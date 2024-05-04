MinIO ile Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketi

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MinIO'nun GNU AGPL v3 kapsamında açık kaynak olduğunu biliyor musunuz? Açık kaynak, teknolojik yeniliğin temel itici gücüdür ve şirket, desteğini ve inancını şu şekilde paylaşmaktadır:
"Aşırı açık inovasyon felsefesini benimseyen, açık kaynaklı yazılım geliştirmeye gerçekten katılan şirketler, tüm iyi kodların veya harika fikirlerin kendi organizasyonlarında yer almadığını kabul ederek geleneksel rekabet avantajı kavramlarına meydan okuyor. Bu değişim, inovasyonların şirket içinde paylaşıldığı argümanını destekliyor. Açık kaynak ekosistemi, daha sınırlı Ar-Ge fonlarına sahip daha küçük yazılım firmalarına, açık kaynak yazılımlarda mevcut olan Ar-Ge yayılımlarından yararlanma fırsatını sağlayarak daha hızlı pazar büyümesine yol açmaktadır. Bunun nedeni, geleneksel dış kaynak kullanımının aksine, açık inovasyonun iç kaynakları şu şekilde arttırmasıdır: Dahili Ar-Ge çabalarını azaltmadan topluluğun kolektif zekasından yararlanmak, açık kaynak yazılım şirketlerinin düşünce liderliğini ve organizasyonlarının dışında kodlamayı sürdürmek için bütçelerini feda etmeleri gerekmediği anlamına geliyor."