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    GenAI Fikrinizi İşletmelere Açık Hale Getirinile@pramodnammi
    19,826 okumalar
    19,826 okumalar

    GenAI Fikrinizi İşletmelere Açık Hale Getirin

    ile Pramod Nammi5m2024/05/18
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    Çok uzun; Okumak

    İşletmelerin GenAI'nin değeri konusunda kafası karışık. B2B Startup'ları, kritik başarı faktörlerini etkileyen ve müşterilerin bunları benimsemesini cazip hale getiren Nesil Yapay Zeka çözümleri oluşturma fırsatına sahiptir. Sonuç ve sonuç GenAI, B2B çözümleri hakkında düşünürken iyi bir zihinsel modeldir. Her birinin farklı uygulamaları vardır ve belirli GenAI yeteneklerine odaklanmayı gerektirir.
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    “Neden GenAI” sorunu

    Artık GenAI'nin çağımızın dönüştürücü teknolojisi olduğu tartışmasız bir gerçek. İş dünyası politika, değişim yönetimi ve “genel teknofobi” ile boğuşurken bu HBR makalesi bunu internetin ilk günlerine benzer bir şey olarak görüyorum. İlk başta yeni bir teknoloji gibi görünüyordu. Daha sonra, insanlar bu uygulamanın akademi, savunma ve diğer niş alanların ötesindeki uygulamasına kafalarını kaşıdılar; ardından altyapı geliştikçe ve maliyetler düştükçe yeni girişimler akın etti, dot-com çöktü ve koşan bir toplum olarak bugün bulunduğumuz noktaya gelindi. çoğunlukla dijital olarak.


    Yani GenAI, toplumun her alanına entegre olacak yıkıcı bir trendin ayak izine sahip. Geriye bu entegrasyonun hayatımızın çeşitli yerlerinde ne hızda gerçekleştiğini görmek kalıyor. Bu anlayışın eksikliği muhtemelen işletmelerin GenAI söz konusu olduğunda yatırım öncelikleri konusunda belirsiz olduklarını söylediklerini görmemizin nedenidir:


    Kısacası, pek çok kuruluş yapay zekaya yatırımlarını artırma ihtiyacının farkına varmasına rağmen devrimi benimsemekte yavaş kalıyor. - BCG | GenAI ile Potansiyelden Kazanca


    Dolayısıyla işletmeler, teknolojiye ilgi duymalarına rağmen neden GenAI kullanmaları gerektiğinden emin değiller. Bu alanda çalışan start-up'ların ve ekiplerin, işletmelerin değeri doğrudan anlayacağı şekilde teknolojiyi eğitme ve yayma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum.

    Üst çizgi ve alt satır yaklaşımı

    Bunu düşünürken işletmelerin teknoloji hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini araştırmak istedim:

    1. Müşteri değerini artırmanın ve yeni gelir akışları eklemenin (kârlı büyüme) bir yolu olarak

    2. Operasyonel verimliliği artırmanın ve maliyetleri azaltmanın bir yolu olarak (sonuçta büyüme)


    GenAI'yi benimserken kârlılık ve kârlılıktaki büyümeyi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmeler için, belirli bir büyüme alanına ulaşmak için hangi teknolojiye ihtiyaç duydukları konusunda net olmak yardımcı olur.

    Topline GenAI

    İşletmeler genellikle ürün ve hizmetlerinde yenilik yaparak yeni gelir kaynakları eklemenin yollarını ararlar. Bir işletmenin bu ihtiyaçlara sahip müşterileri varsa, GenAI bu ihtiyaçları çözmek ve onlara yeni bir gelir kaynağı eklemek için iyi bir seçimdir:


    1. Müşteriler, işletme platformunda oluşturdukları bilgileri sentezlemek istiyor
    2. Müşteriler zihinsel jimnastik yapmak zorunda kalmadan bilgi aramak ve bulmak istiyor
    3. Müşteriler bilgilerini işletme platformunda başkalarıyla paylaşmak, mesajlarında yaratıcı ve etkili olmak isterler.
    4. Müşteriler, işletmenin platformunda sıradan ve rutin görevlerin yerine getirilmesine daha az dahil olmak istiyor.


    Üst düzey GenAI entegrasyonlarının bazı örnekleri, Obously Ventures'taki kişiler tarafından güzel bir şekilde yakalanmıştır:


    Açık Girişimlerde Kahini Shah'ın hazırladığı Yapay Zeka Yardımcı Pilot Pazar Haritası | bariz.com/ideas/the-ai-copilot-market-map/


    Yukarıdaki ürün ve hizmetlerin neredeyse tamamı, müşterilerine sundukları değeri artırmak için GenAI'yi entegre etmiştir. Bu işletmeler bunu yaparken kullanıcı katılımını artırmayı ve dolayısıyla sağlam bir "neden GenAI" cevabına sahip olmayı amaçlıyor.

