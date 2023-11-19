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    Google Perspektifleri: Marka Görünürlüğünüzü En Üst Düzeye Çıkarmak için Yeni Bir Fırsatile@julieplavnik
    834 okumalar

    Google Perspektifleri: Marka Görünürlüğünüzü En Üst Düzeye Çıkarmak için Yeni Bir Fırsat

    2023/11/19
    9m
    ile @julieplavnik 834 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu filtrenin arkasındaki fikir, çevrimiçi ortamda kolayca bulunamayan "gizli mücevher" içeriğini ortaya çıkarmak ve onu arama sonuçlarında ön plana çıkarmaktır. Aslında Perspektifler sekmesi, "Reddit numarası" olarak bilinen belirli bir kullanıcı arama davranışına yanıttır. Bu, kullanıcıların SEO için optimize edilmiş yararsız tüyleri atlamak ve değerli insani bilgiler bulmak için sorgularına 'Reddit' eklemelerini içerir. Artık Perspectives sayesinde kullanıcılar Reddit'in ötesinde paylaşılan bu tür içgörülere de erişebiliyor. Görsel olarak sekme, çeşitli içerik ve kanal türlerine bağlantı veren bir Pinterest panosunu andırıyor: YouTube ve TikTok videoları, forumlar (Reddit ve Quora), kişisel bloglar ve web siteleri.
    featured image - Google Perspektifleri: Marka Görünürlüğünüzü En Üst Düzeye Çıkarmak için Yeni Bir Fırsat
    tech-stories #search-engine-marketing #seo
    Julie Plavnik HackerNoon profile picture

    @julieplavnik

    Julie Plavnik

    Web3 Marketing & BD PRO since '16 | Ex-M&A Lawyer| Sharing marketing tips & stories from Web3 entrepreneurship

    Credibility

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    Julie Plavnik HackerNoon profile picture
    by Julie Plavnik @julieplavnik.Web3 Marketing & BD PRO since '16 | Ex-M&A Lawyer| Sharing marketing tips & stories from Web3 entrepreneurship
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