanıcılara, bu özetleri hazırlama performanslarını artırmak için özel eğitim vermek daha iyidir. Belirli bir çalışma için sade bir dille özet hazırladıktan sonra, aynı bilimsel alanda veya yazarlık, editörlük veya dilbilim gibi diğer alanlarda uzmanlığa sahip diğer kullanıcıların özetleri inceleyerek kalitelerinden emin olmak daha iyidir. Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri kütüphanenin PLS yazma ve hazırlama masraflarını azaltmasıdır. Ayrıca, bu yöntem çeşitli kullanıcıların yeteneklerinin kullanılmasına olanak tanır ve kullanıcının kütüphane hizmetlerinin kolaylaştırılmasına katılımını teşvik eder.





Ancak, tüm kullanıcıların bu tür görevlerle uğraşmaya istekli olmayabileceği ve dolayısıyla bu yöntemin kütüphanede PLS'lerin sistematik ve etkili bir şekilde sağlanmasına yol açamayacağı unutulmamalıdır. Ek olarak, farklı kullanıcıların farklı yazma geleneklerine sahip olması nedeniyle PLS'lerin stil açısından tek tip olmayabileceği ve bunun da potansiyel olarak PLS'lerde tutarlılık eksikliğine yol açabileceği endişesi vardır.





Halk kütüphanelerinde PLS'leri sistematik bir hizmet olarak sunmanın bir başka yöntemi, mevcut Basit Metin Özetleme araçlarından birinden yararlanmaktır (Vinzelberg ve ark. 2023). Bu araçlar, bilimsel makalelerden PLS'leri otomatik olarak oluşturmak için doğal dil işleme algoritmalarını kullanır. Halk kütüphaneleri, kullanıcılarına hızlı ve etkili PLS'ler sağlamak için bu araçları benimseyebilir ve sistemlerine entegre edebilir. Bu yöntem, manuel özetleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve uzman işgücünün eğitimi ve bakımı ile ilgili maliyetleri azaltır.





Ancak otomatik özetleme araçlarının sınırlamalarını dikkate almak önemlidir. Bu araçlar, orijinal bilimsel makalenin incelikli anlamını her zaman doğru bir şekilde yakalayamayabilir ve oluşturulan PLS'ler, manuel bir özetin sağlayabileceği insani dokunuş ve netlikten yoksun olabilir. Bu nedenle, bu araçlarla üretilen PLS'lerin kütüphane kullanıcılarına sunulmadan önce doğruluğunun ve anlaşılırlığının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.





Son olarak, PLS'leri sağlamanın son fakat bir o kadar da önemli yöntemi, halihazırda mevcut olan ve akademik dergiler tarafından yayınlanan mevcut erişilebilir özetlerin toplanmasını içerir. Artan sayıda dergi yayıncısı, bilimsel keşifleri daha geniş bir kitleye etkili bir şekilde iletme aracı olarak PLS'lerin kullanımını benimsiyor. Bu yöntemde, bir halk kütüphanesindeki bir veya daha fazla kütüphaneci veritabanlarını ve akademik dergileri izler ve araştırır, yayınlanan PLS'leri yerel bir depoya kaydeder. Daha sonra belirli bir mekanizma kullanılarak bu özetler kütüphane kullanıcılarının erişimine sunulur. Bu yaklaşımın en büyük avantajı kütüphanenin masraflarını azaltmasıdır. Ayrıca akademik dergilerin PLS'leri sürekli yayınlaması nedeniyle bu hizmetin kütüphanede sistematik olarak sunulması da sağlanabilir. Ancak bu konuda önemli bir endişe, kütüphanenin eser seçme sürecinde bir seçkiye sahip olamamasıdır. Başka bir deyişle kütüphane, kütüphanenin ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade mevcut olanı toplamalıdır.





Genel olarak kütüphane, PLS sağlamak için bu yöntemlerden bir veya daha fazlasını seçme seçeneğine sahiptir. Bu yöntemleri seçerken üç temel kriter dikkate alınmalıdır: PLS'lerin doğruluğu ve kalitesi, kütüphanenin ve kullanıcılarının özel ihtiyaçları ve PLS'lerin hazırlanması ve sağlanmasıyla ilgili maliyetler. Örneğin, eğer kütüphane sınırlı fonlarla kısıtlıysa ve PLS'lerin bir hizmet olarak sistematik olarak sunulmasını öngörmüyorsa, birinci ve üçüncü yöntemleri seçebilir. Bu, bilimsel çalışmalar yazan araştırmacılardan yardım almayı veya belirli alanlarda uzman kütüphane kullanıcılarının katılımını gerektirecektir. Ancak kütüphane sistematik ve organize bir bilimi teşvik hizmeti kurmayı hedefliyorsa ikinci ve beşinci yöntemler daha uygun olabilir.





Bu yöntemler, kütüphane içinde PLS'ler üretmek veya izleme ve araştırma yoluyla mevcut PLS'lerden yararlanmak için özel bir ekip kurmayı gerektirir.





PLS'lerin Halk Kütüphaneleri Aracılığıyla Yaygınlaştırılması

PLS sağlama hizmetinin geliştirilmesinde önemli bir konu, bu özetlerin nasıl dağıtılacağı ve kullanıcıların erişimine sunulacağıdır. Halk kütüphanelerinin pek çok kullanıcısının özel veritabanlarına (Web of Science, Scopus, PubMed vb.) veya saygın bilimsel referanslara erişimi olmadığı veya bunları kullanma bilgisine sahip olmadığı için, PLS'lerin daha genel medya aracılığıyla yaygınlaştırılması önemli hale gelmektedir. Bu kütüphanelerde dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu nedenle halk kütüphanelerinde PLS'lerin çeşitli kanallar aracılığıyla yaygınlaştırılması düşünülmelidir. Bu kanallardan en önemlilerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır.





PLS'ler için özel (elektronik/basılı/karma) bir dergi aracılığıyla yaygınlaştırma: PLS'leri halk kütüphanelerinde yaygınlaştırmak için belki de en iyi seçenek, bu amaca yönelik özel bir dergi hazırlamak ve yayınlamaktır. Bu dergi, her sayısında birden fazla PLS'yi kapsayacak şekilde aylık veya daha uzun aralıklarla yayınlanabilir. PLS'ler konulara, kullanıcılara veya profesyonel alanlara göre kategorize edilebilir ve düzenlenebilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kütüphanede her sayıda yayımlanmak üzere önemli sayıda PLS bulunduğunda bu derginin yayına başlamasının etkili olacağını; aksi takdirde diğer dağıtım kanalları daha çok tercih edilecektir. Bu yöntemin en önemli zorluğu derginin tasarlanması, yayınlanması ve dağıtımıyla ilgili yüksek maliyetlerdir.





2) Kütüphane haber bültenleri aracılığıyla dağıtım: Haber bültenleri, çeşitli kütüphane türlerinde yaygın olan temel yayınlardan biridir ve bu kurumlarda bir pazarlama aracı olarak kabul edilir. Düzenli olarak haber bültenleri yayınlayan halk kütüphaneleri bu medyaya PLS'leri dahil edebilir. Haber bültenleri sıklıkla geniş bir kullanıcı yelpazesine ulaştığından ve kütüphane kullanıcıları bunlara aşina olduğundan, PLS'lerin dağıtımı için uygun bir platform sağlarlar.





3) Özel bir çevrimiçi platform aracılığıyla dağıtım: Kütüphane, kullanıcılar için daha kolay erişim sağlayan PLS'leri yayınlamanın uygun maliyetli bir yolunu arıyorsa, internet olanaklarından ve çevrimiçi araçlardan yararlanmak uygun bir çözüm olabilir. Bu bağlamda kütüphanenin çevrimiçi bir veri tabanı oluşturması ve PLS'leri bu platformda düzenleyip yayınlaması gerekmektedir. Ancak bu yöntem, çevrimdışı kullanıcıların bu çevrimiçi platforma erişmeye yönelik bilgi, beceri veya araçlara sahip olmama ve bu hizmetten yararlanamama riskini taşır.





