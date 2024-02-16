Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Elon Musk'un Beyin İmplant Şirketi İnsanlara Süper Güçler Vermek İstiyorile@thesociable
    2,078 okumalar
    2,078 okumalar

    Elon Musk'un Beyin İmplant Şirketi İnsanlara Süper Güçler Vermek İstiyor

    ile The Sociable5m2024/02/16
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Elon Musk'un Neuralink'i, uzuv fonksiyonunu yeniden sağlamayı ve cihazların düşünce yoluyla kontrol edilmesini sağlamayı amaçlayan Telepati implantının ilk insan alıcısını duyurdu. Terapötik amaçlar için umut verici olsa da, hafıza aktarımı, düşünce manipülasyonu ve şirketler ve hükümetler tarafından potansiyel suiistimal ile ilgili etik kaygılar ortaya çıkıyor ve insani güçlendirmenin ve bireysel özerkliğin sınırları hakkında sorular ortaya çıkıyor.
    featured image - Elon Musk'un Beyin İmplant Şirketi İnsanlara Süper Güçler Vermek İstiyor
    The Sociable HackerNoon profile picture


    İlk olarak engelliler için beyin implantları geldi, ardından anıları ve düşünceleri okuyup yazmak için beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI'ler) geldi: perspektif


    Elon Musk'un bu hafta ilk insana Neuralink beyin implantı takıldığını duyurması, bu teknolojinin bir gün insanlar ve makineler arasındaki anıları yükleyip indirebileceğini söylemesinden neredeyse üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

    Musk, 19 Ocak 2024'te X'te şunları duyurdu:


    "Dün Neuralink'ten implant alan ilk insan iyileşiyor. İlk sonuçlar umut verici nöron spike tespitini gösteriyor”


    Musk ayrıca, “ İlk Neuralink ürününün adı 'Telepati'dir” ve “Telefonunuzu veya bilgisayarınızı ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazı sadece düşünerek kontrol etmenizi sağlar .


    İlk kullanıcılar, uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybedenler olacak .”


    Neuralink'in Telepati ürünüyle ilk hedef, restorasyon amaçlıdır; özellikle uzuvlarını kullanmayı kaybedenlerin hareketini yeniden sağlamak.


    Ancak ilk hedef buysa, ilerleyen ikincil hedefler neler olacak ve gelecekteki kullanıcılar olarak kimler seçilecek?


    Üç küçük domuzun hikayesini hatırlıyor musun?


    Hayır, çocuk masalından bahsetmiyorum; Musk'ın 28 Ağustos 2020'de Neuralink'in üç domuz üzerindeki ilerleme güncellemesini gösterdiği zamandan bahsediyorum.


    Gösteri sırasında Musk şunları öngördü:


    Gelecekte anılarınızı kaydedip tekrar oynatabileceksiniz


    " Bu açıkçası giderek bir Black Mirror bölümüne benziyor […] ama aslında tam bir beyin arayüzünüz varsa, belleğe kodlanmış her şeyi yükleyebilirsiniz "


    Temelde anılarınızı yedek olarak saklayabilir ve anıları geri yükleyebilirsiniz . Daha sonra, bunları potansiyel olarak yeni bir gövdeye veya bir robot gövdesine indirebilirsiniz . Gelecek tuhaf olacak


    Anıların yeni bir insan vücuduna veya makineye yüklenmesinin ve indirilmesinin sonuçları çok derindir!


    Anıların olmadan sen kimsin?


    Yüklenen anılar size ait değilse ya da tam tersi, özel anılarınız birisinin eline geçerse ne olur?


    Anılarınız, düşünceleriniz veya duygularınız - ister gerçek ister yanlış yerleştirilmiş olsun - size karşı kullanılabilir mi?


    Bu teknoloji halk arasında geniş çapta benimsenseydi ve hain kamu-özel aktörler tarafından kullanılsaydı, tüm nüfusu hipnotize etmek ve beyinlerini yıkamak ne kadar kolay olurdu?


    Bu distopik senaryolarda, bir kişinin düşünceleri, duyguları ve anıları, bırakın kim olduğunu hatırlamak bir yana, muhalif görüşleri artık barındıramayacak şekilde yeniden programlanabiliyordu.


    Hukuk sistemlerinde, bir kişiye işlemediği bir suçu itiraf ettirmek için sahte anılar yerleştirilebilir veya nörolojik olarak acı verilebilir.


    İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 2016 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda " Ya Eğer: Beyniniz İtiraf Ederse?" başlıklı panelde konuşma. Duke Üniversitesi hukuk ve felsefe profesörü Dr. Nita Farahany şöyle açıkladı:


    “ Eğer isteksiz bir şüphelinin ya da isteksiz bir kişinin beyninin şifresinin bir şekilde çözülebileceği bir noktaya gelebilirsek, hukuk sistemleri bunu yapabileceğimize dair herhangi bir varsayımda bulunmaz ve bu nedenle hiçbir yasal koruma yoktur. bu sizin için karşılanabilecek bir şeydir […] Bu yüzden, beynin özel bir mahremiyet alanı olup olmadığını düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aktif olarak korumamız gereken sadece ifade özgürlüğü değil, düşünce özgürlüğü de var mı ?”


    Dr. Farahany daha sonra şunları ekleyecekti:


    "Sinir bilimi arasında gerçekten ilgi çekici yeni ortaya çıkan alanlardan biri 'ağrı tespiti'dir ve ağrıya neden olan devreleri anladığımızda sanırım şu soru ortaya çıkar: 'O zaman acıyı aşılayabilir miyiz ve bunu yasal çerçevede herhangi bir zorlayıcı önlem olarak kullanabilir miyiz? sistem mi?'”

    Dr. Nita Farahany, WEF Yıllık Toplantısı, 2016


    2023'te Davos'a dönen Dr. Farahany, beynin şifresini çözebilme yeteneğinin Neuralink'inki gibi istilacı bir implant gerektirmediğini, bunun yerine "beyniniz için uygun parçalar" gibi giyilebilir cihazlar gerektirdiğini söyledi.


    Geçen yıl WEF'te konuşan Dr. Farahany, invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ile şunları duyurdu :


    "Zihninizde gördüğünüz yüzleri (basit şekiller, sayılar, banka hesabınıza gönderilen PIN numaranız) alıp kodunu çözebiliriz"

    Dr. Nita Farahany, WEF Yıllık Toplantısı, 2023


    Beynin şifresini çözme yeteneği, banka hesabınızın PIN kodunu invaziv olmayan teknolojiyle çözebilecek kadar gelişmişse, Neuralink Telepati benzeri bir beyin implantının gelecekte şifreyi çözebileceğini hayal edebiliyor musunuz?


    İster implante edilmiş, ister yutulmuş veya giyilmiş olsun bu teknolojiler, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen, birbirine bağlı sensörler ve vericiler ekosisteminin parçasıdır.


    Tartışmasız, geliştirilmekte olan en gelişmiş ve istilacı IoB teknolojisi, beyne hem okuyabilen hem de yazabilen BCI'dır . DARPA ve ticari teknoloji geliştiricileri (Neuralink ve Facebook gibi) bu alanda çalışıyor”

    RAND Corporation, 'İnsan Performansını Artırmaya Teknolojik Yaklaşımlar', Kasım 2021


    Bedenlerin İnterneti Örnekleri, RAND 2020


    BCI'ların etik cephesindeki bir diğer nokta, özellikle askeri kullanım söz konusu olduğunda insan performansının arttırılmasıyla ilgilidir.


    Kasım 2021'de yayınlanan bir RAND Corporation raporu , Pentagon'un insan olmanın ne anlama geldiğini temelden nasıl değiştirebileceğini araştırdığını ve insan performansının artırılması yoluyla daha akıllı, daha hızlı ve daha güçlü süper insanlar yaratmaya yönelik araştırmaları finanse ettiğini gösteriyor.


