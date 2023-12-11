Dikkat Etmeniz Gereken En Tipik Mercari Dolandırıcılıkları

Yani size Mercari'de iyi bir teklif teklif edildi, ancak bunun saygın bir web sitesi olup olmadığından tam olarak emin değilsiniz. Veya çevrimiçi olarak farklı Mercari dolandırıcılıklarını duydunuz ve siteden tamamen uzak durmanız gerekip gerekmediğinden emin değilsiniz. Öncelikle şirketin kendisinin yasal olduğunu ve bir dolandırıcılık olmadığını tespit etmek önemlidir. Mercari, kullanıcıların kullanılmış eşyaları alıp satabilecekleri çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket 2013 yılında Japonya'da kuruldu ve hızla uluslararası alanda popülerlik kazandı. Kullanıcılar, hem App Store hem de Google Play'de ücretsiz olarak sunulan Mercari uygulaması aracılığıyla satılık ürünlerini kolaylıkla listeleyebiliyor. Mercari'nin Kullanımı Güvenli mi? Mercari genel olarak güvenli bir platform olarak kabul edilir ve kullanıcılara güvenli bir şekilde ticaret yapmaları için güvenli bir ortam sağlar. Ancak diğer çevrimiçi pazarlarda olduğu gibi güvenilmez veya dürüst olmayan satıcılarla uğraşmak gibi riskler de olabilir. Mercari kullanıcısıysanız dikkatli olmanız önemlidir; çünkü site ne kadar popüler olursa dolandırıcıların siteye yönelme olasılığı da o kadar artar. Genel olarak evet, Mercari'nin kullanımı güvenlidir. Platformda Kaçınılması Gereken Altı Yaygın Mercari Dolandırıcılığı Evet, Mercari güvenlidir ancak dolandırıcılıktan arınmış değildir. İşte platformda dikkat edilmesi gereken en kötü şöhretli dolandırıcılıklardan beşi: 1) Sahte Listeleme Dolandırıcılığı Çevrimiçi alışveriş söz konusu olduğunda bir numaralı kural, gördüğünüz her fırsata güvenmemektir. Bazı anlaşmalar gerçek olamayacak kadar iyidir. Mağazada ve Mercari'de normalde 1.100$ ödeyeceğiniz bir el çantası bulursanız, bu yalnızca 100$'dır, otomatik olarak bunun bir dolandırıcılık olduğunu varsaymalısınız. Ne yazık ki, iyi bir anlaşma arayan ve onu bulmak için tüm şüpheleri bir kenara bırakmaya hazır birçok insan var. İnsanları aşağıdaki gibi dolandırıcılıklara sürükleyen şey bu tür bir zihniyettir: https://youtu.be/X4bMgLaRORk?si=Edt_rF5jrHsPZbUB&embedable=true Neyse ki, bu dolandırıcılığı şu şekilde önleyebilirsiniz: Yalnızca olumlu değerlendirmeleri ve derecelendirmeleri olan satıcılarla çalışın. Koruması gereken bir itibarı olan satıcıların gözünüze bulaşma olasılığı daha düşüktür. Satıcıya mümkün olduğunca çok soru sormaya çalışın. Sorular, hızlı bir "anlaşma" yapmaya çalışanlar için dolandırıcılık önleyici gibidir. Satıcıdan ürünün ekstra fotoğraflarını isteyin. Eğer bu gerçek bir eşyaysa, kanıt olarak birkaç ekstra fotoğraf çekmekten çekinmemeliler. 2) Switcheroo Dolandırıcılığı Bu dolandırıcılık, çevrimiçi satış söz konusu olduğunda çok eskidir, ancak insanlar, bundan sıyrılacaklarını düşünerek bugün hala bunu yapıyorlar. Mercari'de satıcıysanız, dikkat etmek isteyeceğiniz şey budur. Switcheroo, birisinin eşyalarınızdan birini satın alması ve ardından onu rastgele iade etmesidir. Ürünü geri aldığınızda, onun gönderdiğiniz ürün olmadığını hemen anlarsınız. Bunun yerine, öğenin ucuz bir taklidi veya onun kırık / harap bir versiyonuyla baş başa kalırsınız. Daha da kötüsü, dolandırıcı, orijinaliyle hemen hemen aynı ağırlığa sahip, tamamen farklı bir ürün gönderir. Bir süredir çevrimiçi satıcılık yapıyorsanız, büyük olasılıkla bu dolandırıcılıkla zaten uğraşmak zorunda kalmışsınızdır ve Mercari de farklı değil. Kötü haber şu ki, eğer Mercari'de satıcıysanız bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok çünkü Mercari, iade teslim edilmiş gibi göründüğünde alıcıya geri ödeme yapmasıyla tanınır. Yine de denemeye değer yardım için; Şirketin sizin için yapabileceği bir şey yoksa, ürünü daha sonra silmeye hazır olun. Mercari'nin müşteri hizmetleriyle iletişime geçin 3) Tesis Dışı Ödeme Mercari Dolandırıcılığı Bu dolandırıcılık, sizin tarafınızdan kaçınılması en kolay dolandırıcılıklardan biridir, ancak yalnızca bunu biliyorsanız. Bu dolandırıcılık ilk başta masum gibi görünse de etkileri yıkıcı olabilir. Bu şekilde çalışır: Mercari'deki bir ürünle ilgileniyorsunuz. Gerçek anlaşma olduğundan emin olmak için satıcıyla iletişime geçersiniz. Satıcı size Mercari hesabında bir sorun olduğunu ve Zelle veya başka bir dış ödeme sistemiyle ödeme yapmanız gerektiğini bildiren bir geri mesaj gönderir. Onlara üçüncü taraf ödeme hizmeti aracılığıyla para gönderirsiniz. Ürününüzü asla alamıyorsunuz, satıcıdan bir daha haber alamıyorsunuz ve para iadesi alamıyorsunuz. Bu dolandırıcılıktan kaçınmanın en iyi yolu tüm işlemlerinizi platform üzerinden yapmaktır. Satıcının hiçbir yalanına inanmayın. Ödemeyi her zaman Mercari aracılığıyla gönderebilmeniz gerekir. 4) Yanlış Beyan Dolandırıcılığı İşte Mercari'de karşılaşabileceğiniz başka bir klasik dolandırıcılık türü: gayet iyi görünen sahte veya hasarlı ürünlerin satışı. Dolandırıcıların bunu başarmaya çalışmasının birden fazla yolu vardır: Photoshop aracılığıyla görüntüleri değiştirme. Kullanılmış bir öğenin "yeni" olarak listelenmesi. Üründe büyük hasar olduğu konusunda yalan söylemek veya açıkça işe yaramadığı halde işe yaradığını iddia etmek. Bunu önlemenin birkaç yolu var. Öncelikle sahte profil olmadığından emin olmak için "doğrulanmış satıcı" simgesini kontrol edin. Profilin birkaç takipçisi ve iyi değerlendirmeleri varsa bu daha da iyidir. Hala şüpheniz varsa, herhangi bir şey olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. : Satıcı Rozetleri Temel olarak, satıcı hakkında itibar sahibi olduğunu kanıtlayabilecek herhangi bir şey arayın. Satıcının bir itibarı varsa, onu korumak isteyeceklerdir ve sahte veya hasarlı ürünleri satmak onlar için buna değmez. 