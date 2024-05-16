2024'te Kripto Pazarlama Başarısı için Dayanıklı Stratejiler: Düzenlemelerin ve Skandalların Üstesinden Gelmek

2024'e girerken kripto endüstrisinin genel görünümünü kime sorduğunuza bağlı olarak, temkinli iyimserlik ile 2023'ten itibaren aynı iyimserlik arasında değişen bir yanıt duyardınız. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi hakim olan aşağı yönlü makroekonomik koşullar, beklentileri olumsuz etkiledi.



ABD'de nihai bir Bitcoin ETF onayı ve bir sonraki Bitcoin yarılanması potansiyeline rağmen, çoğu kişi rüzgarın çok güçlü olduğunu ve yapay zekanın popülaritesindeki patlamanın, hala mevcut olan VC parasını yok edeceğini düşünüyordu.



2024'ün 2. çeyreğine girerken çoğu insan sektörün ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu görünce şok oluyor. Bitcoin ETF'lerinin kurumsal yatırımcılar nezdindeki popülaritesi ve Federal Rezerv'in dilinin sakinleşmesi, oldukça değişken varlık sınıfına olan ilginin yeniden canlanmasına neden oldu.





Ancak son boğa koşusunun hatalarından ne öğrenebiliriz ve bu yeni düzenleyici ortamda ilerlerken kripto skandallarının yarattığı itibar hasarının üstesinden nasıl gelebiliriz?

Buraya nasıl geldik

Uzak bir anı gibi görünse de 2021, sektör için parlak bir yıldı. Kripto projelerinin çoğu, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıyor, staking ve borç verme protokolleri gibi Bağlantı Protokolü %20'nin üzerinde getiri teklif ediyordu ve Do Kwon, SBF ve Alex Maschinsky gibi karizmatik kurucular, ana akım medya tarafından Steve Jobs'un bir sonraki gelişi olarak selamlanıyordu.



Ancak piyasa duyarlılığının değişmek üzere olduğuna ve bu yeni harika çocuğun aşırı abartılmış piyasa duyarlılığından beslenen dolandırıcılardan ve şarlatanlardan başka bir şey olmadığına dair uyarı işaretleri vardı.



Analistler, 2021'deki boğa koşusundan önce bile son döngünün en popüler projelerinden bazılarının potansiyel tuzaklarını vurguluyorlardı. Nisan 2018'de MakerDAO'da eski Risk Başkanı ve Scaler Cyrus Younessi'de Araştırma Analisti doğru tanımlanmış Terra Luna'daki kritik başarısızlık noktası:





“Terra düşüp çiviyi kırarsa Terra’yı kurtarmak Luna’ya bağlı olacak. Ancak yatırımcılar paniğe kapıldıkça Luna düşecek, ardından Terra düşmeye devam edecek ve sonra her biri diğerinin ölümüne katkıda bulunmaya devam edecek.





2022'de çökecek, 2023'te ayı piyasası

2021'de piyasada hissedilen coşku, 2022'de Terra Luna'nın çöküşüyle birçok domino taşının ilkinin düşmesiyle aniden sona erecekti.

Terra ekosistemi

Bu dönemin en dikkat çekici çöküşlerinden birinde, Terra ekosisteminin amiral gemisi protokolü LUNA ve algoritmik stablecoin (UST) ABD dolarına olan sabitlemesini kaybetti ve fiyat sıfıra düşecek birkaç gün içinde. LUNA'nın gözden düşmesi, kurucusu Do Kwon'un onun gücünü ve istikrarını teşvik etme konusundaki küstahlığı nedeniyle daha da muhteşem hale geldi.

santigrat

2021'in büyük bölümünde Celsius birinci sınıf bir merkezi borç verme platformu olarak kabul edildi. Karizmatik kurucusu Alex Maschinsky, %20'den fazla yatırım getirisini agresif bir şekilde destekledi ve perakende ve kurumsal yatırımcıların fiili koruyucusu haline geldi. Ancak piyasa değiştikçe ve temel varlıklar değer kaybetmeye başladıkça model sürdürülemez hale geldi. Celcius'un platformu desteklemek için saadet zinciri ekonomisini kullandığı ortaya çıktı. Yüksek getirileri ödeyecek fon eksikliğini telafi etmek için yeni mevduatlar borçlanıyordu ve tüm platform ağırlığın altında çöktü , yatırımcıların mevduatlarını da yanına alıyor.