    Sonuç olarak GenAI

    Artan kullanıcı etkileşimi ve gelir akışları her zaman harika olsa da, işletmelerin kârlılıklarını, yani maliyetleri düşünerek gelir artışını sürdürmeleri gerekir. Aslında, GenAI'nin, operasyonları çok daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için bir işletme içindeki dahili dağıtım için en açık seçenek olduğunu düşünüyorum. McKinsey de aynı fikirde:


    Gen yapay zekasının , arka ofis üzerindeki etkisinin yanı sıra müşteri hizmetleri, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve satın alma dahil olmak üzere operasyon fonksiyonları genelinde 1,4 trilyon ila 2,6 trilyon ABD Doları arasında tasarruf fırsatları sunabileceğini tahmin ediyoruz.\


    PWC raporunda da görüldüğü gibi, hangi sektörlerin fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu konusunda çok sayıda araştırma yapıldı. Ancak kullanım durumları bu gibi raporları okurken her zaman açıkça görülmeyebilir. Bir geliştirici veya kurucuysanız, bunun gibi raporlarda her zaman bulamayacağınız, oluşturabileceğiniz değer teklifi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz.

    Üretken AI değerine giden yol | PwC


    O halde kısaca kullanım örneklerinden bahsedelim….


    Her işletmenin GenAI'nin çok uygun olacağı şu ihtiyaçları vardır:


    1. Dahili iletişimlerin (toplantılar, e-postalar, gönderiler ve sohbet konuları) taslağını hazırlamak, özetlemek ve takip etmek için zaman tasarrufu sağlayın
    2. Bilgi yönetimi için dokümantasyon, Müşteri sorun giderme kılavuzları vb. oluştururken zamandan tasarruf edin
    3. Çalışanlara eğitim, öğrenme ve gelişim programlarında yardımcı olmak
    4. Müşteri geri bildirimlerini verimli bir şekilde sentezleme
    5. Etkili pazarlama varlıklarının kolayca oluşturulmasına yardımcı olmak


    Bu ihtiyaçlara ve GenAI yeteneklerine odaklanırsanız, yukarıda belirtilen sektörlerdeki ve muhtemelen daha da fazlasındaki potansiyel müşterilerinize ilgi çekici bir değer desteği sunma konusunda doğru yolda olmalısınız.


    GenAI Özelliği - İşletmeyi büyütmeye uygunluk özeti


    Sorunları nasıl derecelendirdiğim ve GenAI'nin bunları çözme konusunda ne kadar yetenekli olduğu konusunda çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim, ancak bu tablonun işletmeler için hangi sorunları çözmek istediğinizi düşünmek için yararlı olduğunu düşünüyorum.


    Bu, ekibinizin işletmelerin hemen değerli bulacağı bir değer teklifi oluşturmasına yardımcı olacaktır:

    GenAI özellikleri

    Bugün ne kadar büyük bir sorun?

    GenAI yerel olarak bunu ne kadar iyi yapıyor?

    En önemli örnekler

    Sonuç olarak örnekler

    Otomatik özetleme

    Düşük

    Çok iyi

    Yayıncılar, İçerik platformları

    İş raporlaması, Toplantılar ve iç iletişim, Bilgi Yönetimi

    Yaratılış

    Yüksek

    Yeterince iyi

    Pazarlama işletmeleri, içerik oluşturma platformları

    Dokümantasyon, iç iletişim

    Bilginin sentezi

    Yüksek

    Çok iyi

    Öğrenme, sağlıklı yaşam ve sağlık hizmetleri, alışkanlık takipçileri, kişisel finans uygulamaları, üretkenlik uygulamaları

    Öğrenme ve Gelişim, İş Analitiği, Araştırma, Geri Bildirim İşleme

    Doğal dilde ara

    Orta

    Çok iyi

    Geniş uygulanabilirlik

    Öğrenme ve Gelişim, Bilgi Yönetimi, Geribildirim işleme, iç iletişim, Dokümantasyon

    Otomatik Eylemler

    Yüksek

    Her yeni kullanım durumu için ek beceriler ve ince ayarlar eklenecek

    Verimlilik kullanım durumları, ödemeler, ev otomasyonu, topluluk denetimi

    Müşteri desteği, Toplantılar, Dahili iletişim, Olaylara müdahale


    Götürmek

    Dolayısıyla, bir B2B GenAI fikri düşünüyorsanız veya GenAI'yi kendi işiniz için benimsemek isteyen biriyseniz, bunun sizin durumunuzda GenAI'dan nerede yararlanılabileceğine ve hangi belirli yeteneklerin en yüksek yatırım getirisini sağladığına dair zihinsel bir model oluşturmak için yararlı olacağını umuyorum. siz ve müşterileriniz için.

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    About Author

    Pramod Nammi HackerNoon profile picture
    Pramod Nammi@pramodnammi
    Product Manager at Meta. More Product less Manager. Maybe Product-bring-to-life-er
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    purcat-imgmachine-learning #generative-ai #b2b #b2b-marketing #tips-for-entrepreneurs #branding-tips-for-tech-startup #aritificial-intelligence #future-of-ai #hackernoon-top-story

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