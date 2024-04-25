Gianluca Sacco, VALR'ın Grand Slam Ticaret Teşviklerini Açıkladı: Kripto Vadeli İşlemlerinde Yeni Bir Dönem

Bu röportajda Gianluca Sacco ile platformun kripto para alanında kaydettiği yenilikçi adımları tartışmak için bir araya geleceğiz. Gianluca, VALR'ın çığır açan vadeli işlem ticareti teşvik programı "VALR Grand Slam" ile ilgili görüşlerini paylaşıyor ve farklı geçmişinin, VALR'daki liderlik ve yenilikçiliğe yaklaşımını nasıl şekillendirdiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu konuları ve daha fazlasını keşfederken bize katılın ve VALR'ın güvenliğe, müşteri desteğine ve öncü iş modeline olan bağlılığı hakkında daha derin bir anlayış kazanın.





İşhan Pandey: Merhaba, Gianluca Sacco. 'Girişimin Arkası' serimize hoş geldiniz! Geçmişinize ve VALR'ın arkasındaki yolculuğa dair bazı içgörülerinizi paylaşabilir misiniz?





Gianluca Sacco: Sana katılmak çok güzel Ishan! VALR , o zamanlar arbitraj fırsatlarının gerçekten çok büyük olduğu Güney Afrika'nın niş pazarına yüksek kaliteli bir kripto borsası sağlamak için 2018 yılında kuruldu. Küresel piyasalarda yüzde 30'lara varan ticarete konu fiyat kaymalarından bahsediyoruz. Bu bize hem o ülkedeki kripto ticareti talebi hem de bu tür fırsatlardan yararlanmayı destekleyecek kaliteli altyapı eksikliği hakkında bilmemiz gereken her şeyi anlattı.





Birkaç yıl ileri saralım ve bugün VALR, dünya çapında hızla büyüyen bir müşteri tabanına hizmet veren küresel bir kripto borsasıdır ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok etkili yatırımcı tarafından desteklenmektedir; Pantera, Coinbase Ventures ve Fidelity'nin girişim kolu Avon Ventures. Şu ana kadar büyümemizi gerçekten destekleyen şey, kendi adına konuşan mükemmel bir ürün geliştirirken, her bir müşterimize özenle hizmet etmeye odaklanmamızdır. Tarihimizde çok az pazarlama yaptık ve büyümemizin büyük kısmı organik oldu.





VALR'da COO olarak görev yapıyorum ve bu teknolojinin dünya için ne anlama gelebileceğini ilk kez derinlemesine araştırmaya başladığım 2017'den beri tüm beyin gücümü kriptoya harcadım. Tavşan deliğine düştüğümden beri Messari ile birlikte topluluk araştırmaları ve kendi kişisel araştırmalarım üzerinde çalışarak zaman geçirdim. VALR'a 2019 yılında ilk çalışanlardan biri olarak katıldım. Destek fonksiyonumuzu oluşturmaya başladım, ancak bu günlerde çabalarımın çoğunu operasyonlarımızın akışını sürdürmenin yanı sıra kaldıraçlı ticaret motorumuzu ve gelişmiş borsamızı tasarlamaya harcıyorum.





Ishan Pandey: VALR geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında, kripto tarihinde türünün en büyük ödül havuzu olan 60 milyon USDT'ye kadar ödül havuzuna sahip bir vadeli işlem teşvik programı başlattığını duyurdu. Bu yarışmayı detaylandırabilir misiniz?





Gianluca Sacco: Müşterilerimize genel ticaret hacmine göre aylık olarak ödenen önemli bir ödül havuzuna katılma ve rekabet etme fırsatı veren VALR Grand Slam'i başlatarak vadeli işlem motorumuzu sergileyeceğimiz için gerçekten heyecanlıyız. Gelişmiş borsa kullanıcı deneyimimiz üzerinde çok çalışıyoruz ve daha geniş bir yelpazedeki ileri düzey yatırımcıların burada oluşturduğumuz şeyi seveceğini umuyoruz.





