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    inDrive'da Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketiile@companyoftheweek
    361 okumalar
    361 okumalar

    inDrive'da Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketi

    ile Company of the Week2m2024/04/25
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    Çok uzun; Okumak

    InDrive, rakiplerinden büyük bir avantaja sahip olan bir araç çağırma hizmetidir: yolculuk ücretini yolcular kendileri belirler. Bağımsız sürücülerden oluşan küçük bir topluluktan dünya çapında en iyi araç çağırma hizmetlerinden birine kadar inDrive uzun bir yol kat etti! InDrive, HackerNoon İş Programı aracılığıyla bazı harika içerikler paylaştı.
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    Yepyeni serimize hoş geldiniz - Haftanın HackerNoon Şirketi, burada en iyi teknoloji markalarını öne çıkarıyoruz teknoloji şirketi veritabanı , internette her zaman yeşil bir iz bırakıyor. Bu benzersiz HackerNoon veritabanı, S&P 500 şirketlerini ve yılın en iyi girişimlerini sıralıyor.

    Bu hafta, iş blogu ortağımız__ inDrive __'yi (eski inDriver, “Bağımsız Sürücüler“in kısaltması) sunuyoruz - rakiplerine göre büyük bir avantaja sahip bir araç çağırma hizmeti: yolculuk ücreti yolcuların kendileri tarafından belirleniyor! Özerkliği ve öz egemenliği kim sevmez ✊


    HackerNoon'un her zaman yeşil kalan teknoloji şirketi veri tabanının bir parçası olmak ister misiniz? HackerNoon'da Teknoloji Şirketi Sayfanızı İsteyin !


    Drive'da tanışın: #FunFact

    inDrive'ın Yakutsk'ta bağımsız sürücülerden oluşan küçük bir topluluk olarak başladığını biliyor muydunuz? Göre inDrive'ın eski CTO'su :

    "Taksi hizmetleri söz konusu olduğunda, inDrive sahneye çıkmadan önce Yakutsk'ta araç bulmak zor ve pahalıydı. İşler eski usulde yürüyordu ve önce arayıp sevk görevlisi aracılığıyla bir araç ayırtmanız gerekiyordu. ve sürücünün gelmesi için uzun süre bekleyin.
    2012 kışında birkaç akıllı adam, Yakutsk Bağımsız Sürücüler Topluluğu adında bir Vkontakte grubu kurdu. İçinde A noktasından B noktasına gitmeniz gerektiğini belirtebilir ve telefon numaranızı bırakabilirsiniz. O zaman o tarafa doğru giden dikkatli bir sürücü sizi arayıp bir araç ayarlamanızı isteyebilir."


    Bağımsız sürücülerden oluşan küçük bir topluluktan dünya çapında bilinen en iyi araç çağırma hizmetlerinden birine kadar inDrive uzun bir yol kat etti!

    inDrive'ın HackerNoon'da Öne Çıkan İş Hikayeleri


    inDrive.tech, HackerNoon İş Blogu Programı aracılığıyla harika içerikler paylaştı ve 3 ay 9 gün 6 saat 36 dakikalık okuma süresi oluşturdu! İşte InDrive'ın en sevdiğimiz 3 hikayesi:



    Bu hafta bu kadar, bilgisayar korsanları!
    Yaratıcı Kalın, İkonik Kalın.
    HackerNoon Takımı


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    We feature the top tech brands from the HackerNoon's Tech Company Database, making their evergreen mark on the internet.
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