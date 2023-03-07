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    Elon Musk Beyin Çipi Satmak İstiyor Ama Kimse Satın Almıyorile@sheharyarkhan
    377 okumalar

    Elon Musk Beyin Çipi Satmak İstiyor Ama Kimse Satın Almıyor

    2023/03/07
    4m
    ile @sheharyarkhan 377 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Musk, tam anlamıyla bir beyin cerrahı olmayabilir, ancak insanlığın en acil zorluklarından bazılarını çözme tutkusu, onun sağlık hizmetleri dünyasına da girmesinin yalnızca bir zaman meselesi olduğu anlamına geliyordu.

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    video game character JC Denton walking on the busy streets of new yorkr via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #technology #tech-company-brief
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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