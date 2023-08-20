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    Davinci Matematikte Kötü: NodeJ'ler ve OpenAI v4 ile ChatGPT Modellerine İnce Ayar Yapmaile@timbushell
    738 okumalar

    Davinci Matematikte Kötü: NodeJ'ler ve OpenAI v4 ile ChatGPT Modellerine İnce Ayar Yapma

    2023/08/20
    9m
    ile @timbushell 738 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    OpenAI'nin API'si, geliştiricilerin GPT-3.5 gibi gelişmiş dil modelleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan bir dizi olasılık sunuyor. Bu makale, OpenAI'nin Node.js kitaplığını kullanarak özel bir araç seti oluşturma konusunu ele alıyor. Belirli bir göreve odaklanarak API ile etkileşime geçmek için bir CLI (Komut Satırı Arayüzü) oluşturacağız: ünlü davinci modelini matematik becerilerini geliştirmek için öğretmek. Yolculuk, geliştirme ortamını kurmayı, ince ayarlı bir veri kümesi oluşturmayı, yeni bir model eğitmeyi ve sonuçları gözlemlemeyi içerir. Bu adımları izleyerek, hem OpenAI'nin API'sinin yeteneklerini hem de belirli görevler için modellerde ince ayar yapmanın inceliklerini göstermeyi amaçlıyoruz.
    featured image - Davinci Matematikte Kötü: NodeJ'ler ve OpenAI v4 ile ChatGPT Modellerine İnce Ayar Yapma
    machine-learning #ai #chatgpt #openai #nodejs
    Tim Bushell HackerNoon profile picture

    @timbushell

    Tim Bushell

    20 years web development; leader in the elioWay; Quora Top Writer (2014-2018);

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