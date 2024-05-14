RecyclerView'ı Optimize Etmenin 3 Hızlı Yolu

Herkese selam!
Bu yazıda RecyclerView kullanırken optimizasyon yapmanın hızlı yollarına bakmak istiyorum.
RecyclerView bir kullanıcı arayüzü bileşenidir, yani bir listeyi uygun şekilde görüntülemek için arayüze eklenebilen bir öğedir. Kodun içine yerleştirilmiştir ve listeyi görüntülemek, canlandırmak ve optimize etmek için zaten araçlar içerir ve ayrıca özelleştirme ayarlarını da destekler.
RecyclerView'ın doğru çalışması için aşağıdaki bileşenleri uygulamanız gerekir:
RecyclerView ;
Adapter ;
ListAdapter , Adapter güncellendi ve yapıcıda DiffUtil'i kabul etti;
ViewHolder ;
DiffUtil .
Sıfırdan nasıl uygulanacağına girmeyeceğim, linkte bulabilirsiniz.
Bağlama sırasında ViewHolder'da kaynaklara ve yayına erişimi kaldırın.
Örneğin aşağıdaki kodu alın:
data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, @ColorRes val color: Int, val eventId: Long, val state: TrackingState, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() @SuppressLint("SetTextI18n") fun bind(data: TrackingUiModel) { val stateText = when (data.state) { TrackingState.START -> itemView.context.getString(R.string.in_progress) TrackingState.PAUSE -> itemView.context.getString(R.string.pause) else -> { "" } } binding.eventId.text = data.eventId.toString() binding.eventTitle.text = "${data.title} $stateText" binding.eventColor.setBackgroundColor(ContextCompat.getColor(itemView.context, data.color)) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }
bind yöntemi her çağrıldığında
getString ve
getColor çağrıları çağrılacak ve ayrıca dize dönüşümü için
toString çağrılacaktır. Bu şekilde daha fazla hafıza tüketiriz.
bind yönteminin hızlı bir şekilde yürütüldüğünden emin olmanız ve
ViewHolder görevinin yalnızca liste öğelerini görüntülemesini sağlamaya çalışmalısınız. Optimizasyonlar için,
TrackingUiModel nesnesinde
eventId ,
stateText ve color dizesini almak daha iyidir.
Optimize edilmiş kod artık şöyle görünüyor:
data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, val color: Int, val eventId: String, val state: TrackingState, val stateText: String, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() fun bind(data: TrackingUiModel) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }
ViewHolder ötesine geçen her şeyi aldık, ihtiyacımız olan her şey hazır olarak
TrackingUiModel alınacak.
RecyclerView.Adapter kullanıyorsanız
ListAdapter geçmeli ve onunla birlikte
DiffUtil kullanmalısınız.
Örneğin aşağıdaki kodu alın:
class TrackingAdapter: RecyclerView.Adapter<TrackingViewHolder>(){ private val mItems = mutableListOf<TrackingUiModel>() override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun getItemCount(): Int = mItems.size override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(mItems[position]) } fun setItems(items: List<TrackingUiModel>){ mItems.clear() mItems.addAll(items) notifyDataSetChanged() } }
Liste öğeleri eklerken
setItems yönteminin çağrılması listeyi temizler, liste öğelerini ekler ve son olarak
notifyDataSetChanged çağırır.
Listeyi değiştirdiğimizi veya güncellediğimizi ve her seferinde
setItems yönteminin çağrılacağını düşünelim; bu oldukça kaynak tüketen bir işlem olacaktır. Bu nedenle
ListAdapter ve
DiffUtil kullanmak daha iyidir.
Aşağıda
ListAdapter uygulayan ve
DiffUtil kullanan değiştirilmiş bir
TrackingAdapter bulunmaktadır; benim örneğimde
TrackingDiffCallback sınıfıdır.
Bir liste eklemek için
trackingAdapter.submitList yöntemini kullanırız ve aslında bağdaştırıcı listeyi güncellemeyle ilgili tüm işi bizim için yapar.
class TrackingAdapter: ListAdapter<TrackingUiModel, TrackingViewHolder>(TrackingDiffCallback()){ override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(getItem(position)) } }
class TrackingDiffCallback: DiffUtil.ItemCallback<TrackingUiModel>() { override fun areItemsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem.id == newItem.id } override fun areContentsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem == newItem } }
Liste öğelerinin favorilere eklenmesi, bir görselin değiştirilmesi veya bir liste öğesinin başka bir görünümünün değiştirilmesi gibi durumlar vardır. Tüm bu durumlarda değişiklik meydana geldiğinde,
ViewHolder bağlama yöntemi tekrar çağrılır ve öğenin vurgulanmasını görsel olarak fark ederiz. Bunun olmasını önlemek için payload yardım için bize geliyor.
Payload'ı kullanmak için
ViewHolder ,
DiffUtil ve
Adapter bir değişiklik yapalım.
Benim durumumda aşağıdaki değişiklikleri yapacağım.
TrackingViewHolder'da değiştirilmesi gereken verileri içeren bir bağlama yöntemi ekliyoruz.
fun bind(data: TrackingUiModel, newTime: String) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = newTime }
TrackingDiffCallback
getChangePayload yöntemini geçersiz kılıyoruz ve değiştirilen alanı karşılaştırıyoruz. Benim durumumda bu
formattedTime .
override fun getChangePayload(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Any? { if (oldItem.formattedTime != newItem.formattedTime) return newItem.formattedTime return super.getChangePayload(oldItem, newItem) }
TrackingListAdapter,
onBindViewHolder yöntemini payloadlarla geçersiz kılıyoruz. Payload'un boş olup olmadığını kontrol ediyoruz, boş değilse daha sonra ilk elemanı alıyoruz ve payload için bağlama yöntemini çağırıyoruz.
override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int, payloads: MutableList<Any>) { if (payloads.isEmpty()) { super.onBindViewHolder(holder, position, payloads) } else { val newTime = payloads.firstOrNull() as? String ?: "" holder.bind(getItem(position), newTime) } }
Referans bağlantıları: