Dopamin Pompaları: Nörohacking Alışkanlıkları

Sabah her zaman olduğu gibi başladı. Battaniyeyi bir kenara bırakmak, uykulu yürüyüş, sabah ritüeli ve her zamanki çalışma şekli. İş yeri yan odadaki masa olsa bile. Her başarılı antrenör bu sistemle mücadele etmek için bağırır. Ama aslında onunla savaşmanıza gerek yok. Nasıl çalıştığını anlayıp kendi yararınıza kullanmanız yeterlidir. Neurohacking'in amacı budur. 21. yüzyılda dopamin madenciliği: enflasyon Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sı, hızlı tatmin kaynaklarının insanları ele geçirdiği süper konsantre bir ütopyadır. Bir düğme mi çıktı? Yeni bir parça satın alın. Yemek, seks, eğlence; her şey ayarlanmış ve mevcut. Sosyal asansörler bile doğumdan itibaren önceden belirlenir ve kelimenin tam anlamıyla soy kodunuza yazılır. Ama kurgudan uzaklaşıp gerçeğe bakalım. İçinde siberpsikoloji ve toplum, mitler üreten, onları destekleyen ve hayata geçiren tek bir yapı halinde yakından iç içe geçmiş durumda. Dopamin salınımı Tüm pazarlama endüstrisi devasa bir nörohormon sarkaçını sallıyor. En yüksek noktasında dopamin bulunur. Ve en düşük noktasında kortikoliberin var. Korku hormonudur ve sloganlar onu bastırmaktadır: "teklif sınırlıdır", "ürünler tükeniyor", "ilk 10 alıcıya indirim": Başkalarından aşağı olma korkusu sinirlerimize dokunuyor çünkü sosyal statü kaybı ölümle kıyaslanabilir. Büyük bir yetkili/bankacı/üst düzey yönetici görevini kaybederse intihar etme olasılığı kat kat artar. Bize öyle geliyor ki, iş, onsuz sefalet içinde ölmeye mahkum olacağımız tek cankurtaran halatı olmaya devam ediyor. Teknolojik ilerlemeler, sibernetikteki ilerlemelerle psikolojik mekanizmaların bir sentezini doğurmuştur. Bugün siberpsikoloji, bir insanı materyali özümsemeye nasıl dahil edeceğini anlıyor. İnsanı yeni bir dizi izlemeye, başka bir piste gitmeye veya kedilerin ve şarkıların on saniyelik videolarını izleyerek saatler geçirmeye teşvik eden bir ilgi nasıl yaratılır? Milyonlarca yıllık açlık hâlâ 200 yıllık geleneksel tokluktan daha ağır basıyor. Kaloriler kurşun mermilerden daha tehlikeli hale geldi. Ateş açan ilkel insanlar gibiyiz. Ama biz sadece ateşin yanında kendimizi ısıtmıyoruz. Sorun şu ki, yangın çok fazla hale geldi ve biz kelimenin tam anlamıyla diri diri yanıyoruz. Modern yaşam yeterince güvenli olmasına rağmen vücut bunu kabul etmeyi reddediyor. Güvenliğimize yönelik herhangi bir hamle veya sosyal statümüze yönelik herhangi bir tehdit, düşmanlıkla karşılanıyor. Ve beyin çözüm aramaya başlar. Pazarlamacılar bunları gümüş tepside sunuyor. Hız ana düşmandır Sorunları hızlı bir şekilde çözmek istiyoruz. Ayrıca başarıların uzun süre bizimle kalmasını istiyoruz. Ama tam olarak neye benzemeleri gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Daha doğrusu çocukluğumuzdan beri sahip olmayı bıraktık. O zamanlar, alışılmadık bir taş olan sopanın cazibesini tam olarak biliyorduk ya da beynimiz inanılmaz ihtişam ve macera resimleri çizerken birkaç ağaç arasında saatlerce dolaşabilirdik. Ama şimdi bizden biraz farklı görünen otoritelere saygı duyuyoruz. Her ekrandan aynı şeyleri yayınlayan otoriterler: Bu akıllı telefonu yalnızca gerçek profesyoneller kullanır. Süper kamera, inanılmaz işlemci, gözünüzün zaten ayırt edemeyeceği sayıda renk içeren ekran. Ancak bu cihaz bir yıl sonra kullanılmaz hale gelir ve tekrar yolunuza devam etmek için bir sonraki satın alma işleminizi yapmanız gerekir. Modaya uygun olmak ister misin? İşte pahalı markalar. İşte hazır giyim koleksiyonları. İşte giyinmiş mankenler. Sadece aynısını alın ve tadını çıkarın! Herkese zengin ve moda meraklısı olduğunuzu söylemenize gerek yok. Senin için hazırladığımız şeyleri giymen yeterli. Sürekli kendini geliştirme diye bir şey duydun mu? Zaten hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz! Sıkılmakla zaman kaybetmeyin. Can sıkıntısı ve erteleme, COVID-19'dan daha kötü bir virüstür. İşte yeni bir dizi, yeni bir film, yeni bir oyun. Beyninize ilginç bulmacaları çözme ve sonrasında çalışmaya başlama şansı verin. Kültürel deneyiminizi geliştirin. Oyun oynayın, oyun karakterinizi geliştirin. Sadece kendi iyiliğin için tembelliğe düşme. Aksi halde gereksiz düşünceler kafanızda belirmeye başlayacaktır. Buna internette alışverişi, teslimat hizmetlerini, sosyal ağ sitelerini ve her ekranda beliren ufuk çizgisinin peşinde eğlence cihazlarından oluşan bir labirentte koşan kafein yüklü bir adamı ekleyin. Ve ona ulaşmanın hiçbir yolu yok. Dopamin kaynaklarının nörohacklenmesi Şu ana kadar durum son derece nahoş görünüyor. Herkesin alnında, bir bilgi uyaranının acımasızca çarptığı devasa bir hedef var. Kaçmak neredeyse imkansız ama bir çıkış yolu var. Neurohacking, beyin aktivitesini artırmak için büyükannenin ilaçlarını almakla ilgili değildir. Bilişsel-davranışsal ilkeleri anlamak ve uyaranların biçimiyle değil özüyle çalışmakla oluşan bir yaşam biçimidir. Alışkanlıkların gücü "Sisteme adım atın". Her türlü bağımlılığı olan kişiler için geçerlidir. Alkol, uyuşturucu ve kumar, dişlerinizi fırçalamak veya işe giderken yol almak gibi doğal bir ritüel haline gelir. Kelimenin tam anlamıyla sistemi yenmek imkansızdır. Sonuçta onunla savaşmak zaten onun varlığının bir hatırlatıcısı olacaktır. Bu nedenle anahtarlamayı kullanın: Her gün size bir anlık mutluluk getiren 3-5 olayı yazdığınız bir not defteri veya metin dosyası. Güzel bir gün batımı, ofisten sonra yürüyüş, sevdiğiniz bir köpek, kendi hazırladığınız lezzetli bir öğle yemeği. Can sıkıntısına izin vermek. Can sıkıntısı ve erteleme, soğuk algınlığındaki ateşle aynıdır. Sadece kritik olduğunda indirmeye değer. Can sıkıntısı anlamsız bir şey yaptığınızı gösterir. Ve muhtemelen ilginize ihtiyaç duyan daha üretken alanlar da vardır. Bu yüzden onlara biraz daha fazla ilgi göstermeye değer. Temizlik. Sanırım duşa gitmek istememe hissini biliyorsun. Sonra oradan çıkmak istemezsin. Dopamin için de aynı şey geçerli. Akıllı telefonunuz kapalı, kulaklığınızda müzik bile yokken sahanlıkta yürümek... İşkence gibi görünüyor ama yürüyüşe başladığınızda tamamlamak son derece zor olacak. Yeni başlayanlar için ciddiye almanıza gerek yok. Mücadele etmiyorsun. Alışkanlıklardan vazgeçmiyorsun. Yeni bir yaşam tarzı deniyorsunuz. Her şey elinizin altındadır ve