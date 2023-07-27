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    Elon Musk gözünü farklı bir rakibe diktiile@sheharyarkhan
    1,938 okumalar

    Elon Musk gözünü farklı bir rakibe dikti

    2023/07/27
    3m
    ile @sheharyarkhan 1,938 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Kısa bir süre önce dünyanın en zengin adamı, xAI adında bir yapay zeka girişiminin kurulduğunu duyurdu. Musk'un yapay zekaya girişi hem bir iş kararı hem de birlikte kurduğu ve yıllar önce girişimin gittiği yöndeki "farklılıklar" nedeniyle bıraktığı OpenAI ile ödeşmenin bir yolu. Hatta Musk, bu yılın başlarında GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka sistemlerinin eğitimine en az 6 ay süreyle derhal ara verilmesi için OpenAI'yi çağıracak kadar ileri gitti.
    featured image - Elon Musk gözünü farklı bir rakibe dikti
    Elon Musk hunting game via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #artificial-intelligence #xai #ai
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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