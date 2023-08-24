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    Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneğiile@pauldhaliwal
    967 okumalar

    Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneği

    2023/08/24
    7m
    ile @pauldhaliwal 967 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bile ürün startupları alanında kendi payına düşen başarısızlıklarla nasıl karşılaştığını bilmenize yardımcı olacak bazı aydınlatıcı analizlere ışık tutalım.
    featured image - Google, Microsoft ve Amazon'dan 10 Başarısız Başlangıç Ürünü Örneği
    Icarus in the Internet Age via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #failed-product-examples #google
    Paul Dhaliwal HackerNoon profile picture

    @pauldhaliwal

    Paul Dhaliwal

    A visionary writer, entrepreneur, founder of Code Conductor, WPHacked Help, and owner of Redblink Technologies.

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