4) Broşürler aracılığıyla dağıtım: PLS'leri dağıtmanın bir diğer yöntemi de bu özetlerin kütüphane tarafından oluşturulan ve yayınlanan broşürlere dahil edilmesidir. Örneğin çiftçilere belirli hizmetler veya bilgiler sağlamayı amaçlayan bir halk kütüphanesi, bu amaç için tasarlanmış bir broşürde bir veya daha fazla PLS'ye yer verebilir. Ancak bu broşürlerin çoğunlukla tematik olarak tasarlandığını ve o temaya ilişkin spesifik sade dilli özetin içlerinde yer alması gerektiğini unutmamak gerekir.





5) Sosyal medya platformları aracılığıyla yaygınlaştırma: Günümüzde sosyal medya platformları, geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip olması ve hedef kitleye ulaşmada benzersiz bir araç olarak hizmet etmesi nedeniyle bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetleri hakkında farkındalık yaratmada etkili ve etkili araçlar haline gelmiştir. Dolayısıyla halk kütüphaneleri hazırlanan PLS'leri hızlı, kolay ve uygun maliyetli dağıtım imkanı sunan bu kanallar aracılığıyla paylaşabilmektedir. Bu ağlar aracılığıyla hızlı ve kolay yayılımın avantajlarına ek olarak, bu özetlerin farklı kullanıcılar arasında paylaşılması ve paylaşılması da bu yöntemin bir diğer avantajıdır.





6) PLS'lerin halk kütüphanelerinde yaygınlaştırılmasına yönelik yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, diğer yaklaşımlar da bu kütüphanelerin bu çabasını destekleyebilir. Örneğin, PLS'lerin kütüphane binalarında veya kamusal alanlarda poster şeklinde dağıtılması başka bir dağıtım kanalı olabilir. Bazı kütüphaneler PLS'leri ses biçiminde veya podcast olarak yaymayı tercih edebilir. Her halükarda halk kütüphaneleri, kullanıcıları için hangi kanalların en uygun olduğunu incelemeli ve PLS'lerin etkinliğini arttırmalıdır. Belki de kütüphane kullanıcılarına doğrudan sormak, kütüphanecilere ve kütüphane yöneticilerine daha doğru ve yenilikçi kanallar sağlayabilir.





Sade Dil Özeti Okuyucularını Destekleme

Halk kütüphanelerinde PLS sağlama hizmeti bu özetlerin hazırlanması ve dağıtılmasıyla bitmemektedir. PLS'ler genellikle bilimsel araştırmanın çok kısa özetleri olduğundan, bu özetleri okuyanlar kişisel veya mesleki yaşamlarında bilimsel araştırmalardan daha fazla yararlanmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle halk kütüphaneleri aynı zamanda PLS okuyucularını desteklemeye yönelik hükümleri de dikkate almalıdır.





PLS okuyucularını desteklemenin ilk konusu, bu kullanıcılar tarafından sorulan soruların yanıtlanmasıdır. Bu sorulardan bazıları genel (örneğin, "Araştırmanın tam metnine nasıl ulaşabilirim?" veya "Araştırmada bahsedilen deneyleri kendi başıma yapabilir miyim?") olabileceği gibi, bazıları daha spesifik de olabilir. (örneğin, "Tarımsal zararlıları yok etmek için araştırmada önerilen ilacı nasıl kullanabilirim?" veya "Hastalığımın belirtileri bu araştırmada bahsedilenlerle benzer, önerilen ilacı kullanabilir miyim?"). Her iki durumda da kütüphanenin bu soruları yanıtlamak için belirli bir prosedürü olması gerekir.





