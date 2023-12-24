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    Gemini - Son Derece Yetenekli Multimodal Modellerden Oluşan Bir Aile: Özet ve Girişile@escholar
    439 okumalar

    Gemini - Son Derece Yetenekli Multimodal Modellerden Oluşan Bir Aile: Özet ve Giriş

    2023/12/24
    5m
    ile @escholar 439 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu rapor, görüntü, ses, video ve metin anlamada dikkate değer yetenekler sergileyen yeni bir multimodal model ailesi olan Gemini'yi tanıtıyor. Gemini ailesi, karmaşık akıl yürütme görevlerinden cihaz içi belleğin kısıtlı kullanım durumlarına kadar çeşitli uygulamalara uygun Ultra, Pro ve Nano boyutlarından oluşur. Çok çeşitli kıyaslamalara ilişkin değerlendirmeler, en yetenekli Gemini Ultra modelimizin bu 32 kıyaslamanın 30'unda en son teknolojiyi geliştirdiğini gösteriyor; özellikle de üzerinde çok çalışılan sınav ölçütü MMLU'da insan-uzman performansına ulaşan ilk model, ve incelediğimiz 20 multimodal kriterin her birinde en son teknolojiyi geliştirmek. Gemini modellerinin modlar arası akıl yürütme ve dil anlama konusundaki yeni yeteneklerinin çok çeşitli kullanım senaryolarına olanak sağlayacağına inanıyoruz ve bunları kullanıcılara sorumlu bir şekilde dağıtmaya yönelik yaklaşımımızı tartışıyoruz.
    featured image - Gemini - Son Derece Yetenekli Multimodal Modellerden Oluşan Bir Aile: Özet ve Giriş
    tech-stories #gemini #google-gemini
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