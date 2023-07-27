Elon Musk gözünü farklı bir rakibe dikti
Çok uzun; OkumakKısa bir süre önce dünyanın en zengin adamı, xAI adında bir yapay zeka girişiminin kurulduğunu duyurdu. Musk'un yapay zekaya girişi hem bir iş kararı hem de birlikte kurduğu ve yıllar önce girişimin gittiği yöndeki "farklılıklar" nedeniyle bıraktığı OpenAI ile ödeşmenin bir yolu. Hatta Musk, bu yılın başlarında GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka sistemlerinin eğitimine en az 6 ay süreyle derhal ara verilmesi için OpenAI'yi çağıracak kadar ileri gitti.