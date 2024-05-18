GenAI Fikrinizi İşletmelere Açık Hale Getirin





“Neden GenAI” sorunu

Artık GenAI'nin çağımızın dönüştürücü teknolojisi olduğu tartışmasız bir gerçek. İş dünyası politika, değişim yönetimi ve “genel teknofobi” ile boğuşurken bu HBR makalesi bunu internetin ilk günlerine benzer bir şey olarak görüyorum. İlk başta yeni bir teknoloji gibi görünüyordu. Daha sonra, insanlar bu uygulamanın akademi, savunma ve diğer niş alanların ötesindeki uygulamasına kafalarını kaşıdılar; ardından altyapı geliştikçe ve maliyetler düştükçe yeni girişimler akın etti, dot-com çöktü ve koşan bir toplum olarak bugün bulunduğumuz noktaya gelindi. çoğunlukla dijital olarak.





Yani GenAI, toplumun her alanına entegre olacak yıkıcı bir trendin ayak izine sahip. Geriye bu entegrasyonun hayatımızın çeşitli yerlerinde ne hızda gerçekleştiğini görmek kalıyor. Bu anlayışın eksikliği muhtemelen işletmelerin GenAI söz konusu olduğunda yatırım öncelikleri konusunda belirsiz olduklarını söylediklerini görmemizin nedenidir:





Kısacası, pek çok kuruluş yapay zekaya yatırımlarını artırma ihtiyacının farkına varmasına rağmen devrimi benimsemekte yavaş kalıyor. - BCG | GenAI ile Potansiyelden Kazanca





Dolayısıyla işletmeler, teknolojiye ilgi duymalarına rağmen neden GenAI kullanmaları gerektiğinden emin değiller. Bu alanda çalışan start-up'ların ve ekiplerin, işletmelerin değeri doğrudan anlayacağı şekilde teknolojiyi eğitme ve yayma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum.

Üst çizgi ve alt satır yaklaşımı

Bunu düşünürken işletmelerin teknoloji hakkında nasıl düşünmesi gerektiğini araştırmak istedim:

Müşteri değerini artırmanın ve yeni gelir akışları eklemenin (kârlı büyüme) bir yolu olarak Operasyonel verimliliği artırmanın ve maliyetleri azaltmanın bir yolu olarak (sonuçta büyüme)



GenAI'yi benimserken kârlılık ve kârlılıktaki büyümeyi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmeler için, belirli bir büyüme alanına ulaşmak için hangi teknolojiye ihtiyaç duydukları konusunda net olmak yardımcı olur.

Topline GenAI

İşletmeler genellikle ürün ve hizmetlerinde yenilik yaparak yeni gelir kaynakları eklemenin yollarını ararlar. Bir işletmenin bu ihtiyaçlara sahip müşterileri varsa, GenAI bu ihtiyaçları çözmek ve onlara yeni bir gelir kaynağı eklemek için iyi bir seçimdir:





Müşteriler, işletme platformunda oluşturdukları bilgileri sentezlemek istiyor Müşteriler zihinsel jimnastik yapmak zorunda kalmadan bilgi aramak ve bulmak istiyor Müşteriler bilgilerini işletme platformunda başkalarıyla paylaşmak, mesajlarında yaratıcı ve etkili olmak isterler. Müşteriler, işletmenin platformunda sıradan ve rutin görevlerin yerine getirilmesine daha az dahil olmak istiyor.





Üst düzey GenAI entegrasyonlarının bazı örnekleri, Obously Ventures'taki kişiler tarafından güzel bir şekilde yakalanmıştır:









Yukarıdaki ürün ve hizmetlerin neredeyse tamamı, müşterilerine sundukları değeri artırmak için GenAI'yi entegre etmiştir. Bu işletmeler bunu yaparken kullanıcı katılımını artırmayı ve dolayısıyla sağlam bir "neden GenAI" cevabına sahip olmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak GenAI

