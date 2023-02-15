Hakimiyetten Rekabete: Nintendo'nun Oyun Endüstrisindeki Yolculuğunun Hikayesi

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1980'lerin başında Atari'nin çöküşünün ardından video oyunu pazarı düşüşteydi. Nintendo, pazara yeni bir konsol olan Nintendo Entertainment System ile girme fırsatını gördü. 1989 yılına gelindiğinde Nintendo, konsol sektöründe %95'lik payla oyun sektörünü tamamen domine ediyordu. NES, dünya çapında 62 milyon adet satan üçüncü nesil bir oyun konsoludur. Bugün, Nintendo artık pazarın en büyük oyuncusu değil ancak hala yüksek piyasa değerini koruyor. Şu anda piyasa değerine göre en büyük beş video oyunu şirketi Microsoft, Tencent, Sony, Activision Blizzard ve NetEase'dir. Bu arada Nintendo, halen faaliyette olan dünyanın en eski video oyunu şirketidir ve dünyadaki en büyük video oyunu geliştiricilerinden biri olmaya devam etmektedir. Şirket, dünyanın en büyük video oyunu yayıncıları listesinde en üst sıralarda yer almaya devam ediyor ve bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla video oyunu yazılımı yayıncılık sektörünün ürettiği toplam gelirin %9,7'sini oluşturuyor.