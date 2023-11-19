Google Perspektifleri: Marka Görünürlüğünüzü En Üst Düzeye Çıkarmak için Yeni Bir Fırsat
Çok uzun; OkumakBu filtrenin arkasındaki fikir, çevrimiçi ortamda kolayca bulunamayan "gizli mücevher" içeriğini ortaya çıkarmak ve onu arama sonuçlarında ön plana çıkarmaktır.
Aslında Perspektifler sekmesi, "Reddit numarası" olarak bilinen belirli bir kullanıcı arama davranışına yanıttır. Bu, kullanıcıların SEO için optimize edilmiş yararsız tüyleri atlamak ve değerli insani bilgiler bulmak için sorgularına 'Reddit' eklemelerini içerir.
Artık Perspectives sayesinde kullanıcılar Reddit'in ötesinde paylaşılan bu tür içgörülere de erişebiliyor.
Görsel olarak sekme, çeşitli içerik ve kanal türlerine bağlantı veren bir Pinterest panosunu andırıyor: YouTube ve TikTok videoları, forumlar (Reddit ve Quora), kişisel bloglar ve web siteleri.