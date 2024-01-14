Dijital Varlıklar İçin Vergilendirme Yılı Başlıyor

IRS, 2024 yılında Dijital Varlıklar, FBAR, yüksek gelirli ve yüksek varlıklı vergi mükellefleriyle ilgili uyumluluk girişimlerine odaklanacağını duyurdu. Sonuçta, BTC'nin değeri 2023'te %160 arttı. Ayrıca SEC tarafından BTC ETF'nin potansiyel olarak onaylanması ve BRICS[UE] çokuluslu stablecoin'in kullanılması nedeniyle 2024'te dijital varlıklar için bir boğa piyasası ufukta görünüyor. Blockchain tabanlı merkezi olmayan kripto para birimini öneren Bitcoin White Paper'ın yazarı Satoshi Nakamoto'nun kimliği üzerindeki perde hala kaldırılmış değil. Yüksek mahkeme yargıcı John Mellor'a göre, bu "'kimlik sorunu', yani Dr. Craig Wright'ın takma adlı 'Satoshi Nakamoto', yani 2009'da Bitcoin'i yaratan kişi olup olmadığı", Birleşik Krallık'ta hala destekle dava ediliyor. ile ilgili Block CEO'su Jack Dorsey tarafından kuruldu. Jack, "Bitcoin Yasal Savunma Fonu, yazılım geliştiricilerini aktif olarak Bitcoin ve Lightning Network, Bitcoin gizlilik protokolleri ve benzeri gibi ilgili projeleri geliştirmekten caydıran yasal sorunları en aza indirmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur" diye açıkladı. Bitcoin Yasal Savunma Fonu Ne yazık ki, kendini Bitcoin'in mucidi ilan eden Dr. Craig Wright, Arthur van Pelt tarafından yazılan "The Faketoshi" makalesine göre Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden birçok kişiden yalnızca biri. [1] Satoshi'nin kimlik gizemine katmanlar ekleyen şey, Binance cüzdanının, BTC'nin 15. Doğum Gününden iki gün sonra, 5 Ocak 2024'te Satoshi'nin genesis cüzdanına yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde BTC göndermesidir. Craig Wrigth'in 5 Ocak 2024'te mahkemeye 1 milyon dolardan fazla ödeme yapması emri. . Satoshi'nin cüzdanına yapılan bu gizemli BTC transferi Yargıç Mellor'un transferiyle aynı zamana denk geldi. [2] Dr. Craig'in 'kimlik sorunu' etrafındaki sisin ortadan kalkması bekleniyor Yargıç Mellor, şunları söyledi: “18 Ocak 2024 saat 16.00'ya kadar, Dr. Wright ve COPA karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak ve Geliştirici Davalılar'ın (a) adli tıp uzman raporları üzerinde hizmet verecekler Samsung Drive ve BDO Drive'da saklanan Ek Belgeler,-- [2007 yılına kadar uzanan 95 belge] ile ilgili belge analizi; ve (b) LaTeX yazılımı.” [3] Satoshi'nin kimliği öğrenildikten sonra, eğer bu kişi tahmini BTC serveti 41 milyar dolar olan ABD'li bir kişiyse [4] ABD vergi mükellefinin, alınan 1,2 milyon dolarlık BTC için 20 Ocak 2024'e kadar IRS'ye Form 8300'ü doldurması bekleniyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere, 10.000 doların üzerindeki herhangi bir kripto işleminin elektronik olarak bildirilmesi gerekiyor (eğer bazı diğer bilgileri elektronik olarak bildirmeleri gerekiyorsa) [5]. Form 8300'e uyulmaması, vergi mükellefinin hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalmasına neden olur. Kötü Aktörler Ortadan Kaldırılıyor Bitcoin White Paper'ın "gerçek" yazarı İngiltere mahkeme sisteminde tartışılmaya devam ederken, Dijital Varlık sektörü 2023 yılında ABD'de kötü aktörlerden arındırma sürecinden geçti. Dünyanın en büyük Dijital Varlık Borsası Binance ve CEO'su suçunu kabul etti Federal suçlamalara maruz kaldı ve Adalet Bakanlığı'nın Banka Gizlilik Yasası, para gönderen bir işletme olarak kaydolmama ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) ile ilgili ihlallere ilişkin soruşturmasını çözmek için 4 milyar doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etti. Binance [6], Coinbase [7], Terraform Labs [8] ve diğerleri de halen devam eden kayıt dışı menkul kıymet borsalarını işlettikleri için SEC tarafından davayla karşı karşıya kaldılar [9]. "2023'te ABD, özellikle FTX'in çöküşüne ve ardından beş kripto dostu banka iflasına tepki olarak önemli düzenleyici değişiklikler yaşadı. Gary Gensler ve SEC'in öncülük ettiği Biden yönetiminin 'uygulama yoluyla düzenleme' stratejisi federal manzarayı şekillendirdi. Bunların arasında Colorado gibi eyaletler kripto endüstrisi için yol gösterici olarak öne çıkıyordu. . Bu başarı öncelikle Colorado'nun 'Dijital Token Yasası' gibi ileri görüşlü önlemlere ve hepsi Vali Jared Polis'in vizyonu altında beslenen ETH Denver gibi önemli girişimlere atfediliyor” diye açıkladı Coincub CEO'su Sergiu Hamza. MSB ve küresel . ABD'deki tüm kripto işletmelerinin %33'ünü oluşturuyor BİZ VASP'ler Amerikalı yatırımcılar, para yöneticileri ve hatta CBOE