5) Değişen Adres Dolandırıcılığı Evet, bazı satıcılar bunu başarmaya çalışıyor ve çoğu da başarılı oluyor. Bu şekilde çalışır: Bir ürün sipariş ediyorsunuz. “Satıcı” yırtık kağıt veya çöple dolu bir kutuyu doldurur. "Satıcı", çöp dolu kutuyu evinize göndermek için üçüncü taraf bir nakliye şirketi kullanıyor. Çöp kutusu taşıyıcı tarafından kabul edilir. "Satıcı" nakliye şirketini arar ve adresi şehrinizde herhangi bir yerde rastgele bir evin adresi olarak değiştirir. Paket rastgele bir kişinin evine teslim ediliyor. Buradan sonrası bir bekleme oyunu. "Satıcı", iade süresinin geçmesine yalnızca üç gün kaldığını biliyor. Üç gün geçti ve ürününüzün henüz elinizde olmadığını fark ettiniz. Mercari ile iletişime geçersin ama bu noktada artık çok geç. Bu aldatıcı dolandırıcılıktan kaçınmak için, takibinize dikkat etmeyi unutmayın. Uygulamanız teslim edildiğini söylüyor olabilir ancak rastgele bir eve teslim edilmiş olabilir. Böyle bir durumda Mercari'yi hemen bilgilendirdiğinizden emin olun, onlar her şeyle ilgilenecektir. 6) Sahte Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Dolandırıcılığı İşte size birkaç kuruş çalmaktan çok daha fazla zarar verebilecek sinsi bir Mercari dolandırıcılığı. Sahte müşteri hizmetleri temsilcisi planı, diğer herhangi bir kimlik avı dolandırıcılığı gibi çalışır: Mercari'den rastgele bir mesaj veya "hesabınızla ilgili bir sorun" hakkında sizi bilgilendiren bir e-posta alırsınız. Sorunu derhal çözmeniz gerektiği, aksi takdirde hesabınızı tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağınız söylendi. Sağlanan bağlantıya tıklayıp istenen tüm kişisel bilgilerle birlikte formu doldurursunuz. Formu gönderdiğinizde dolandırıcı, hayatınızı mahvetmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olur. Bu dolandırıcılıktan kaçınmak için yapmanız gereken tek şey, gerçek bir Mercari temsilcisinin size platformun dışında asla istenmeyen bir mesaj göndermeyeceğini hatırlamaktır. Hesabınızın tehlikede olabileceğinden endişeleniyorsanız onaylamak için şirketle kendiniz de iletişime geçebilirsiniz. Mercari Dolandırıcısını Nasıl Bildirebiliriz? Siz veya tanıdığınız biri Mercari'de bir dolandırıcılığın kurbanı olursa, bunu görmezden gelmeyin veya olmamış gibi davranmayın. Dolandırıcıyı Mercari'ye bildirerek platformu daha güvenli bir yer haline getirmek daha iyidir. Platformda bulduğunuz her türlü dolandırıcılığı 1-888-578-5870 numaralı telefonu arayarak bildirebilirsiniz. Ayrıca endişelerinizi bildirmek için istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Mercari Yardım Merkezini Mercari dolandırıcılığı çok ciddiye alıyor ve yakaladığı dolandırıcıların çoğu platformda ömür boyu uzaklaştırılıyor. Son düşünceler Mercari'nin tıpkı eBay veya Etsy gibi ürün alıp satabileceğiniz meşru bir web sitesi olduğunu tekrar vurgulamak önemlidir. Ancak tıpkı çevrimiçi herhangi bir web sitesinde olduğu gibi, saygın bir satıcı veya alıcıyla sırf kendilerini tek kişi olarak tanıtıyorlar diye karşı karşıya olduğunuza güvenemezsiniz. Platformu dilediğiniz kadar kullanmaktan çekinmeyin; Bu listedeki Mercari dolandırıcılıklarına da dikkat edin. Dikkat edilmesi gereken daha fazla çevrimiçi dolandırıcılık için şu makalelere göz atın: En Tehlikeli 8 Nakit Uygulama Dolandırıcılığı (Ekran Görüntüleriyle) Dünyanın En Popüler Uygulamalarından Ödeme Dolandırıcılığı İstatistikleri: Zelle, Venmo, Cash App, Paypal, ve dahası 5 Ünlü Paypal Fatura Dolandırıcılığı ve Bunlardan Nasıl Kaçınabilirsiniz?