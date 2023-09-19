En Tehlikeli 8 Nakit Uygulama Dolandırıcılığı (Ekran Görüntüleriyle)
Çok uzun; OkumakEvet, Cash App'in birine para göndermenin en uygun yollarından biri olduğu doğrudur.
Ne yazık ki, bu aynı zamanda internette dolandırılmanın en yaygın yollarından biridir.
Bu makalede, çevrimiçi ortamda ne sıklıkta ortaya çıktıklarına bağlı olarak en tehlikeli sekiz Cash App dolandırıcılığını açıklayacağız.
Umarız bu dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi edinerek gelecekte benzer dolandırıcılıkları daha iyi tespit edebilir ve kendinizi bunlara karşı koruyabilirsiniz.