İkinci konu ise bu okuyucuların sahip oldukları ve kütüphaneyle paylaşmak istedikleri geri bildirim, görüş ve önerilerin alınmasıdır. Bu geri bildirim veya önerilerin bir kısmı araştırmanın kendisiyle ilgili olabilirken, bir kısmı da bu özetlerin hazırlanma ve dağıtılma yöntemiyle ilgili olabilir. Araştırmaya ilişkin geri bildirimler belirli bir prosedür aracılığıyla araştırmacılara, dergilere veya yayıncılara sunulabilir ve bu da doğal olarak akademik araştırmanın kalitesinin uzun vadede artmasına yol açar.





PLS'lerin hazırlanma ve yaygınlaştırma yöntemine ilişkin geri bildirimler, kütüphanedeki bu hizmetin kalitesini doğrudan etkileyebilir ve kütüphane hizmetlerinin toplum üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasını sağlayabilir. Kütüphane, zamanla bu hizmetin kalitesini artırmak için kütüphane kullanıcılarını ve PLS okuyucularını bu yazıların değerlendirilmesine dahil ederek daha da ileri gidebilir. Bu bağlamda anketler, vaka çalışmaları, odak grupları ve okuyucularla yapılan görüşmeler, halk kütüphanelerinin PLS sağlama hizmetini iyileştirmelerine yardımcı olacaktır.





Etik ve Yasal Hususlar

PLS'lerin halk kütüphanelerinde yaygınlaştırılmasının zorluklarla karşılaşabileceğini kabul etmek gerekir. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek en önemli zorluk, bazı kullanıcıların araştırma bulgularını, bu bulguların tüm yönlerini tam olarak anlamadan pratik olarak kullanabilmeleridir. Bu konu onlar için risk oluşturabilir. Ayrıca bazı araştırma bulgularının pratikte uygulanması da kolay değildir. Araştırmacılar bu konunun çok iyi farkındadır ve araştırma bulgularından yararlanırken bunu dikkate almaktadırlar. Ancak bu alanda tam bilgiye sahip olmayan bazı halk kütüphanesi kullanıcıları bu hususları gözden kaçırabilir. Örneğin bir araştırmada belirli bir ilacın önerilen kullanımından veya belirli bir gıda maddesinin tüketiminden bahsedilebilir ve halk kütüphanesi kullanıcıları olası riskleri dikkate almadan bu öneriye uyabilir. Bu nedenle halk kütüphanelerinde kütüphanecilerin veya bu hizmetten sorumlu personelin bu konuyu ele alması ve kullanıcılara gerekli farkındalığı sağlaması gerekmektedir. Kütüphaneciler ve personel, araştırma bulgularının etkili ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için PLS kullanıcıları ve okuyucuları ve üniversite araştırma makalelerinin yazarlarıyla sürekli iletişim halinde olmalıdır. Böylece kütüphane, kullanıcılar ile araştırmacılar arasında bir iletişim köprüsü kurabilmelidir. Bu etkileşim kullanıcılar açısından faydalı olacağı gibi çalışmaları özetlenen araştırmacılara da fayda sağlayacaktır. Araştırmacılar hedef kitlelerinden değerli geri bildirimler alabilir ve onları akademik araştırmalara daha fazla dahil edebilirler.





Ayrıca bu özetlerin hazırlanması ve dağıtımı sırasında telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterilmelidir. Halk kütüphaneleri, PLS'leri özetlemeden ve dağıtmadan önce yazarlardan veya yayıncılardan uygun izinleri ve lisansları almalıdır. Bu sadece yasal uyumu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda orijinal araştırmacıların entelektüel katkılarının da tanınmasını sağlar.





