En İyi Geliştiricileri Kalabalıktan Ayıran Nedir: 10 Kritik Özellik
Çok uzun; OkumakTeknolojimizi ve sosyal becerilerimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz. Ancak karakter özelliklerimizi, kim olduğumuzun değişmez bir parçasını, olduğu gibi kabul ederiz.
Bu düşünce şekli zararlıdır. Başarılı bir yazılım geliştirme kariyeri için özellikleriniz becerilerinizden çok daha önemlidir. Ve onlar sizin kontrolünüz altındadır.
Gerçek kıdemli geliştiriciler bunu kabul eder ve özelliklerini kasıtlı olarak geliştirirler. Bu onları kalabalığın arasından öne çıkaran ve kariyerlerini hızlandıran süper güçtür.