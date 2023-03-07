Elon Musk Beyin Çipi Satmak İstiyor Ama Kimse Satın Almıyor

Çok uzun; Okumak

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Musk, tam anlamıyla bir beyin cerrahı olmayabilir, ancak insanlığın en acil zorluklarından bazılarını çözme tutkusu, onun sağlık hizmetleri dünyasına da girmesinin yalnızca bir zaman meselesi olduğu anlamına geliyordu.