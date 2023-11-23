Ethereum'un Devrimini Açıklıyoruz: Hareket Laboratuvarları ve Celestia, Blockchain'deki Benimseme Zorluklarının Üstesinden Geliyor
Çok uzun; OkumakMove ve Celestia, Ethereum'un ortamında devrim yaratacak açık bir protokolü tanıtmak için güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, geliştiricilerin Ethereum ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş Move tabanlı Katman 2 (L2) blok zincirlerini ve ölçeklendirme çözümlerini başlatmalarını sağlamayı amaçlıyor. Akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıkları nedeniyle blockchain endüstrisindeki mevcut yıllık 3,8 milyar dolarlık kayıp, ortaklığa ivme kazandırdı.