Fikirlerden Gerçeğe: Obyte Topluluk Projeleri Rehberiniz

Obyte ekosistemi, merkezi olmayan yazılım alanında neredeyse her şeyi oluşturmak için herkesin kullanabileceği bir kutu dijital araç gibidir. Bir kullanıcı olarak, mevcut özellikleri ve araçları işinize, ödemelerinize veya günlük etkinliklerinize uygulayabilirsiniz. Bu defter hayatlarımızı iyileştirmek için oluşturuldu ve tek sınır hayal gücüdür. Obyte Topluluk Projeleri bunun için var. Bunlar, Obyte teknolojisini kullanan . Dünya çapındaki bireyler ve işletmeler, mevcut süreçleri kolaylaştırmak, anlaşmazlıkları en aza indirmek veya daha önce çözülmemiş sorunlara tamamen yeni çözümlere öncülük etmek için bu ekosistemin sunduğu araçlardan yararlanabilir. Bunu yapmak için mevcut projeleri veya kullanıma hazır cüzdan özelliklerini bile kullanabilirler. ve Obyte çekirdek ekibi dışında Obyte kullanıcıları tarafından oluşturulan çeşitli, merkezi olmayan uygulamalar ve çözümlerden oluşan bir gruptur Önümüzdeki bu projelerin potansiyelini kontrol edelim. Neden Obyte'de bir proje yaratmalısınız? Bildiğiniz gibi piyasada çok sayıda zincir ve madeni para var, peki neden Obyte? Obyte'ın diğer zincirlere göre çok daha verimli olabileceğini düşünebiliriz. bu da özellikle sık mikro işlemler veya etkileşimler içeren projeler için faydalı olabilir. Bu, daha hızlı işlemler ve daha düşük ücretler anlamına gelir; Obyte'ın çok yönlülüğü bir diğer önemli faktördür. Geleneksel finansal işlemlerden karmaşık akıllı sözleşmelere ve merkezi olmayan uygulamalara (Dapps) kadar çok çeşitli uygulamalar için sağlam bir platform olarak hizmet vermektedir. Esnekliği, onu hem deneyimli geliştiriciler hem de merkezi olmayan teknolojiler dünyasını keşfetmek isteyen hobiciler için uygun hale getirir. Obyte'ın kullanıcı dostu özelliklere ve sadeliğe odaklanması da ön plana çıkıyor. Platform, karmaşıklığı azaltacak ve geliştiricilerin projeleri gereksiz engellerle karşılaşmadan uygulamasını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Ayrıca token oluşturma ve okunabilir akıllı sözleşmeler gibi gelişmiş özelliklere de erişilebilir. . kodlayıcı olmayan kullanıcılara Diğer defterlerden farklı olarak Obyte, güçlü madencilere veya işlemleri sansürleyebilen zengin Proof-of-Stake (PoS) doğrulayıcılarına sahip değildir. Obyte Yönlendirilmiş Döngüsel Grafikte (DAG) işlem yapmak için hiç kimsenin "izne" ihtiyacı yoktur ve işlemleri engellenemez, sansürlenemez veya çalınamaz. Bir işlem yapıldıktan sonra, aracı onayı olmadan sonsuza kadar DAG'da kalır. Bunların hepsi tamamen merkezi olmayan bir zincire yerleştirilmiştir ve bu muhtemelen bu platformun ana avantajıdır. Son olarak Obyte'ın aktif topluluğu ve Discord gibi destek kanallarının, geliştiricilerin ve kullanıcıların fikirlerini paylaşabilecekleri, yardım alabilecekleri ve benzer düşüncelere sahip kişilerle bağlantı kurabilecekleri ortak bir alan sağladığını söyleyebiliriz. Geliştiriciler için Obyte'deki Projeler Obyte'de bir tür uygulama geliştirmekle ilgilenen bir geliştiriciyseniz, ne şanslısınız ki başkaları daha önce buradaydı. Örneğin, onayları, botları, veri akışlarını veya Otonom Aracıları (AA) almak için API'ler bulabilirsiniz. Bu kütüphane artık Obyte'deki hemen hemen her Dapp tarafından kullanılıyor ve işbirliklerine açık. Bir JavaScript'e uyun Kütüphane, kendi yazılımınıza entegre edebileceğiniz faydalı parçalarla birlikte mevcuttur. Dikkat çeken bir diğer proje ise Arduino ESP8266 ve ESP32 mikrokontrolörleri için Obyte'nin hafif bir C/C++ uygulamasıdır. Kütüphane, cihazların Obyte adreslerine sahip olmasına ve ödeme yapmasına, verileri kamuya açık deftere göndermesine ve akıllı sözleşmeler için girdi görevi görmesine olanak tanıyarak işlem yayınını kolaylaştırır. Ayrıca, güvenli iletişim için bu protokolden yararlanarak şifreli mesajlaşmayı da destekler. Byteduino Obyte bu projelerin ötesinde çeşitli araçlar da sunuyor Başsız bir cüzdan, bir Oscript editörü, bir AA test kiti, hafif bir Obyte cüzdanı, yeni başlayanlar için uygun belgeler ve daha fazlasını içeren. Eğer ilgileniyorsanız, Obyte tamamen açık kaynaklıdır. ve her zaman yeni işbirlikçileri memnuniyetle karşılıyoruz. geliştiriciler için , GitHub'u Kullanıcılar için Obyte'deki Projeler Elbette her şey bir programlama aracı değildir. Şu