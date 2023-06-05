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    Engelleri Yıkmak: Sosyal Ağın Yeni Çağında Erişimin, Fırsatların ve Ödüllerin Kilidini Açmakile@padenfool
    733 okumalar

    Engelleri Yıkmak: Sosyal Ağın Yeni Çağında Erişimin, Fırsatların ve Ödüllerin Kilidini Açmak

    2023/06/05
    8m
    ile @padenfool 733 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makaleyi, Farcaster Protokolü'nün (Yeterince merkezi olmayan sosyal ağlar oluşturmak için bir protokol) müşterisi olan Warpcast olarak bilinen niş bir sosyal platformda neden izleyici oluşturmaya karar verdiğimi açıklamak için yazıyorum. Protokol, eski Coinbase çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştiriliyor ve ağırlıklı olarak şifrelemeye, merkeziyetsizliğe, sahiplenilebilir kimliğe ve her şeye rağmen merkeziyetsizlikte büyüyen son derece ölçeklenebilir, dayanıklı ve hızlı bir sosyal veri deposuna dayanıyor. Bu neden önemli? Takıma, özelliklere, vaatlere bakmadan başlayalım; ama onu destekleyen yatırımcılarda.
    featured image - Engelleri Yıkmak: Sosyal Ağın Yeni Çağında Erişimin, Fırsatların ve Ödüllerin Kilidini Açmak
    society #decentralized-social-media #web3
    Alex Paden HackerNoon profile picture

    @padenfool

    Alex Paden

    All my TL;DR is AI generated Find me on farcaster.xyz

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