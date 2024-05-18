GenAI Fikrinizi İşletmelere Açık Hale Getirin

Artık GenAI'nin çağımızın dönüştürücü teknolojisi olduğu tartışmasız bir gerçek. İş dünyası politika, değişim yönetimi ve “genel teknofobi” ile boğuşurken
Yani GenAI, toplumun her alanına entegre olacak yıkıcı bir trendin ayak izine sahip. Geriye bu entegrasyonun hayatımızın çeşitli yerlerinde ne hızda gerçekleştiğini görmek kalıyor. Bu anlayışın eksikliği muhtemelen işletmelerin GenAI söz konusu olduğunda yatırım öncelikleri konusunda belirsiz olduklarını söylediklerini görmemizin nedenidir:
Kısacası, pek çok kuruluş yapay zekaya yatırımlarını artırma ihtiyacının farkına varmasına rağmen devrimi benimsemekte yavaş kalıyor. -
BCG| GenAI ile Potansiyelden Kazanca
Dolayısıyla işletmeler, teknolojiye ilgi duymalarına rağmen neden GenAI kullanmaları gerektiğinden emin değiller. Bu alanda çalışan start-up'ların ve ekiplerin, işletmelerin değeri doğrudan anlayacağı şekilde teknolojiyi eğitme ve yayma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum.
Bunu düşünürken işletmelerin teknoloji hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini araştırmak istedim:
Müşteri değerini artırmanın ve yeni gelir akışları eklemenin (kârlı büyüme) bir yolu olarak
Operasyonel verimliliği artırmanın ve maliyetleri azaltmanın bir yolu olarak (sonuçta büyüme)
GenAI'yi benimserken kârlılık ve kârlılıktaki büyümeyi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmeler için, belirli bir büyüme alanına ulaşmak için hangi teknolojiye ihtiyaç duydukları konusunda net olmak yardımcı olur.
İşletmeler genellikle ürün ve hizmetlerinde yenilik yaparak yeni gelir kaynakları eklemenin yollarını ararlar. Bir işletmenin bu ihtiyaçlara sahip müşterileri varsa, GenAI bu ihtiyaçları çözmek ve onlara yeni bir gelir kaynağı eklemek için iyi bir seçimdir:
Üst düzey GenAI entegrasyonlarının bazı örnekleri, Obously Ventures'taki kişiler tarafından güzel bir şekilde yakalanmıştır:
Yukarıdaki ürün ve hizmetlerin neredeyse tamamı, müşterilerine sundukları değeri artırmak için GenAI'yi entegre etmiştir. Bu işletmeler bunu yaparken kullanıcı katılımını artırmayı ve dolayısıyla sağlam bir "neden GenAI" cevabına sahip olmayı amaçlıyor.
Artan kullanıcı etkileşimi ve gelir akışları her zaman harika olsa da, işletmelerin kârlılıklarını, yani maliyetleri düşünerek gelir artışını sürdürmeleri gerekir. Aslında, GenAI'nin, operasyonları çok daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için bir işletme içindeki dahili dağıtım için en açık seçenek olduğunu düşünüyorum. McKinsey de aynı fikirde:
Gen yapay zekasının , arka ofis üzerindeki etkisinin yanı sıra müşteri hizmetleri, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve satın alma dahil olmak üzere operasyon fonksiyonları genelinde 1,4 trilyon ila 2,6 trilyon ABD Doları arasında tasarruf fırsatları sunabileceğini tahmin ediyoruz.\
PWC raporunda da görüldüğü gibi, hangi sektörlerin fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu konusunda çok sayıda araştırma yapıldı. Ancak kullanım durumları bu gibi raporları okurken her zaman açıkça görülmeyebilir. Bir geliştirici veya kurucuysanız, bunun gibi raporlarda her zaman bulamayacağınız, oluşturabileceğiniz değer teklifi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz.
O halde kısaca kullanım örneklerinden bahsedelim….
Her işletmenin GenAI'nin çok uygun olacağı şu ihtiyaçları vardır:
Bu ihtiyaçlara ve GenAI yeteneklerine odaklanırsanız, yukarıda belirtilen sektörlerdeki ve muhtemelen daha da fazlasındaki potansiyel müşterilerinize ilgi çekici bir değer desteği sunma konusunda doğru yolda olmalısınız.
Sorunları nasıl derecelendirdiğim ve GenAI'nin bunları çözme konusunda ne kadar yetenekli olduğu konusunda çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim, ancak bu tablonun işletmeler için hangi sorunları çözmek istediğinizi düşünmek için yararlı olduğunu düşünüyorum.
Bu, ekibinizin işletmelerin hemen değerli bulacağı bir değer teklifi oluşturmasına yardımcı olacaktır:
GenAI özellikleri
Bugün ne kadar büyük bir sorun?
GenAI yerel olarak bunu ne kadar iyi yapıyor?
En önemli örnekler
Sonuç olarak örnekler
Otomatik özetleme
Düşük
Çok iyi
Yayıncılar, İçerik platformları
İş raporlaması, Toplantılar ve iç iletişim, Bilgi Yönetimi
Yaratılış
Yüksek
Yeterince iyi
Pazarlama işletmeleri, içerik oluşturma platformları
Dokümantasyon, iç iletişim
Bilginin sentezi
Yüksek
Çok iyi
Öğrenme, sağlıklı yaşam ve sağlık hizmetleri, alışkanlık takipçileri, kişisel finans uygulamaları, üretkenlik uygulamaları
Öğrenme ve Gelişim, İş Analitiği, Araştırma, Geri Bildirim İşleme
Doğal dilde ara
Orta
Çok iyi
Geniş uygulanabilirlik
Öğrenme ve Gelişim, Bilgi Yönetimi, Geribildirim işleme, iç iletişim, Dokümantasyon
Otomatik Eylemler
Yüksek
Her yeni kullanım durumu için ek beceriler ve ince ayarlar eklenecek
Verimlilik kullanım durumları, ödemeler, ev otomasyonu, topluluk denetimi
Müşteri desteği, Toplantılar, Dahili iletişim, Olaylara müdahale
Dolayısıyla, bir B2B GenAI fikri düşünüyorsanız veya GenAI'yi kendi işiniz için benimsemek isteyen biriyseniz, bunun sizin durumunuzda GenAI'dan nerede yararlanılabileceğine ve hangi belirli yeteneklerin en yüksek yatırım getirisini sağladığına dair zihinsel bir model oluşturmak için yararlı olacağını umuyorum. siz ve müşterileriniz için.