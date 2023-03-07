Elon Musk Beyin Çipi Satmak İstiyor Ama Kimse Satın Almıyor

Zeki. Eksantrik. Esprili. Ve bazen üçü birden. İnternet, milyarder playboy (ve Iron Man'in sözde gerçek hayattaki enkarnasyonu) Elon Musk'u zaman zaman bu şekilde tanımlıyor. Ancak HackerNoon ekibi dünyanın (şu anda) en zengin ikinci kişisini tanımlamak için sıfat eklemek istiyor: beyin cerrahı. başka bir Musk, tam anlamıyla bir beyin cerrahı , ancak insanlığın en acil zorluklarından bazılarını çözme tutkusu, onun sağlık hizmetleri dünyasına da girmesinin yalnızca bir zaman meselesi olduğu anlamına geliyordu. olmayabilir Musk, PayPal ile dünyaya internet üzerinden işlem yapmanın kolay bir yolunu sundu; ile , otomotiv endüstrisinin büyük petrolle olan aşk ilişkisini bir kenara bırakmaya çalışıyor. Tesla'nın SpaceX, uzaya gitmenin daha ucuz bir yolunu (ve nihayetinde Mars'a giden bir yolu) sağlamayı amaçlıyor. Ve Neuralink ile, yani... tüm konuşmayı pazarlama materyallerine bırakacağız: Evet. Musk, felci ve beyinle ilgili bir dizi diğer tıbbi durumu, yalnızca robotların yapabileceği kadar hassas bir şekilde yerleştirilmesi gereken bir "çip" ile tedavi etmek istiyor. Ve hepsi bu değil! Neuralink'in __, şirketin aynı zamanda "klavyenizi ve farenizi doğrudan beyninizin aktivitesiyle, sadece düşünerek kontrol etmenize" olanak tanıyacak bir akıllı telefon uygulaması tasarladığını söylüyor, ancak yalnızca şirketin bir akıllı telefon yerleştirmesine izin verdikten sonra. beynine çip tak. Sanki akıllı telefonlarımız zaten yeterince istilacı değilmiş gibi. 🙄 web sitesi Ancak Neuralink her şeyden çok Musk'un mühendisler ve doktorlar arasında mükemmel birlik yaratma girişimini temsil ediyor olabilir. Ancak bir sorun var. ABD'deki PESKY düzenleyicileri Musk'un istediğini yapmasına izin vermiyor. A Reuters'ten Neuralink'in ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin çipleri insanlarda test etmeye başlamak için onay mührünü alamamasının yanı sıra Musk'un kamuoyuna açıkladığı zaman çizelgesinin de çizelgelerin dışına ortaya koyuyor. Musk ilk olarak Temmuz 2019'da şirketinin 2020 yılı sonuna kadar insanlar üzerinde denemelere başlamaya hazır olacağını iddia etse de, şirketi aslında 2022'nin başına kadar FDA'dan izin istemedi ve bu da daha önce bildirilmemiş bir ret ile sonuçlandı. . yeni rapor çıktığını Musk şimdi Neuralink'in FDA'nın onayını 2023 Baharında alacağını iddia ediyor, ancak tutulmayan sözleri dikkate alınırsa şirketinin bu tarih dönemi için düzenleyicileri zamanında ikna etmesi pek olası değil. Düzenleyici onayının olmaması Neuralink'i rahatsız eden sorunlardan biri. Bir diğeri ise şirketin en iyi şekilde gevşek-kazıcı olarak tanımlanabilecek yönetimidir. Reuters'in haberine göre şu ana kadar şirketi gerçekte kimin yönettiği belli değil ve personel "çalışma ortamının [..] zorlu ve hırslı olmasına rağmen aynı zamanda gevşek ve düzensiz" olduğunu söylüyor. Neuralink gevşek davranan tek Musk şirketi değil. geri dön Genel Merkez (aa evet, Musk aynı zamanda eski bir sosyal medya şirketinin de sahibi çünkü ifade özgürlüğünü korumak istiyordu. Ne adammış), şunu aldık: Birisi dahili sistemi kapattığı için çalışanların çalışamaması ya ödeme yapılmaması nedeniyle ya da Musk'un iletişim aracına karşı çıkması nedeniyle kesintiye uğradı. Asla bilemeyeceğiz. Ama ayrıca Neuralink'tekine benzer şekilde Musk tarafından kırılan zaman çizelgelerinin bir listesine de dikkat çekiyor. Büyüleyici. heyecan raporlar Gevşek aynı rapor Twitter'da Neyse, Musk'un şirketlerinden yalnızca biri bu haftanın trendiydi : Twitter 70. sırada. teknoloji şirketi sıralaması 👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un özel verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'ni okuyorsunuz. Haber bültenini her Salı gelen kutunuza almak için abone olun! buradan Kanada Geyik Avına Çıkıyor, TikTok'un Devlet Telefonlarından Yasaklanması 🦌 Daha geçen hafta Avrupa Komisyonu'nun bu kararı aldığını bildirmiştik. çalışanlarının kullanmaktan cihazlarında. yasaklı Tiktok Kuyu. Kanada şimdi aynısını yaptı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin dost canlısı komşusu ve 38 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Çin'in TikTok'unun kötü bir iş olduğuna karar verdi. Devlet tarafından verilen tüm cihazların tamamen yasaklanmasını gerektirecek kadar kötü. Ah! TikTok'un Kanada ve AB'nin yanı sıra ABD ve Hindistan'da da milletvekilleri tarafından kullanılması yasaklandı. Uzmanlar aksini düşünse de TikTok, uygulamasının gizlilik ve güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığını iddia etmeye devam ediyor ve şirket, yasağın "yetkililerin sevdiği bir platformda halka ulaşmasını engelleyeceğini" iddia ederek Kanada yasağına siyasi bir hava katmaya çalıştı. milyonlarca Kanadalı." Oh iyi. Tüm Geliştiricileriniz Bize Ait 💻 Cloudflare CEO'su Matthew Prince'in olduğu zamanı hatırlayın ChatGPT gibi üretken yapay zeka ve aynı zamanda DALL-E gibi diğerleri de kendi başlarına kıdemsiz programcı olarak kabul edilecek kadar iyi miydi? Şey... haklı gibi görünüyor çünkü pişiriyor Yapay zekayı, özellikle kullanıcıların çok az kodlamayla veya hiç kodlama olmadan uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan araç paketine dahil edin. söz konusu Microsoft hatta daha fazla Microsoft oldu ChatGPT yaygın hale geldiğinden beri, Windows üreticisinin ChatGPT'yi yaratan startup OpenAI'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapmasına yol açtı. (Eğlenceli gerçek: Elon Musk, OpenAI'nin kurucu ortağıdır 🤫). bir rulo üzerinde Microsoft bu hafta 67. sırada yer aldı. Diğer Haberlerde.. 📰 Twitter'ın yeni CEO'su mu? Platform oyunu yeni bir sayıda. bu sorar Tesla fiyatları yükseliyor henüz yatırımcılar . 🚗 kahretsin etkilenmedim Microsoft şehirdeki tek oyun değil. İşte bir ChatGPT'ye ayak uydurmaya çalışan şirketlerin sayısı. liste Kripto kışı Silvergate Capital Corp.'u vurdu ve piyasaya kripto bankasının yakın olabileceğinin sinyalini verdi. . kapatmak Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️ — Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon