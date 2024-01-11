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    Dopamin Pompaları: Nörohacking Alışkanlıklarıile@cryptobro
    829 okumalar

    Dopamin Pompaları: Nörohacking Alışkanlıkları

    2024/01/11
    7m
    ile @cryptobro 829 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Pazarlama endüstrisi, dopaminin zirvede olduğu ve kortikoliberinin en düşük seviyede olduğu bir nörohormon yelpazesi üzerinde çalışır.
    featured image - Dopamin Pompaları: Nörohacking Alışkanlıkları
    science #dopamine #cyberpsychology
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