Yazarlardan veya yayıncılardan izin almak, onların çalışmalarının PLS'lerini özetlemek ve (veya) dağıtmak için izin almayı içerir. Bu, resmi anlaşmalar yoluyla veya telif hakkı yasalarının ve adil kullanım hükümlerinin sağladığı belirlenmiş yönergeleri takip ederek yapılabilir. Halk kütüphaneleri ilgili hak sahipleriyle iletişime geçmek ve telif hakkıyla korunan materyalin kullanımına ilişkin uygun koşulları müzakere etmek için çaba sarf etmelidir. Ayrıca halk kütüphaneleri, uyumluluğu sağlamak için telif hakkı yasa ve yönetmeliklerindeki değişiklikler konusunda güncel kalmalıdır. PLS'lerin hazırlanması ve dağıtılmasıyla ilgili özel gereklilikleri ve yükümlülükleri anlamak için hukuki tavsiye alabilir veya ilgili telif hakkı kuruluşlarına danışabilirler.





Uygulamadaki PLS Hizmeti ve Potansiyel Sonuçlar

Uygulamada PLS'lerin kütüphane koleksiyonları, sistemleri ve keşifleri dahilinde uygulanması, kütüphaneciler, meta veri uzmanları, kataloglama personeli ve potansiyel olarak araştırmacılar ve yayıncılar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasında koordinasyonu gerektirir. Kütüphanelerin, PLS'leri oluşturmak ve mevcut iş akışlarına, meta veri şemalarına ve keşif arayüzlerine entegre etmek için yönergeler ve standartlar oluşturması gerekir. Ek olarak kütüphaneler, sürekli iyileştirme ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamak için PLS'lerin etkisini ve etkililiğini kullanıcı geri bildirimi, kullanım istatistikleri ve sürekli değerlendirme yoluyla değerlendirmeyi düşünmelidir.





Halk kütüphanesi uygulayıcıları, halk kütüphanelerinde PLS'lerin sağlanması için önerilen çerçeveyi birkaç adım yoluyla uygulayabilirler. Öncelikle kütüphane uygulayıcılarının PLS konseptine aşina olmaları gerekmektedir. Kütüphane uygulayıcıları, bilimsel araştırma ile halk arasındaki boşluğu doldurmada PLS'lerin önemini ve faydalarını anlamalıdır. Halk kütüphanelerinin bilimi teşvik etme ve araştırma bulgularını kütüphane kullanıcıları için daha erişilebilir hale getirme konusunda oynayabilecekleri rolün farkında olmalıdırlar. İkinci olarak, kütüphane uygulayıcıları, halk kütüphanelerinde PLS sağlamak için makalede tartışılan çeşitli yöntemleri araştırmalıdır. Uygulayıcılar, kütüphanelerinin kaynaklarına, hedeflerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre her yöntemin fizibilitesini ve uygunluğunu değerlendirmelidir. Sonuç olarak, kütüphane uygulayıcıları, değerlendirmelerine dayanarak, kütüphanelerinin hedef ve yeteneklerine uygun bir veya daha fazla yöntem seçmelidir. Özetlerin doğruluğu ve kalitesi, kullanıcılarının ihtiyaçları ve ilgili maliyetler gibi faktörleri dikkate almalıdırlar. Seçilen yöntem/yöntemler kütüphanenin bağlamı içerisinde uygulamaya yönelik pratik ve uygulanabilir olmalıdır. Gerekli altyapıyı geliştirin: Yöntem(ler) seçildikten sonra kütüphane uygulayıcılarının PLS'lerin sağlanmasını desteklemek için gerekli altyapıyı geliştirmeleri gerekir. Bu, araştırmacılar ve yazarlarla ortaklıklar kurmayı, kütüphane içinde özel bir ekip oluşturmayı, yazarlara ve kullanıcılara eğitim sağlamayı, otomatik özetleme araçlarını kütüphane sistemlerine entegre etmeyi veya mevcut özetleri toplamak ve dağıtmak için mekanizmalar kurmayı içerebilir.