VALR'da işlem yapmayı seçen kullanıcıları, yarattığımız değeri onlarla paylaşarak her zaman ödüllendirmek istedik. Lansmandan bu yana, maker alım satımlarına negatif bir ücret ödedik, böylece emir defterlerimize likidite sağlayan piyasa katılımcılarına ödeme yaptık. Grand Slam de benzerdir, çünkü her ay borsada ne kadar vadeli işlem gerçekleştiğine bağlı olarak gelirimizin önemli bir kısmını paylaşacağız. Katılmak tamamen ücretsizdir ve bunun, vadeli işlem motorumuzun kalitesini daha geniş bir kitleye tanıtacağını umuyoruz.





VALR, hem vadeli hem de spot piyasalarda çapraz marjin ticareti sunmaktadır. Kalıcı vadeli işlem sözleşmelerimiz çoğunlukla USDT cinsinden ödenir, ancak yatırımcılar ister USDT, USDC, BTC, ETH veya diğer uygun teminat türlerini spot bakiye olarak tutmayı tercih etsinler, tercih ettikleri teminat biçimini kullanarak vadeli işlemler riski kazanma esnekliğine sahiptirler.





Sistemimiz esnek olacak, alt hesaplar yoluyla marjin izolasyonuna izin verecek ve güvenle ticaret yapmayı gerçekten kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. VALR'da pozisyonları tutarken teminat takas etmek bile mümkündür.





Ishan Pandeey: Finans ve danışmanlık alanındaki geçmişiniz göz önüne alındığında, VALR'da operasyonel mükemmelliği ve büyümeyi desteklemek için deneyiminizden nasıl yararlanırsınız?





Gianluca Sacco: İşin komik yanı, bana en çok yardımcı olan şeyin özellikle finans ve teknoloji dışındaki deneyimim olduğunu düşünüyorum. Kariyerimin ilk yıllarında üretimde çalıştım ve orada yalın ürün odaklı bir işletmenin nasıl iyi bir şekilde yönetileceği konusunda çok şey öğrendim.





Hammaddelerden mümkün olduğu kadar hızlı ve en düşük maliyetle fiziksel ürünler üretmeye çalışmak birçok zorlu sorunu beraberinde getiriyor. Yazılım geliştirirken pek çok benzer sorun farklı şekillerde tekrarlanıyor gibi görünüyor. Başa çıkmamız gereken sorunları en küçük bileşenlerine ayırmak, ürünleri tasarlarken varsayılan her gereksinimi sorgulamak ve sanki dar bir zaman çizelgesinde son teknoloji makineler üretiyormuşuz gibi mümkün olan her yerde karmaşıklığı azaltmaya çalışmak gerçekten çok yardımcı oldu. .





VALR'ı, 21. yüzyılda işe yarayacak finansal hizmetleri yönlendirecek makineler üretme çabası olarak düşünmeyi seviyorum.





Ishan Pandey: VALR, özellikle kullanıcı deneyimi, müşteri desteği ve sunulan hizmet yelpazesi açısından kendisini diğer kripto borsalarından nasıl farklılaştırıyor?





Gianluca Sacco: Öncelikle, bu işi doğru şekilde kurmaya gerçekten önem veriyoruz; VALR'ı ve kullanıcılarımızı kabul edilemez risklere maruz bırakacak kısayollara başvurmuyoruz. Müşterilerimizin parasının emanetçisi olduğumuzu hafife almıyoruz, bu sorumluluğu derinden hissediyoruz ve bunun, paranın korunması pahasına büyümeye veya gelire odaklanan oyuncuların olduğu bir sektörde farklılaştırıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum. kullanıcıların fonları.





İkinci olarak, yalın ancak son derece yetkin ekibimizin dikkatini gerçekten önemli olan ürünleri oluşturmaya odakladık ve bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. İşlem yapacak bir borsa arayanlar için VALR, geniş bir müşteri tabanına hizmet veriyor ve hem 90'dan fazla piyasada tek bir tuşla basit piyasa emri türü alım satım işlemlerinin yanı sıra daha gelişmiş spot, spot marj ve vadeli işlem emir defterleri sunuyor.





