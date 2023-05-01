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    En İyi Geliştiricileri Kalabalıktan Ayıran Nedir: 10 Kritik Özellikile@trueseniordev
    11,761 okumalar

    En İyi Geliştiricileri Kalabalıktan Ayıran Nedir: 10 Kritik Özellik

    2023/05/01
    10m
    ile @trueseniordev 11,761 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Teknolojimizi ve sosyal becerilerimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz. Ancak karakter özelliklerimizi, kim olduğumuzun değişmez bir parçasını, olduğu gibi kabul ederiz. Bu düşünce şekli zararlıdır. Başarılı bir yazılım geliştirme kariyeri için özellikleriniz becerilerinizden çok daha önemlidir. Ve onlar sizin kontrolünüz altındadır. Gerçek kıdemli geliştiriciler bunu kabul eder ve özelliklerini kasıtlı olarak geliştirirler. Bu onları kalabalığın arasından öne çıkaran ve kariyerlerini hızlandıran süper güçtür.
    featured image - En İyi Geliştiricileri Kalabalıktan Ayıran Nedir: 10 Kritik Özellik
    programming #programming #coding #beginners
    TrueSeniorDev HackerNoon profile picture

    @trueseniordev

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    Become a TRUE senior dev. Fill the gaps in your skillset, make an impact, and advance your career.

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