hiçbir şey kontrolünüz dışında değildir. Bu, kişisel değerleri kategorize ederken büyük bir denge görevi gören Stoacılığın ilkelerinin temelidir. Odak noktasının değişmesi: Pazarlamacıların damgaladığı şeyler Yukarıda yazılanlar bir çocuğun ısınmasıdır. Bilirsiniz, profesyonel sporlarla karşılaştırıldığında sabah egzersizi gibi. Yalnızca ana rekabetiniz kitlesel pazarlamadır. Çünkü mutluluğu bulmak için pazarlama özelliklerine ihtiyacınız yok. Kendinizi reklam posterlerindeki resimlerle karşılaştırmak, tırnaklarınızı veya dudaklarınızı ısırmaya benzer. Bu bir tür 21. yüzyıl kendine zarar verme yöntemidir. Siberpsikoloji, medyada insanlar ve şirketler tarafından kullanılan araçları inceler. Bu araçlar başarılı ve üretken bir dünyanın ilkelerini belirler. Ancak zihinlerde oluşturulan alternatif bir görüş onların statükosunu bozabilir: Başarılı olmak için yeni bir klavyeye, akıllı telefona veya markalı bir not defterine ihtiyacınız yok. Bunların hepsini karşılayabilirsin. Ama senin üzerinde hiçbir gücü yok. Dopamin takviyesi almak için bir şeyler satın alın. Ancak bunların yalnızca birer eşya olduğunu ve bunları sevdiklerinize kolaylıkla hediye edebileceğinizi unutmayın. Veya pişmanlık duymadan onlardan ayrılın. Başarı gibi mutluluk da ulaşılabilir bir hedef olamaz. Mesela bir meslek gibi. Görünüşe göre burada serbest çalışacağım ve adadaki şezlonglarda yazacağım. Ancak ekran parlıyor, şarjı yeterli değil, yazı yazmak rahatsız edici ve genel olarak sıcak. Mutluluk, başarı ve serbest çalışma bir durumdur ancak kendi başına bir amaç değildir. Ve bunları elde etmek neredeyse imkansızdır. Yaşam tarzınız bazı insanlara her zaman sefil görünecektir. Ve birisi onun lüksü karşısında şok olacak. Peter H. Diamandis'in yazdığı gibi 2 tür yoksulluk vardır. Mutlak, yiyecek hiçbir şeyiniz olmadığında ve göreceli olarak, herkesin 12. iPhone'u varken sizin yalnızca 11'inci iPhone'unuz olduğunda. Zevk ve mutluluğu deneyimlemek için ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Ancak bu, bir evdeki avizeyi Blade Runner'ın yeniden yapımındaki 3 boyutlu hologramla karşılaştırmak gibi... Reklam her zaman daha parlak ve daha çekici olacaktır. Hiçbir zaman pazarlama dünyasının ürünlerine sahip olmayacağız, onları yalnızca kiralayacağız; kıyafetlerimizi, aletlerimizi ve hatta kişisel verilerimizi değiştirmeyi taahhüt edeceğiz. Yüzlerce web sitesinde bırakılıyorlar ve artık bize ait değiller, sözde güvenli veritabanlarına aitler. Dopamin oburluğu bu kadar kötü mü? Modern topluma ve tüketim kültürüne yönelik sert bir eleştiri gibi görünebilir. Ama ben değilim. Daha çok durumun bir bütün olarak aydınlatılmasıdır. Pazarlama zihin üzerinde baskı yaratır ancak şirketler aksini yapamaz. Ama yapabiliriz. Toplumda zaten bir alkol tüketimi kültürü var. Peki neden sadece bununla yetinelim? Oyun içeriğini, medya içeriğini, pazarlama içeriğini tüketme kültürü... Dopamin reseptörlerini zorlayan uyaranların fazlalığı gerçekten atlanabilir. Pazarlama hileleriyle yönlendirilmek yerine, kendi hedeflerinizi seçmeniz yeterlidir. Ve evet, az önce dopamin-kortikoliberin salınımında gezintiye çıktınız.