HackerNoon Editörlerinden Yazılarınızda Yapay Zekayı Nasıl Kullanacağınıza İlişkin 3 İpucu

Merhaba Hackerlar!





Yapay zekanın dünyayı değiştirdiği ve değiştirmeye devam edeceği bir sır değil. Yazı da dahil olmak üzere akla gelebilecek hemen hemen her alana dokundu ve etkilendi. Bazı yazarlar yapay zekayı ruhsuz, asla insan ruhunu kopyalayamayacak ve yazıya dökülmeyecek bir şey olarak görüyor. Diğerleri bunu kendileri için kapsamlı, karmaşık makaleler yazabilecek bir lütuf olarak görüyor. Ama gerçek şu ki, her şey onu nasıl kullandığınıza bağlı.





Bugün yazma ve yazma sürecinizi geliştirmek için yapay zekayı kullanabileceğiniz 3 yoldan bahsedeceğiz.





PS HackerNoon, %100 yapay zeka tarafından yazılan makaleleri kabul etmez. Ancak yapay zeka destekli makalelerde sorun yok.

1. Makale Fikirleri Bulmak

Bir video oyunu yazarı olduğunuzu varsayalım. Makalenizin neyle ilgili olmasını istediğinize dair genel bir fikriniz var ancak belirli bir konuyu bulmakta zorluk yaşıyorsunuz. Tam olarak aradığınızı bulmak için ChatGPT gibi bir sohbet robotu kullanın.





ChatGPT'den bize Nintendo hakkında 10 makale fikri vermesini istedik ve sonuç şu oldu:









Şimdi, bunların hepsi düzgün makaleler olabilirmiş gibi görünüyor. Biraz ince ayar, sıkı çalışma ve araştırma ile harika olabilirler. Ve eğer bu makale fikirlerinden hiçbirini beğenmiyorsanız, bu da iyi bir şey. Neyi sevmediğinizi bilmeniz aradığınızı bulmanızı kolaylaştıracaktır. Elbette, tüm makale fikirlerinizi bulmak için bir chatbot'a güvenmek muhtemelen en iyi fikir değildir, çünkü tekrarlanabilir hale gelebilir, ancak bir tekdüzeliğe sıkışıp kaldığınızda harika bir araçtır.





ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ChatGPT İnceleme yazma şablonunu kullanarak bize bildirin!

2. Makalenizde Eksik Olanı Bulun

Yazmayı bitirip sıkı çalışmanıza bakmaktan daha iyi bir duygu olamaz. Ancak aynı zamanda yanlış da gelebilir; sanki bir şeyler eksikmiş gibi. Yazmak istediğin her şeyi yazdın ama sanki eksikmiş gibi geliyor. Makalenizdeki eksik parçayı bulmak için beyninizi zorluyorsunuz ama aklınıza hiçbir şey gelmiyor.





AI'ye girin. Hakkında yazdığınız tüm önemli noktaları listeleyin ve yapay zekaya hangilerinin eksik olduğunu veya makalenizi detaylandırmak için hangi bölümlerin eklenebileceğini sorun. Bunu kullanarak makalenize daha fazlasını ekleyerek geliştirin.





Ekstra konuların hiçbiri size uygun görünmüyorsa, bu, makalenizin zaten ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunun ve rahat bir nefes alabileceğinizin bir işareti olabilir. İşin bitti.





Hala makalenizi yapılandırmakta zorlanıyorsanız HackerNoon'da Nasıl Kılavuz Yazılır şablonuna göz atın.





3. Gramerinizi Geliştirmek

Makalenizi 10 kez tekrar okuyabilirsiniz, ancak bazen bu küçük hatalar sizi alt edecek ve unutacaktır. Grammarly gibi bir yapay zeka yazma aracının kullanışlı olabileceği yer burasıdır. Makalenizde hatalar olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve bunları nasıl düzeltebileceğinizi size bildirir.

Eğer İngilizce ana diliniz değilse, hecelemede zorlanıyorsanız ya da sadece ikinci bir çift göz istiyorsanız bu harika bir şey. Ancak önerilerinin tümü doğru olmayacaktır. Aklınızı kullanın ve bir şeyler ters giderse içgüdülerinize sadık kalın.





Yapay zekayı zaten işinize dahil ediyor musunuz? Bu şablonla nasıl yapılacağını bize bildirin.





HackerNoon'daki Yenilikler Neler?

Yazarak nasıl para kazanılacağını söylemesi için yapay zekaya ihtiyacınız yok çünkü biz size yardımcı oluyoruz. Şu anda devam eden iki HackerNoon yazma yarışması var: CoinGecko'nun Kripto API Yazma Yarışması ve Aut Labs'ın Opt-Out Yazma Yarışması . Zorlukla kazanılan parayı potansiyel olarak kazanmak için bu yarışmalardan birine (veya her ikisine!) katılın.





HackerNoon girişimciler, risk sermayedarları, anarşistler ve daha fazlası için küresel bir merkezdir. Bu herkes için bir topluluktur; bizimkine göz atın yeni sayfa kimin sizinle göz attığını görmek için.





Ve bu, bu makalenin bir özeti.

Kendinize iyi bakın Hacker'lar ve bir dahaki sefere görüşürüz!