Ayrıca, kütüphane uygulayıcıları seçilen yöntemin/yöntemlerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için araştırmacılarla, yazarlarla ve kütüphane kullanıcılarıyla işbirliği yapmalıdır. İlgili araştırma bulguları için PLS talebinde bulunmak üzere araştırmacılarla iletişim kanalları kurmalıdırlar. Uzman bir ekip oluşturulursa, uygulayıcılar ekip üyelerinin gerekli uzmanlığa sahip olmasını sağlamalı ve onların sürekli mesleki gelişimlerini desteklemelidir. Kütüphane kullanıcılarının sürece dahil edilmesi, eğitim programları, kitlesel kaynak kullanımı çabaları veya özetlerle ilgili kullanıcı geri bildirimlerinin alınması yoluyla yapılabilir. Ayrıca kütüphane uygulayıcıları, PLS'leri etkili bir şekilde yaygınlaştırmak için stratejiler geliştirmelidir. Bu, PLS'ler için özel bir dergi veya haber bülteni oluşturmayı, bunları konulara veya ilgi alanlarına göre düzenlemeyi ve hem basılı hem de elektronik formatlarda kullanılabilir hale getirmeyi içerebilir. Uygulayıcılar, özetlerin kütüphane kullanıcıları için erişilebilir olmasını sağlamak için haber bültenleri, broşürler, sosyal medya, kütüphane web siteleri ve çevrimiçi veritabanları gibi mevcut kütüphane kanallarından yararlanmalıdır.





Son fakat bir o kadar da önemli olarak, Kütüphane uygulayıcıları kütüphanelerinde PLS sağlamanın etkinliğini ve etkisini sürekli olarak değerlendirmelidir. Özetlerin yararlılığını değerlendirmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için kullanıcı geri bildirimlerini toplayabilir, anketler veya görüşmeler yapabilir ve kullanım istatistiklerini analiz edebilirler. Çerçevenin kullanıcı ihtiyaçlarına ve ortaya çıkan trendlere göre düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, hizmetin sürekli başarısının sağlanmasına yardımcı olacaktır.





Muhtemelen halk kütüphanelerinde PLS'lerin sağlanması, kullanıcı deneyiminin çeşitli potansiyel sonuçlarını beraberinde getirecektir. Bu sonuçlar, bu tür girişimlerin uygulanmasının potansiyel etkisi ve faydaları hakkında fikir verebilir. PLS sağlamanın temel hedeflerinden biri, kullanıcıların karmaşık araştırma bulgularını anlamasını geliştirmektir. Benzer çalışmalar, kullanıcıların PLS'lere erişimi olduğunda bilgiyi anlama ve onunla etkileşim kurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Dormer ve ark. 2022). Halk kütüphaneleri, araştırmayı açık ve erişilebilir bir şekilde sunarak kullanıcıların bilimsel kavram ve bulguları anlamalarına katkıda bulunabilir. Buna ek olarak PLS'ler, bilimsel araştırmaları, sınırlı bilimsel veya teknik bilgi birikimine sahip kişiler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalar, PLS'lerin sağlanmasının, akademik araştırma ile genel halk arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini ve önemli bulguların uzmanlaşmış topluluklarla sınırlı kalmamasını sağladığını göstermiştir (Stoll ve ark. 2022). Bu artan erişilebilirlik, halk kütüphanesi kullanıcılarının daha geniş bir araştırma yelpazesini keşfetmesine ve bunlardan faydalanmasına olanak sağlayabilir. Araştırma bulgularına erişilebilirliğin iyileştirilmesi, halk kütüphanelerinin hedef topluluklarındaki görünürlüğünü artıracaktır.





