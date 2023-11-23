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    Ethereum'un Devrimini Açıklıyoruz: Hareket Laboratuvarları ve Celestia, Blockchain'deki Benimseme Zorluklarının Üstesinden Geliyorile@ishanpandey

    Ethereum'un Devrimini Açıklıyoruz: Hareket Laboratuvarları ve Celestia, Blockchain'deki Benimseme Zorluklarının Üstesinden Geliyor

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    Çok uzun; Okumak

    Move ve Celestia, Ethereum'un ortamında devrim yaratacak açık bir protokolü tanıtmak için güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, geliştiricilerin Ethereum ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş Move tabanlı Katman 2 (L2) blok zincirlerini ve ölçeklendirme çözümlerini başlatmalarını sağlamayı amaçlıyor. Akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıkları nedeniyle blockchain endüstrisindeki mevcut yıllık 3,8 milyar dolarlık kayıp, ortaklığa ivme kazandırdı.
    featured image - Ethereum'un Devrimini Açıklıyoruz: Hareket Laboratuvarları ve Celestia, Blockchain'deki Benimseme Zorluklarının Üstesinden Geliyor
    web3 #movement-labs-partnership
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    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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