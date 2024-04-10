Yapay Zekada Devrim Yaratıyor: io.net ve Aptos Labs Merkezi Olmayan İnovasyona Yönelik Bir Yol Açıyor

Merkezi Olmayan Altyapıda Aptos'un Rolü

Aptos Labs'ın kurucuları Mo Shaikh ve Avery Ching, ağların kullanımını kolaylaştırmak ve daha fazla kişinin merkezi olmayan yönetimin avantajlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketi kurdu. Şirketin güvenilir yatırımcılardan çok fazla para kazanması, kullanımı kolay ve iyi çalışan bir blockchain ortamı oluşturma konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.





Yeni nesil Katman 1 blok zinciri Aptos, kullanıcı korumaları sunarken hızı uyarlamak ve geliştirmek için çığır açan teknolojilerden ve Move programlama dilinden yararlanıyor. Bu yeni buluş, teknolojik ortamı yeniden tanımlama nihai hedefiyle blockchain teknolojisini yapay zekayla birleştirme sürecinde ileriye doğru atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

BC8.ai'nin Aptos ağındaki yeteneklerini keşfetme

Merkezi olmayan GPU işleme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan io.net, Aptos'taki operasyonlarını genişletmek için Aptos Labs ile ortaklık kurdu. Bu ittifak, bilgi işlem maliyetlerini ve depolama gereksinimlerini azaltarak, makine öğrenimini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirerek yapay zekanın (AI) temel bileşenlerine erişimi merkezileştirmeyi amaçlıyor. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak io.net'in yapay zeka (AI) ürünleri ve yenilikleri Aptos'un güvenlik, hız ve performans özelliklerinden faydalanacak.





Şu anda io.net ürünü olan ve BC8.ai olarak bilinen üretken yapay zeka sistemi Aptos ağı üzerinde çalışıyor ve her gün 500.000'den fazla işlemin yönetilmesinden sorumlu. Buradan ağın yüksek hızlı ve yüksek hacimli yapay zeka gereksinimlerini karşılayabildiği açıkça görülüyor. Io.net İcra Kurulu Başkanı Ahmad Shadid, firmanın artan inovasyon ölçeğini desteklemek için Aptos gibi bir blockchain ortağının gerekliliğinin altını çizdi. BC8.ai ve diğer gelecekteki çıkarım ürünleri gelişmeye devam ettiği için bu özellikle önemlidir.





Eğer io.net ve Aptos Labs gelecekte işbirliği yapmaya karar verirlerse, ödeme yapmak amacıyla Aptos ağını kullanmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka modelleri ve çıkarım ürünleri koleksiyonu geliştirmeye odaklanacaklar. Bu, yapay zeka kullanan teknolojilerin erişilebilirliğini daha da kolaylaştıracak. Aptos Labs'ın CEO'su Mo Shaikh, her iki şirketin de geleceğe yönelik hedefinin, merkezi olmayan ve erişilebilir bir yapay zekaya sahip olmak olduğuna dair genel bir bakış sundu.





Örneğin olası bir ürün, dolandırıcılıkları anında tespit eden ve Aptos ağında güvenli operasyonlar başlatan, yapay zeka tarafından yönlendirilen bir ödeme sistemi olabilir. Bu ortaklık, io.net'in yapay zeka teknolojisindeki becerisini ve Aptos Labs'ın ağ altyapısını kullanarak ödemelerin dünya çapında yapılma ve işlenme şeklini değiştirebilir. Ödemelerde yapay zekayı kullanmanın bu yeni yolu, onları yalnızca daha güvenli ve verimli hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu teknolojileri hem işletmelerin hem de müşterilerin almasını kolaylaştıracak.

Erişilebilir Yapay Zeka Vizyonu

Bu ortaklığın kurulması, Web3 teknolojisinin yapay zeka alanına dahil edilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Yapay zekayı dünya genelindeki mühendisler ve geliştiriciler için daha sorumlu, ölçeklenebilir ve erişilebilir hale getirme hedefiyle bu amaca ulaşılması amaçlanıyor. io.net'in devam eden çalışmaları ve Aptos Labs ile olan işbirliği hakkında daha fazla bilgi almak için io.net web sitesine gitmeniz önemle tavsiye edilir.





IO Ağı, coğrafi olarak dağıtılmış GPU'lardan oluşan merkezi olmayan bir fiziksel altyapı ağıdır ve io.net, IO Ağı üzerinden dağıtılan GPU kümelerinin yönetilmesinden sorumludur. Yapay zeka ve makine öğrenimi operasyonları ile bulut oyun oynama gibi yüksek işlem talebi ve düşük gecikme gerektiren vakaların kullanılması söz konusu olduğunda GPU'ların İnterneti olarak bilinen bu ağın, şirketlere ve mühendislere daha geniş bir erişim sağlaması amaçlanıyor. seçenek yelpazesi ve daha düşük fiyatlar.





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