PLS'lere erişim, halk kütüphanesi kullanıcılarının daha bilinçli kararlar almasına olanak sağlayabilir. Kütüphaneler, araştırma bulgularını kullanıcı dostu bir formatta sunarak bireylere, bilimsel araştırmanın kendi kişisel veya profesyonel yaşamlarıyla olan ilişkisini ve sonuçlarını değerlendirme yetkisi verebilir. Kullanıcılar kanıta dayalı uygulamaları benimsemek veya sağlık, teknoloji veya ekonomiyle ilgili kararlar almak gibi bilinçli seçimler yapmak için PLS'leri kullanabilirler. Ayrıca çalışmalar, PLS'lerin sağlanmasının halk arasında bilimsel araştırmalara daha fazla katılım ve ilgiyi teşvik edebileceğini göstermiştir (Kuehn 2017). Halk kütüphaneleri, araştırmayı daha ulaşılabilir hale getirerek kullanıcıları daha geniş bir konu yelpazesini keşfetmeye teşvik edebilir, bilimsel bilgiye yönelik merak geliştirebilir ve potansiyel olarak yaşam boyu öğrenme kültürünü teşvik edebilir. Araştırmaya olan bu bağlılığın bireyler ve bir bütün olarak toplum için uzun vadeli faydaları olabilir. PLS'ler halk kütüphanesi kullanıcılarının bilimsel araştırmalarla ilgili tartışmalara aktif olarak katılmalarını sağlayabilir. Bireyler açık ve kısa özetlere erişime sahip olduklarında, kamusal tartışmalara katkıda bulunmak, yurttaş bilimi girişimlerine katılmak veya topluluk odaklı karar alma süreçlerine katılmak için daha iyi donanıma sahip olurlar. Kütüphaneler, kullanıcıların bilimsel söylemi anlamalarını ve katkıda bulunmalarını sağlayan PLS'ler sağlayarak bilinçli katılımı kolaylaştırabilir. Halk kütüphanelerinin yaşam boyu öğrenmeye ilham verme ve kullanıcılarını ve topluluklarını gerekli tüm alanlarda güçlendirme misyonu göz önüne alındığında, bu girişimlerin kullanıcılarına daha fazla yeni ve doğru bilgi getirmesi önemlidir.





Ayrıca, "PLS […] bilgi eşitliğini (açıklık ve keşfedilebilirlik gibi diğer temel etmenlerin yanı sıra) ele alarak, uzman profesyoneller ile diğer paydaşlar arasındaki bilgi boşluğunu, arka plan veya deneyim düzeyi ne olursa olsun kapatmaya yardımcı olur." (Rosenberg ve ark. 2023). Bu nedenle, halk kütüphaneleri PLS'ler sağlayarak uzman profesyoneller ve diğer paydaşlar arasında sıklıkla var olan bilgi boşluğunun kapatılmasına katkıda bulunabilir. Halk kütüphaneleri, toplumun tüm üyeleri için bilgiye erişim sağlama konusundaki taahhütleriyle bilinir (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) 2015). Kütüphaneler, PLS'ler sunarak araştırma bulgularının ve bilimsel bilginin seçilmiş bir uzman grubuyla sınırlı kalmamasını, daha geniş bir kitlenin erişimine sunulmasını sağlayabilir.





Çözüm

Üç yılı aşkın bir süredir devam eden "COVID-19" virüsünün küresel yayılımı, toplumların - özellikle de doğru bilgi kaynaklarına nispeten sınırlı erişime sahip olan genel kamuoyunun - bağımlılığını kanıtlayan olaylardan sadece bir tanesidir. bilim ve araştırma bulguları üzerine. Bu salgın döneminde pek çok kişi üniversitelere, araştırma enstitülerine, eğitim ve araştırma merkezlerine baktı ve araştırmacıların bu virüsü ortadan kaldıracak veya en azından bu küresel krizin etki ve sonuçlarını hafifletecek çözüm bulmasını bekledi. Son araştırmalar, insanların bilimsel bulguları takip ettiğini ve bunları günlük yaşamlarında uygulayabildiğini gösteriyor. Örneğin Obiała ve ark. (2021), halkın bilime olan ilgisini ortaya koyuyor ve çevrimiçi sosyal ağların, genel halkın araştırma bulgularına erişimi için önemli bir platform haline geldiğini gösteriyor.