Daha pasif katılımcılar için VALR, kullanıcılarımızın VALR'da tutulan tembel bakiyelerinden saatlik faiz kazanmalarına yardımcı olan staking ve borç verme olanağı sunmaktadır. Son olarak, tüm kullanıcılarımız tam bir yönetim özelliklerine ve önemli sayıda alt hesaba erişebilir, böylece ticaret stratejilerini izole edebilir ve başkalarına ortak erişim verebilir veya ayrı varlıklarını daha net bir şekilde yönetebilirler. VALR'daki alt hesaplar özellikle popülerdir; çünkü her bir alt hesap diğerlerinden tamamen ayrıdır, benzersiz para yatırma ve alma adreslerine sahiptir ve kaldıraçlı ticarette tasfiye amacıyla tamamen ayrılmıştır.





Ishan Pandey: Kripto para birimi alanındaki siber tehditlerle ilişkili artan riskleri göz önünde bulundurarak platformunun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz?





Gianluca Sacco: VALR'ın hem dahili hem de harici olarak platformumuzun güvenliğini sağlayan bir dizi uygulaması var. Kurucu ortaklarımızdan biri deneyimli bir güvenlik mühendisidir, güvenlik şefimiz olarak görev yapmaktadır ve şirket içi deneyimli bir güvenlik ekibi oluşturmuştur.





Tüm uygulamalarımız kendi bünyemizde güvenlik odaklıdır; örneğin üretim erişiminde en az ayrıcalık prensibini takip ederiz, hassas hesaplarımızda haklar ayrılığı vardır ve tüm dahili hesaplarımız ikinci faktör kimlik doğrulaması ile korunmaktadır.

Düzenli güvenlik denetimleri yürütmek için harici güvenlik firmalarıyla çalışıyoruz ve herkesin borsayı daha fazla korumamıza yardımcı olacak girdi sağlayabileceği aktif bir hata ödül programına sahibiz.





Ishan Pandey: VALR'ın iş modelini ve nasıl gelir elde ettiğini anlatabilir misiniz?





Gianluca Sacco: Borsamız, alıcıları ve satıcıları belirli bir fiyat karşılığında belirli bir kripto para karşılığında doğru şekilde eşleştiren ve kullanıcı emirleri aynı fiyattan eşleştirildiğinde çok küçük bir yüzdelik ücret alan teknolojiyi sağlıyor. VALR borsasındaki ticaret hacmi ne kadar yüksek olursa, gelirimiz de o kadar yüksek olur, ancak maliyet tabanımız hemen hemen aynı kalır. Kripto borsaları, volan dönmeye başladığında ve ticaret hacimleri arttığında çok fazla parayı dışarı atabilen son derece yüksek işletme kaldıracına sahip işletmelerdir.





Burada vurgulamak istediğim şey, VALR'ın tasfiye konusunda hiçbir ekstra ücret almamasıdır. Tasfiye sürecimiz, bir hesabın marj fraksiyonuna (bir hesap için net özsermaye ile kaldıraç riski arasındaki ilişki) bağlı olarak tetiklenen birden fazla aşamadan oluşur. Tasfiye sürecimizin ilk aşamasını gösterirken benimle kalın.





Bir hesabın belirli bir sürdürme marjı oranının altına düşmesi durumunda, 1. aşama tasfiye tetiklenir ve hesap, yeni emir verilemeyeceği “tasfiye” moduna geçirilir. Hesap daha sonra otomatik olarak her 5 saniyede bir küçük emirler vererek kaldıracını düşürmeye çalışır; bu emirler eşleşirse kaldıracı kademeli, agresif olmayan bir şekilde azaltacaktır.





Hesabın marj fraksiyonu yeniden sürdürme marjı fraksiyonunun üzerine çıktıkça likidasyonu durdururuz ve hesap bir kez daha kullanıcının kontrolüne geçer. Temel olarak burada başarmayı umduğumuz tek şey, hesabı bakım seviyesinin üzerine çıkarmak ve ardından kontrolü kullanıcıya geri vermektir. Bir hesap 1. aşama tasfiye aşamasındayken standart işlem ücretimize ek olarak herhangi bir ek ücret alınmaz ve mümkün olduğu sürece tasfiye halindeki hesapları tamamen kapatma girişiminde bulunmayız.





Bu tasfiye yöntemini tercih ediyoruz çünkü daha şeffaftır (tüm 1. aşama tasfiye emirleri doğrudan kullanıcının hesabında gerçekleşir) ve daha adildir (ek ücret yoktur ve mümkün olduğu kadar fazla kontrol kullanıcıya verilir). Bu, ürünümüzü nasıl tasarlayacağımızı dikkatle düşünerek çok zaman harcadığımız örneklerden sadece bir tanesi.





