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    Dijital Varlıklar İçin Vergilendirme Yılı Başlıyorile@selva.f.ozelli

    Dijital Varlıklar İçin Vergilendirme Yılı Başlıyor

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    Çok uzun; Okumak

    Dijital Varlık işlemlerine ilişkin FinCen Form 114 ve IRS Formları 8300, 8938'e uyulmaması, ABD vergi mükellefini ağır hukuki ve cezai yaptırımlara tabi tutacaktır.
    featured image - Dijital Varlıklar İçin Vergilendirme Yılı Başlıyor
    web3 #digital-assets #irs-bitcoin-tax
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    @selva.f.ozelli

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