FTX

2021 boğa koşusu sırasında hiçbir proje merkezi borsa FTX kadar popüler veya başarılı olmadı. Kurucusu Sam Bankman Fried'in ilk şirketi Alameda Research'te hakim bir arbitraj tüccarı olarak tanınması nedeniyle ön plana çıktı. Etkili fedakarlık felsefi yaşam tarzının faydalarını dile getirerek mütevazı bir milyarderin yaşam tarzını benimsediğinde medyanın yaltaklandığı bir muammaydı. FTX, Larry David, Tom Brady ve Steph Curry gibi ünlülerin büyük desteklerine imza atarak dünyanın bir numaralı borsası haline geldi. FTX, desteklediği projelerin varlıklarını platformda tutmasını zorunlu kılarak sektöre o kadar derinden yerleşmişti ki çöktüğünde , uzaydaki hemen hemen herkesi etkiledi. Bir zamanlar hakim olan borsa, Binance'in kurucusu CZ tarafından, SBF'nin Alameda'nın kayıplarını karşılamak için müşterilerin mevduatlarını kullandığı ve aradaki farkı telafi etmek için FTT'yi kullandığının ortaya çıkmasının ardından, Binance'in FTX hizmet tokeni FTT'deki tüm hissesini halka açık olarak satmasının ardından, sonuçta baltalandı. bilanço.

Düzenleyici Ortamın Değişmesi

2022, kripto endüstrisini bugünden itibaren yeni yeni ortaya çıkmaya başladığımız derin bir ayı piyasasına sürükledi. Sektör büyük ölçüde kendi kendini düzenlemeye bırakılmıştı; SEC yalnızca açık suç vakalarına müdahale ediyordu. Ancak 2022'deki deneyimler, başta Başkan Gary Gensler ve SBF ve Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ile olan yakın ilişkisi olmak üzere pek çok kişinin SEC'in yaklaşımını ağır bir şekilde eleştirmesine neden oldu.



SEC ve Başkan Gensler, ton değişikliği yaparak, yaptırım yoluyla bir düzenleme politikasına agresif bir geçiş yaparak herkese karşı yasal işlem başlatmaya başladı. Değişim Ripple, Library ve Tornado Cash gibi bireysel projeleri etkiledi. Bu değişim aynı zamanda SEC düzenleyici kararlarında, özellikle Bitcoin ETF onaylarıyla ilgili olarak ve merkezi borsalar__ Kraken__ ve iyi niyetli aktörleri hedef alırken sürekli erteleme gecikmeleri anlamına geliyordu. Coinbase . Kraken ve Coinbase yıllardır faaliyet göstermek için net düzenlemeler istiyordu. SEC, uyumlu kalmaya çalışma konusundaki sıkıntılarından dolayı açılan davalar her birine karşı Kayıtsız menkul kıymet borsalarını işletmek





2023 yılının sonuna doğru SEC kupa avına çıktı ve dünyanın en büyük kripto borsası (Binance) CZ'nin CEO'sunun tutuklanmasıyla ortaya çıktı. CZ, kara para aklamayı önleme suçlamalarını kabul etti ve şimdi on yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, borsa 4 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.





SEC'in politika değişikliği sektöre doğrudan bir saldırıyı temsil ediyordu. Yine de sonuçta kafa karışıklığı yaratarak ve düzenleyici hedeflerin sürekli değiştiği bir ortam yaratarak bu firmaların ABD'de faaliyet gösterme kabiliyetini zayıflatarak daha fazla zarar verdi.

Devam eden hackler ve soygunlar

SEC'in sektöre yönelik yeni yaklaşımına rağmen, sektördeki soygunlar ve hack'ler 2023 yılı boyunca yaygınlaşmaya devam etti. Toplam 1,7 milyar doların üzerinde.





2024 yılı bir kez daha kripto hackleri ve dolandırıcılıkları için bir yuva haline gelirken, ilk üç ay toplam 437 milyon doların üzerinde . Yaklaşan Bitcoin yarılanması ve bunun bir sonraki boğa koşusunu teşvik eden tarihsel eğilimi göz önüne alındığında, bu sorunun iyileşmeden önce daha da kötüleşeceğini söylemek nispeten güvenlidir.

2024 için görünüm

Yani, son döngüden itibaren sektörde oluşan tüm olumsuz duygularla birlikte. Sektörü olumlu bir ışık altında nasıl ortaya çıkarabilir ve pazarlayabiliriz?



Son döngüden öğrendiğimiz bir şey varsa o da karizmatik bir lider yerine ürünün ön planda olması gerektiğidir. Piyasa hareketlendiğinde heyecana kapılmak kolaydır ancak DYOR'un temellerini hatırlamamız gerekiyor.





Son döngünün kötü aktörlerinin hesap verebilirliği de çok önemlidir. Bu harika kurucuların suç faaliyetlerinin kriptoda oldukları için değil, suçlu oldukları için olduğunu görmeye başlıyoruz. SBF ve Maschinsky, teknolojinin doğasında olan herhangi bir şey nedeniyle değil, kullanıcı fonlarından yararlandıkları için zimmete para geçirme ve mali suçlar işlediler. Satoshi Nakamoto'dan çok Bernie Madoff'a benziyorlar. Farkı açıklamak anahtar olacaktır.