Ishan Pandey: Özellikle VALR'ın kurumsal müşterilere hizmet etme taahhüdü ışığında, mevzuata uyum konusundaki yaklaşımınızı detaylandırabilir misiniz?





Gianluca Sacco: VALR, halihazırda hem AB'de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak hem de Güney Afrika'da Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak işletme lisanslarına sahipken, Dubai'nin Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi aracılığıyla faaliyet göstermek için ilk onayı aldı. Lisanslarımızın, VALR üzerinde bağımsız bir denetimin olmasından memnun olan kurumsal müşterilerin algısı üzerinde kesinlikle olumlu bir etkisi vardır.





Kriptoda hala çok erken olduğumuz inancına geri dönüyorum. Bu, bu alandaki ürünlerin ve protokollerin büyümesi için ve özellikle de kriptonun dünya üzerinde sahip olduğu ve olmaya devam edeceği etkisini anlamamız için geçerlidir. Düzenleyiciler için bu, kriptoyu tam olarak anlama ve belirlenen riskleri azaltan yararlı düzenlemeleri ortaya koyma yolculuğunun hala devam ettiği anlamına geliyor. ABD hariç pek çok kişinin güçlü adımlar attığını düşünüyorum ve lisanslı olduğumuz ve hoş karşılandığımız pazarlardaki düzenleyici gelişmelere destek ve girdi sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.





Ishan Pandey: Bitcoin'in yörüngesini şekillendirmede yarıya indirme olaylarının rolünü nasıl algılıyorsunuz ve volatilitenin arttığı bu dönemlerde piyasada gezinmek için hangi stratejileri öneriyorsunuz?





Gianluca Sacco: Ben yükselişe inanıyorum ama aynı zamanda berbat bir traderım bu yüzden lütfen bunu herhangi bir finansal tavsiye olarak değerlendirmeyin. Yarılanmanın bilinen bir olay olmasına ve şimdiye kadar iyice anlaşılması gerektiğine rağmen, pek çok piyasa katılımcısının Bitcoin ekonomisini gerçekten anladığına inanmıyorum. Yeni piyasa katılımcıları, geleneksel finans alanındaki kardeşlerimizi de içeriyor; spot ETF'ler başlatıldığı ve yatırım yapılabilir paranın aslan payı üzerinde hakimiyet kurdukları için artık bitcoin mekaniğine gerçek anlamda her türlü ilgiyi göstermeye başlıyorlar.





En son yarılanmanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve her zaman olduğu gibi blokların yaklaşık her 10 dakikada bir dağıtılmaya devam ettiğini görecekler. Bitcoin artık dünyadaki hemen hemen tüm diğer varlık türlerinden açıkça daha düşük bir enflasyon oranına sahip. Fiat para birimlerinin değerinin sürekli (ve aniden) azaldığı bir dünyada bunun gerçekten kıt bir varlık olduğunun zamanla çok daha geniş bir kitle tarafından daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.





Volatilitenin arttığı bu dönemlerde, kripto piyasalarında alım satım yapmak için akılda bir plan olması ihtiyatlı bir davranış olacaktır. Hızlı fiyat hareketleriyle dikkatinizin dağılması ve kandırılması çok kolaydır; ben bunu belirli bir teze bağlı kalarak ve tezimin doğrulanacağı veya geçersiz kılınacağı çok spesifik fiyat hedefleri belirleyerek hallediyorum. Bu, işlemlerden karlı bir şekilde nasıl çıkmayı planladığım konusunda spesifik olmama ve aynı zamanda kayıplarımı nerede azaltmam gerektiğini anlamama gerçekten yardımcı oluyor.





Tüm yatırım türleri için herkes için kalıplaşmış bir yaklaşımın olmadığı doğrudur, ancak oldukça açık olan şey, yüksek piyasa değeri olan varlıkların bir kısmını uzun yıllar boyunca elinde tutsa bile, kripto varlıklarına biraz maruz kalmanın kazanan bir strateji olduğudur. volatiliteyi atlatacak kadar sabırlı olanlar için.





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Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, ticari blog programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYOR.