anda Obyte Varlık Kaydı, Merkezi Olmayan Borsa Oswap.io, Blackbytes.io borsası, tüccarlar için bir ödeme işleme aracı, bir NFT pazarı ve bir veri araştırmacısından bahsedebiliriz. Hepsi kullanıma hazırdır ve çok küçük işlem ücretleri alırlar. Obyte, topluluk üyeleri tarafından topluluk üyeleri için yürütülen birçok projeyi sayıyor. İçinde Tek bir satır kodlamadan isim, sembol, oluşturucu, tedarik gibi parametrelerle özelleştirilmiş tokenlar oluşturmak mümkün. Bunlar başka bir dijital veya fiziksel varlığın temsili olabilir veya sadakat puanları, sembolik tokenlar, İlk Para Teklifi (ICO) tokenleri, memecoinler veya yazarın istediği her şey olarak kullanılabilir. Özelleştirilmiş token oluşturma başına fiyat ancak 0,005 GBYTE'dir (1 dolardan az). , Varlık Kaydı şu anda tüm Obyte ekosisteminde mevcut olan ana DEX'tir. GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB, GBYTE-MATIC ve daha fazlasını içeren 32 havuz (paylaşılan likidite rezervuarları) sayılmaktadır. veya mevcut likiditeyi kullanarak ve işlem başına %0,1 ile %0,5 arasında (varlıklara ve havuza bağlı olarak) ödeme yaparak farklı paraları değiştirebilirler. Oswap.io Obyte kullanıcıları, likidite sağlayıcıları olabilir ve varlıklarını bu havuzlardan birine yatırarak ödüller alabilir Chatbot aracılığıyla doğrudan cüzdandan Blackbytes (GBB — bir gizlilik parası) ticareti yapılabilir. Bu arada, Çözüm, işletmelerin çevrimiçi olarak satılan mal ve hizmetler için GBYTE cinsinden ödemeleri kabul etmesine olanak tanır ve Woocommerce eklentisiyle entegrasyonu hızlı ve kullanıcı dostudur. Blackbytes.io Değişimi Tüccarlar için Obyte Daha fazla proje şunları içerir: DAG'deki basit işlemlerin ötesine geçen veri kaşifi, kişinin kahinleri, varlıkları, tasdikçileri, botları, tanıkları (sipariş sağlayıcıları) ve anketleri kontrol etmesine olanak tanır. Aynı şekilde, Pazar yeri, hiçbir çaba veya programlama becerisi gerektirmeden Değiştirilemez Tokenlar (NFT'ler) oluşturmanıza ve paylaşmanıza izin verebilir. Obyte.io Bu veriler, cüzdanda kodlamaya gerek kalmadan akıllı sözleşmeler oluşturmak için kullanılabilir. Kripto Şeyler Obyte projenizi nasıl finanse edebilirsiniz? Özel yatırımın yanı sıra, Obyte tabanlı projenizi finanse etmenin iki ana yolundan bahsedebiliriz: token kitlesel satışı yoluyla (örneğin bir ICO) veya Obyte Vakfı'ndan hibe başvurusunda bulunarak. İlk durumda yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanıcılar kendi özelleştirilmiş tokenlarını oluşturup projelerine fon sağlamak amacıyla satışa sunabilirler. . Bu tokenlerin genellikle bir projedeki hisseyi temsil ettiğini, sahiplerine belirli haklar, avantajlar veya ilgili ekosistem içindeki hizmetlere erişim sağladığını unutmayın. Bu nedenle, asgari düzeyde uygulanabilir bir şey sunmanız ve ilgilenen insanların ilgisini çekmesi için neredeyse hiç tanıtımını yapmanız gerekir. Bunu yapmak için ayrıntılı bir teknik incelemeye, başlangıç ve işlevsel bir ürüne/platforma ve potansiyel yatırımcılara gösterilecek bir yol haritasına sahip olmak gerekir Diğer yol ise Obyte hibesidir. Bu, Obyte Vakfı tarafından belirli projelere verilen GBYTE veya GBB cinsinden belirlenmiş bir miktardır. Yapmanız gereken tek şey, projeniz hakkında, hangi sorunu çözdüğü, zaman çizelgesi ve kilometre taşları, toplam bütçe ve ekip üyeleri gibi şeyleri içeren çok küçük bir makaleyi paylaşmaktır. Hibelerden sorumlu ekip bu belgeyi toplulukla birlikte değerlendirecek, gerekirse değişiklik isteyecek, oylayacak ve hibeyi onaylayacak veya reddedecektir. Kısa, kar amacı gütmeyen ve açık kaynaklı projeler tercih edilmektedir. Oswap.io ve yukarıda bahsedilen yazılım kütüphaneleri listede yer almaktadır. Yıllar boyunca 174.000 ABD dolarının üzerinde GBYTE'yi onayladı ve her proje, ihtiyaç duyulan fona bağlı olarak 1.000 ila 26.000 ABD doları arasında aldı. Şu ana kadar hibe sayesinde birçok ilginç proje geliştirildi. Obyte Hibe Programı Genel olarak, bir proje için Obyte'yi seçmenin verimlilik, çok yönlülük, kullanıcı dostu olma, finansman yöntemleri ve canlı bir topluluğun birleşimini sunduğunu ve bu durumun onu yenilikçi Dapps ve diğer yazılım projeleri için çekici bir platform haline getirdiğini söyleyebiliriz. pch.vector tarafından Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik