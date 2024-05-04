MinIO ile Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketi

HackerNoon için başka bir makaleyle geri döndük Haftanın Şirketi serisi ! Her hafta harika bir teknoloji markamızı tanıtıyoruz teknoloji şirketi veritabanı , internette her zaman yeşil bir iz bırakıyor. Bu benzersiz HackerNoon veritabanı, S&P 500 şirketlerini ve yılın en iyi girişimlerini sıralıyor.



Bu hafta iş blogu ortağımızı tanıtıyoruz MinIO - büyük ölçekli AI/ML, veri gölü ve veritabanı iş yükleri için oluşturulmuş, yüksek performanslı, S3 uyumlu bir nesne deposu. Şirket içinde ve herhangi bir bulutta (genel veya özel) ve veri merkezinden uca kadar çalışır. MinIO ayrıca veri çoğaltma, yaşam döngüsü yönetimi ve yüksek kullanılabilirlik gibi özellikler sunarak onu modern bulut tabanlı uygulamalar için en iyi seçim haline getiriyor.





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MinIO ile tanışın: #FunFact

MinIO'nun GNU AGPL v3 kapsamında açık kaynak olduğunu biliyor musunuz? Açık kaynak, teknolojik yeniliğin temel itici gücüdür ve şirket, desteğini ve inancını şu şekilde paylaşmaktadır: Yapay zeka devriminde açık kaynağın rolü :



"Aşırı açık inovasyon felsefesini benimseyen, açık kaynaklı yazılım geliştirmeye gerçekten katılan şirketler, tüm iyi kodların veya harika fikirlerin kendi organizasyonlarında yer almadığını kabul ederek geleneksel rekabet avantajı kavramlarına meydan okuyor. Bu değişim, inovasyonların şirket içinde paylaşıldığı argümanını destekliyor. Açık kaynak ekosistemi, daha sınırlı Ar-Ge fonlarına sahip daha küçük yazılım firmalarına, açık kaynak yazılımlarda mevcut olan Ar-Ge yayılımlarından yararlanma fırsatını sağlayarak daha hızlı pazar büyümesine yol açmaktadır. Bunun nedeni, geleneksel dış kaynak kullanımının aksine, açık inovasyonun iç kaynakları şu şekilde arttırmasıdır: Dahili Ar-Ge çabalarını azaltmadan topluluğun kolektif zekasından yararlanmak, açık kaynak yazılım şirketlerinin düşünce liderliğini ve organizasyonlarının dışında kodlamayı sürdürmek için bütçelerini feda etmeleri gerekmediği anlamına geliyor."









MinIO'nun HackerNoon'daki En Çok Okunan Hikayeleri

MinIO aracılığıyla 43 hikaye yayınladı HackerNoon İş Blogu Programı ve 2 yıl 23 gün 29 dakikalık okuma süresi oluşturdu! İşte MinIO'nun en sevdiğimiz 3 hikayesi:







