Google İçeriğinizin Başarılı Olmasını İstemiyor

Evet, doğru okudunuz: Google organik aramayı öldürüyor ve içeriğinizin başarılı olmasını istemiyor. Bu ileri sürdüğüm çok büyük bir iddia. Tamamen farkındayım ama aynı zamanda tek değilim. Aslında, neredeyse on yıl önce, ünlü iş dünyası yazarı ve konuşmacısı Jeff Haden şöyle bir yazı yazmıştı: Inc. dergisinde bu konu hakkında. artık ünlü olan makale Peki bu sonuca nasıl ulaştık? Yakın ve uzak geçmişte yaşanan üç gelişme bizi bu noktaya getirdi. Google SERP'lerini gasp eden PPC ve sponsorlu Reklamlar Google'ın bir "arama" motorundan "yanıt" motoruna geçişi. Üretken Arama Motoru (GSE) geliştiriliyor Her birini tek tek inceleyelim. Google için organik içerik üzerindeki reklamlardır. 2016 yılında Google, sponsorlu Reklamları kenar çubuğundan SERP'lerin üstüne taşıdığında, organik sonuçları da etkili bir şekilde " kısmından" " " taşıdı. Artık yayıncılar ve markalar yalnızca iyi içeriğe sahip rakiplerle değil, aynı zamanda Google Ads'e ayıracak parası olan rakiplerle de savaşıyordu. ekranın üst ekranın alt kısmına O halde bugün Google'ın en büyük gelir kaynağı olmasına şaşmamak gerek. ücretli reklamcılığın Günümüzde sponsorlu Reklamlar, özellikle "en iyi e-posta pazarlama aracı" gibi ticari amacı yüksek anahtar kelimeler için, organik sonuçlara göre daha fazla tıklama kazanıyor. Jeff'in Google'ın organik trafiği öldürdüğünü yazdığı 2012'de bile trafiğin %50'sinden fazlası sponsorlu reklamlar tarafından sağlanıyordu. Açıkçası, bu taktik trafiği (ve müşterileri) şirket web sitelerine yönlendirmede işe yaradı ve hala da işe yarıyor. Bu, günü kurtaracak sağlam bir dağıtım ağları ve PR'leri olmadığı sürece, trafik çekmek için yalnızca organik aramaya güvenen markalar için kötü haber anlamına geliyor. İçerik ortamının ne kadar rekabetçi hale geldiği göz önüne alındığında, Google'da 1. sayfada yer almak artık karlı değil. 2. sayfaya gelince; internette birisinin bir zamanlar yazdığı gibi, "Bir cesedi saklamak için en iyi yer Google'ın ikinci sayfasıdır." "Arama"dan "Yanıtlama"ya geçiş biliyor muydun bunu Tüm Google aramalarının neredeyse üçte ikisi tıklama olmadan sonuçlanıyor ? Evet. Nedenini tahmin edebilir misin? Evet. Bunun nedeni, Google'ın sorgunuzu yanıtlamasıdır, böylece asla aşağı kaydırıp "bağlantılara" göz atma zahmetine girmezsiniz. SERP'lerin en üstünde (Ayrıca burada dürüst olalım. Giderek daha fazla kullanıcı Reddit ve Google gibi sosyal medya platformlarında bilgi arıyor. Bu, değişen SEO denkleminin bir başka parçası. Bunun çoğunu burada ele aldım. Dark Social hakkındaki hikayem .) SERP'lerdeki değişiklikleri muhtemelen siz de fark etmişsinizdir: . Bu öğeler, herhangi bir cihazda kullanıcının görebileceği ilk bilgi panelini oluşturur. öne çıkan snippet'ler, bilgi panelleri, ürün listeleme Reklamları, görseller, YouTube videoları ve daha fazlası Daha önce bahsettiğim ticari amacı yüksek anahtar kelime olan "en iyi proje yönetimi aracı" için arama sonuçlarına bakın. Google'dan bir sponsorlu sonuç ve bir bilgi paneli aldım. Ve "araç" simgelerinden herhangi birine tıklarsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz üç organik sonuç elde edersiniz. Yani 10 bağlantıdan oluşan listede artık üçe düştü. Çoğu küçük web sitesi için cevap büyük bir hayırdır. SEO stratejiniz ve içeriğiniz bu olasılıkları aşacak kadar iyi mi? Üretken AI + Google =? Bilmiyorsanız söyleyeyim, Google, üretken yapay zekayla yeni bir sayfa açıyor ve daha önce hiç görülmemiş bir arama deneyiminin kilidini açıyor. Bard'ı Mart 2023'te kamuoyuna tanıttıktan sonra Google, artık Arama Üretken Deneyimi (SGE) ile genişletiyor. Arama'yı yapay zeka destekli arama motoru Şu anda SGE, yalnızca belirli kullanıcılar için beta olarak mevcuttur, ancak Google, en son özelliklerine kısa bir göz attı. İşte ilk bakış! Örneğin, SGE ile, tıpkı öne çıkan bir snippet gibi, bir bilgi panelinde yapay zeka tarafından oluşturulan bir özet veya genel bakış elde edeceksiniz. Açıkçası Google, kullanıcıyı birden fazla bağlantıya yönlendirmek yerine bir sorguya "cevap" vermek istiyor. Sesli aramayı düşünün; bir soru soruyorsunuz ve doğrudan yanıtlar alıyorsunuz, ancak okumayı tercih eden kullanıcılar için. Ve bu sadece bir özellik! İçinde Google'ın kendi sözleri: Arama'daki yeni üretken yapay zeka özellikleriyle, artık aramanın yükünü azaltıyoruz; böylece bir konuyu daha hızlı anlayabilir, yeni bakış açıları ve içgörüler ortaya çıkarabilir ve işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz. Ancak her kullanıcı SERP'lerin üst kısmındaki her sorguya doğrudan yanıt alırsa, kim ilk sayfayı aşağı kaydırıp diğer bağlantılara bakacak? Bir kullanıcısı olarak SGE kulağa son derece kullanışlı geliyor ancak bir içerik yaratıcısı olarak endişeliyim. Ancak Google, "web üzerindeki sitelere değerli trafik göndermeye devam etmeye kararlı olduklarını" belirtiyor. - herhangi bir konuda yorum yapmak veya sonuca varmak için henüz çok erken. Google Ancak hiç şüphe yok ki SGE, web'de arama ve gezinme şeklimizi değiştirecek. Ve aslında arama motorları için içerik oluşturma ve optimize etme yöntemimizi değiştiriyoruz. Büyük bir değişiklik geliyor. Google, her boyuttaki içerik oluşturucu için eşit şartlara sahip bir alan olabilirdi. Birden fazlasına sahip , Nihayet. Ancak SERP'ler pahalı gayrimenkullerdir ve en yüksek doları teklif edenlerin eline geçebilir. Küresel arama pazarının %92'si İşte bu yüzden Google yavaş ama emin adımlarla organik aramayı öldürüyor ve içeriğinizin muhtemelen sıfırdan minimum başarıya konumlandırılmasının nedeni de bu. Tabii çantanızın iplerini kaybetmeye hazır değilseniz!