Halk kütüphaneleri halk üniversiteleri olarak anılmaktadır. Bu nedenle kütüphaneler, halkın en son bilimsel ve araştırma bulgularına ulaşmasını sağlayan birincil referans ve kurum olmalıdır. Halk kütüphanelerinin pek çok kullanıcısı, özellikle de sınırlı teknolojik okuryazarlığa sahip olanlar, bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bu kurumlara güvenmektedir. Bu nedenle halk kütüphaneleri bu kullanıcıların yaşamları ve meslekleriyle ilgili en son bilimsel bulgulara erişebilecekleri bir alan sağlamalıdır. Öyle görünüyor ki, PLS'lerin yayınlanması, bilimsel bulgulara halkın erişimi açısından önemli ve değerli bir çözüm olabilir ve halk kütüphaneleri, bilimin desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir.





PLS'nin halk kütüphaneleri tarafından yeni bir hizmet olarak sunulması bir başka açıdan da dikkat çekicidir. Bu özetler araştırmanın etkisini artırabileceğinden PLS'lerin yayınlanması yoluyla araştırmanın toplum üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması beklenebilir. Başka bir deyişle, bu hizmet bilimi ve araştırma bulgularını toplumlara ve kamuoyuna yaklaştırarak araştırma sonuçlarını doğrudan insanların günlük yaşamlarıyla ilgili hale getirebilir. Bu yaklaşımı PLS'lere uygulamak, bu hizmete yönelik pazarlama programlarında yardımcı olabilir.





Ancak halk kütüphanelerinin PLS'leri sağlarken dikkate alması gereken bazı yasal ve etik hususlar vardır. Özetlerde sunulan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı, gizlilik ve veri koruma ve PLS'lerin sınırlamalarına ilişkin şeffaflık gibi zorluklar. Bu özetler araştırmayı daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlasa da bilimsel çalışmaların tüm karmaşıklığını veya nüanslarını yakalayamayabilirler. Kütüphane kullanıcılarını bu özetlerin amacı ve kapsamı konusunda eğitmek, onları daha kapsamlı bir anlayış için orijinal araştırmayı keşfetmeye teşvik etmek önemlidir.





Halk kütüphanelerinin bilimsel çalışmaların PLS'lerini sağlamak için çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar arasında yazarlara ve araştırmacıların kendilerine sorma, kütüphane içinde uzman bir iş gücü oluşturma, kütüphane kullanıcılarını özetleme sürecine dahil etme, otomatikleştirilmiş metin özetleme araçlarını kullanma veya mevcut PLS'leri toplama yer alıyor. Her yöntemin maliyet, kalite ve kullanıcı katılımı açısından avantajları ve dikkate alınması gereken noktalar vardır. Halk kütüphaneleri, PLS'leri topluluklarına değerli bir hizmet olarak sunmak için en uygun yaklaşımı belirlemek amacıyla kaynaklarını, kullanıcı tercihlerini ve hedeflerini dikkatle değerlendirmelidir.





Halk kütüphanelerinde PLS'lerin sağlanmasının, kütüphaneciler ve halk kütüphanesi yöneticileri için bu hizmetin çeşitli yönlerini vurgulamak amacıyla daha fazla araştırma gerektirdiği unutulmamalıdır. Belki de bu hizmetlerin hayata geçirilmesi sonrasında daha da geliştirilebilmesi için periyodik değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Muhtemelen halk kütüphanelerinde PLS'lerin sağlanması, bu kütüphaneleri halkın bilgisine daha hızlı açılan bir kapıya ve toplumdaki araştırmanın etkisini artırmada etkili bir araca dönüştürebilir.

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ek 1

Tablo 1. Mesleki bir yazlık hazırlamak için yönergelerin listesi.

Sade dilli özet Hazırlama Kılavuzu bağlantısı (Son ziyaret: 9 Haziran 2023)

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