Digital başkanı John Palmer, yeni bir kurumsal ve emeklilik fonu yatırımı dalgasının Bitcoin ETF onaylarını takip edeceğinden emin . Halihazırda bir düzineden fazla spot BTC borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu sahibi var ancak bunlarla sınırlı değil , , , Ve Fonlarını, son onay tarihi 10 Ocak 2024 olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) menkul kıymet olarak kaydetmek için başvuruda bulundu. On bir tanesi onaylandı. [10] Vaneck Valkyrie Gri Tonlamalı Yatırımlar Sadakat Siyah Kaya Bitsel İlk spot BTC ETF başvurusu Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından 1 Temmuz 2013'te SEC'e on yıl önce yapılmıştı. “2024'e girerken Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, özellikle Wall Street için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu gelişme, Bitcoin'in çekiciliğini ve güvenilirliğini artırıyor, siyasi ve finansal sektörlerin genişletilmiş yatırım ve katılımı için olgunlaşmış bir pazarın habercisi oluyor ve potansiyel olarak Bitcoin'in büyümesinde bir sonraki bölümü katalize ediyor" dedi Sergiu. 2022'deki ayı piyasasının ardından BTC'nin değeri 2023'te %160 arttı. Tether ve WAX Blockchain'in kurucu ortağı William Quigley şunu ekledi: “Önceki kripto boğa piyasası yıllarının aksine, kripto odaklı yatırım fonları büyük yatırım yapılabilir nakit rezervlerine sahip. Bu, kripto boğa piyasasını yönlendirmede olumlu bir faktördür. 2024'te faaliyet gösteren, çok daha fazla kripto yatırım tecrübesine sahip çok daha fazla yatırım fonu var. ETF'ler kripto meraklıları için karışık bir çantadır. Kurumsal yatırımcılara bitcoin edinmeleri için yeni bir yol sağlarken, aynı zamanda yatırımcılara bitcoin shortlamaları için de kolay bir yol sağlıyorlar. Bu, 2024'te Bitcoin'e yönelik sürdürülebilir satın alma desteğini ortadan kaldırabilir." [11] BRICS Boyutu İki Katına Çıkıyor 2018 yılında Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ve BRICS ülkeleriyle emtialar tarafından desteklenen çok uluslu bir stablecoin önermede başı çekti [12]. 2024'ün başında ABRA ortak para girişimine sahip beş ülke daha (Suudi Arabistan, BAE), İran, Mısır ve Etiyopya BRICS'e katıldı. Yılın başında BR BR2xIC2xSU2xE = BRICSUE Rusya'ya BRICS başkanlığı devredildi [13]. BRICSUE üyesi ülkeler, kuruluşları için bir sepet varlık veya altınla desteklenen çok uluslu bir dijital para birimi olabilecek ortak bir para birimi başlatmayı planlıyor. BricsTether, 23 Ağustos 2023'te Güney Afrika'da BRICS Dijital Zirvesi'nde geleneksel kripto para birimlerinden daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlayan, bir dizi varlıkla desteklenen bir stablecoin'i zaten piyasaya sürdü [14]. Ancak yakın zamanda Çin'in en üst düzey yasal gözlemcisi, Tether-USDT stablecoin'i kullanarak yerel para birimini yabancı para birimiyle değiştirmenin veya bu tür işlemler için değişim hizmetleri için teknik destek sağlamanın yasa dışı olduğunu ilan ederek Tether kullanımına kısıtlama getirdi [15]. Ayrıca, SEC için özet karar veren ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıç Jed Rakoff'un bir emrinde, stabilcoin TerraUST, LUNA, wLUNA ve MIR'in menkul kıymet olduğu belirtildi [16]. Buna göre, BricsThether veya BRICSUE tarafından çıkarılan çok uluslu stablecoin, bir menkul kıymet olarak SEC gözetimine tabi tutulabilir. BricsTether veya BRICSUE stabilcoin'inin ABD sahipleri, FBAR [17] ve Form 8938 FATCA raporlama gerekliliklerine [18] tabi olacaktır. Bol yatırım fırsatları nedeniyle dijital varlık yatırımcıları IRS'in farkında olmalıdır. 2024 yılı boyunca Dijital Varlıklar, FBAR ve yüksek gelirli ve yüksek varlıklı vergi mükellefleriyle ilgili uyumluluk girişimlerine odaklanacağını söyledi. FinCen Form 114 ve Form 8938'e uyulmaması, vergi mükellefini potansiyel olarak raporlanmayan yabancı varlıkların aşan ağır hukuki ve cezai cezalara maruz bırakabilir. Kurumlar açısından uyumsuzluk, ABD pazarlarına erişimin engellenmesiyle sonuçlanabilir. duyuruldu [1] https://hackernoon.com/craig-wright-is-not-satoshi-nakamoto https://www.theblock.co/post/270748/someone-sent-1-2-million-of-bitcoin-to-the-genesis-wallet-mined-by-satoshi-nakamoto [2] https://decrypt.co/210675/satoshi-not-satoshi-craig-wright-uk-case-inches-further-forward [3] https://coincodex.com/article/28459/satoshi-nakamoto-wallet-address/ [4] https://www.irs.gov/newsroom/e-file-form-8300-reporting-of-large-cash-transactions#:~:text=A%20person%20must%20file%20Form,person% 20%20dosya%20Form%208300 olmalıdır. 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[18]