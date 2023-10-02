HackerNoon "Düzenleme Protokolü"nü Yayınladı - Büyük Ölçekte Dijital Yayıncılık için Teknik Dokümantasyon

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HackerNoon, hikayelerin yayınlanmak üzere kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmeye yönelik bir dizi kural ve yönerge olan Düzenleme Protokolünü açıkladı. Bu protokol, içerik ve dağıtımı iyileştirmek için insan ve makinenin çabalarını birleştirir. Başlık oluşturucu, görüntü oluşturucu modelleri, içerik algılama, metin çevirisi, TLDR oluşturucu, intihal denetleyicisi ve backlink denetleyici botları gibi çeşitli AI destekli araçları içerir. Protokol, yapısal kalite gereksinimlerini karşılamayan gönderimlerin reddedilmesi gibi belirli editoryal görevleri otomatikleştirerek editörlerin kalite iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. HackerNoon, Düzenleme Protokolü'nü kullanarak düşük kaliteli içeriği ortadan kaldırarak ve editoryal inceleme sürecini iyileştirerek interneti geliştirmeyi amaçlamaktadır.