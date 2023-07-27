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    Fed'in Faiz Artırımına Devam Etmesi Sayesinde Kripto Piyasası Likiditesi Kuruduile@ulriklykke

    Fed'in Faiz Artırımına Devam Etmesi Sayesinde Kripto Piyasası Likiditesi Kurudu

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    Çok uzun; Okumak

    ABD Merkez Bankası bu hafta yaptığı basın açıklamasında, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırma niyetinde olduğunu ve bunun sonucunda %5,25 ile %5,5 arasında yeni bir hedef aralığı belirleyeceğini belirtti. Bitcoin'in 7 günlük ortalama işlem hacmi geçen hafta 30 ayın en düşük seviyesine geriledi ve BTC'nin Aralık 2020'de 20 bin doları aşmasından önce tanık olunan seviyelere geriledi. Açıkçası, piyasa katılımcıları büyük ölçüde hareketsiz kalıyor. Sam Altman'ın yakın zamanda piyasaya sürülen World Coin'i karışık tepkiler aldı; bazıları Kişilik Kanıtı (PoP) konseptini överken, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin de dahil olmak üzere diğerleri gizliliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

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    web3 #bitcoin #crypto-market #usa
    Ulrik Lykke HackerNoon profile picture

    @ulriklykke

    Ulrik Lykke

    Author of the Bitcoin Global Macro, a newsletter focusing on digital assets, macro insights & investment ideas.

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