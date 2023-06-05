Engelleri Yıkmak: Sosyal Ağın Yeni Çağında Erişimin, Fırsatların ve Ödüllerin Kilidini Açmak
Çok uzun; OkumakBu makaleyi, Farcaster Protokolü'nün (Yeterince merkezi olmayan sosyal ağlar oluşturmak için bir protokol) müşterisi olan Warpcast olarak bilinen niş bir sosyal platformda neden izleyici oluşturmaya karar verdiğimi açıklamak için yazıyorum.
Protokol, eski Coinbase çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor ve ağırlıklı olarak şifrelemeye, merkeziyetsizliğe, sahiplenilebilir kimliğe ve her şeye rağmen merkeziyetsizlikte büyüyen son derece ölçeklenebilir, dayanıklı ve hızlı bir sosyal veri deposuna dayanıyor. Bu neden önemli? Takıma, özelliklere, vaatlere bakmadan başlayalım; ama onu destekleyen yatırımcılarda.