Artan kullanıcı etkileşimi ve gelir akışları her zaman harika olsa da, işletmelerin kârlılıklarını, yani maliyetleri düşünerek gelir artışını sürdürmeleri gerekir. Aslında, GenAI'nin, operasyonları çok daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için bir işletme içindeki dahili dağıtım için en açık seçenek olduğunu düşünüyorum. McKinsey de aynı fikirde:









PWC raporunda da görüldüğü gibi, hangi sektörlerin fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu konusunda çok sayıda araştırma yapıldı. Ancak kullanım durumları bu gibi raporları okurken her zaman açıkça görülmeyebilir. Bir geliştirici veya kurucuysanız, bunun gibi raporlarda her zaman bulamayacağınız, oluşturabileceğiniz değer teklifi hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz.





O halde kısaca kullanım örneklerinden bahsedelim….





Her işletmenin GenAI'nin çok uygun olacağı şu ihtiyaçları vardır:





Dahili iletişimlerin (toplantılar, e-postalar, gönderiler ve sohbet konuları) taslağını hazırlamak, özetlemek ve takip etmek için zaman tasarrufu sağlayın Bilgi yönetimi için dokümantasyon, Müşteri sorun giderme kılavuzları vb. oluştururken zamandan tasarruf edin Çalışanlara eğitim, öğrenme ve gelişim programlarında yardımcı olmak Müşteri geri bildirimlerini verimli bir şekilde sentezleme Etkili pazarlama varlıklarının kolayca oluşturulmasına yardımcı olmak





Bu ihtiyaçlara ve GenAI yeteneklerine odaklanırsanız, yukarıda belirtilen sektörlerdeki ve muhtemelen daha da fazlasındaki potansiyel müşterilerinize ilgi çekici bir değer desteği sunma konusunda doğru yolda olmalısınız.





GenAI Özelliği - İşletmeyi büyütmeye uygunluk özeti





Sorunları nasıl derecelendirdiğim ve GenAI'nin bunları çözme konusunda ne kadar yetenekli olduğu konusunda çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim, ancak bu tablonun işletmeler için hangi sorunları çözmek istediğinizi düşünmek için yararlı olduğunu düşünüyorum.





Bu, ekibinizin işletmelerin hemen değerli bulacağı bir değer teklifi oluşturmasına yardımcı olacaktır:

GenAI özellikleri Bugün ne kadar büyük bir sorun? GenAI yerel olarak bunu ne kadar iyi yapıyor? En önemli örnekler Sonuç olarak örnekler Otomatik özetleme Düşük Çok iyi Yayıncılar, İçerik platformları İş raporlaması, Toplantılar ve iç iletişim, Bilgi Yönetimi Yaratılış Yüksek Yeterince iyi Pazarlama işletmeleri, içerik oluşturma platformları Dokümantasyon, iç iletişim Bilginin sentezi Yüksek Çok iyi Öğrenme, sağlıklı yaşam ve sağlık hizmetleri, alışkanlık takipçileri, kişisel finans uygulamaları, üretkenlik uygulamaları Öğrenme ve Gelişim, İş Analitiği, Araştırma, Geri Bildirim İşleme Doğal dilde ara Orta Çok iyi Geniş uygulanabilirlik Öğrenme ve Gelişim, Bilgi Yönetimi, Geribildirim işleme, iç iletişim, Dokümantasyon Otomatik Eylemler Yüksek Her yeni kullanım durumu için ek beceriler ve ince ayarlar eklenecek Verimlilik kullanım durumları, ödemeler, ev otomasyonu, topluluk denetimi Müşteri desteği, Toplantılar, Dahili iletişim, Olaylara müdahale





Götürmek

Dolayısıyla, bir B2B GenAI fikri düşünüyorsanız veya GenAI'yi kendi işiniz için benimsemek isteyen biriyseniz, bunun sizin durumunuzda GenAI'dan nerede yararlanılabileceğine ve hangi belirli yeteneklerin en yüksek yatırım getirisini sağladığına dair zihinsel bir model oluşturmak için yararlı olacağını umuyorum. siz ve müşterileriniz için.