    Rapora göre yapay zeka ve BCI'ları kullanarak insan performansını artırmaya yönelik potansiyel uygulamalar şunları içeriyor:


    • Verileri işlemek ve durumlara yanıt vermek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır
    • İnsan-sistem birlikteliğine izin vermek (yalnızca daha iyi sistem tasarımı yoluyla değil, aynı zamanda implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri aracılığıyla)
    • Cihazların veya robotların karmaşık, gerçek zamanlı, eller serbest kontrolünü sağlama


    Burada, düşünceleri okuyarak uzuv hareketini yeniden sağlamayı amaçlayan Neuralink Telepati ile cihazları veya robotları düşüncelerle kontrol etmeyi amaçlayan ABD Savunma Bakanlığı arasındaki benzerlikleri görüyoruz.


    RAND raporu, BCI'ların görünüşte telepatik doğasıyla ilgili olarak şunları ekliyor: " İnsanlar, bilgisayar faresinin hareketi, robotik kollar ve dronlar gibi her türlü harici cihazı kontrol etmek üzere eğitilebilir ."


    Davos'ta düzenlenen 2018 WEF Yıllık Toplantısı'nda " İnsanlar Siborg Olduğunda " başlıklı panelde BCI'ların etiği hakkında konuşan Ulusal Tıp Akademisi başkanı Victor Dzau, katılımcılara şunları söyledi:


    Davos elitleri, insanları doğal yeteneklerinin ötesinde geliştirmek için beyin-bilgisayar arayüzlerini kullanmanın etik çizgiyi aşmak olduğunu söylüyordu.


    " Bu teknolojileri hastalıkları iyileştirmek, hastalıkları tedavi etmek veya en azından sakatlıkları gidermek amacıyla kullandığınızda oldukça güvenli bir zeminde olduğunuzu düşünüyorum " dedi.


    Geliştirme ve güçlendirmeyi düşündüğünüzde çizgiyi aşmaya başladığınızı düşünüyorum .”

    Elon Musk'un uzuv fonksiyonunu geri kazandırmak için Neuralink implantının ilk insan alıcısını duyurması, dev etik çukurlarla dolu çok kaygan bir eğimin sadece başlangıcıdır.


    İster Neuralink'ten, ister DARPA'dan ya da başka bir kamu ya da özel kuruluştan gelsin, anıların insandan insana, insandan makineye ya da makineden insana aktarılması yeteneği Musk'un hayatında kaçınılmaz bir gerçeklik gibi görünüyor. transhümanist gözler.


    Ancak BCI'ların vaat ettiği onarıcı, tedavi edici ve insan performansını artırma yeteneklerinin ötesinde, şirketler ve totaliter hükümetler tarafından davranışlarımızı manipüle etmek ve tüm insanlığı köleleştirmek için kullanılabilecek daha karanlık bir taraf var.


    Bu makale ilk olarak Tim Hinchliffe tarafından The Sociable'da yayınlandı.


    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    The Sociable HackerNoon profile picture
    The Sociable@thesociable
    The Sociable is a technology news publication that picks apart how technology transforms society and vice versa.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgtech-stories #brain-computer-interface #neuralink #internet-of-bodies #neuralink-brain-implants #neuralink-telepathy #elon-musk-brain-implants #neuralink-human-trials #hackernoon-top-story

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ja日本語hackernoon-trTürkçehackernoon-frFrançaishackernoon-bnবাংলাhackernoon-zh中国人hackernoon-ptPortuguêshackernoon-deDeutschhackernoon-viTiếng Việthackernoon-ruРусскийhackernoon-hiहिंदीhackernoon-ko한국인hackernoon-esEspañol

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Yapay Zeka Yazma Devrimi – Nimet mi, Lanet mi?
    by seoben
    Jan 01, 1970
    #ai
    Article Thumbnail
    Boltzmann Beyin Teorisine Kısa Bir Giriş
    by thebojda
    Jan 01, 1970
    #futurism
    Article Thumbnail
    Synthetic Audio is Now Available for 70,000+ HackerNoon Stories
    by drone
    Jan 01, 1970
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas