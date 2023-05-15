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    HackerNoon İleri Araştırmalardan 50 Milyon Dolarlık Değerlemeyle 250 Bin Dolar Artırdıile@hackernoon
    924 okumalar

    HackerNoon İleri Araştırmalardan 50 Milyon Dolarlık Değerlemeyle 250 Bin Dolar Artırdı

    2023/05/15
    3m
    ile @hackernoon 924 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Arweave ekosisteminin önde gelen Ar-Ge firması Forward Research, HackerNoon adi hisse senetlerinin 5.728 hissesini hisse başına 42,55 $'dan (50 milyon $ ön değerleme) satın aldı. Bu, daha önce yeni HackerNoon hisselerinin son ihracı olan 2019 hisse senedi kitlesel fonlama fiyatı olan 8,20 $'dan ve 2020 stratejik yatırım fiyatı olan 11,35 $'dan hisse satın almış olan hissedarlarımız için harika bir haber. HackerNoon, Arweave'deki HackerNoon kütüphanesini yedeklemeyi kabul etti. Bu, yakın zamanda yayınlanan bir milyar kelimeyi aşan HackerNoon'un ve katkıda bulunan yazarların tüm hikayeleri için Web3 yedeklemelerine sahip olmasını sağlar.
    featured image - HackerNoon İleri Araştırmalardan 50 Milyon Dolarlık Değerlemeyle 250 Bin Dolar Artırdı
    hackernoon #hackernoon #state-of-the-noonion
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    @hackernoon

    HackerNoon

    our staff to writers ratio is 1 to 1428. Welcome home, Hackers.

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