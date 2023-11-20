Cosmos'un Kilidini Açmak: Coinband Ajansı Web 3.0 Projenizi Yıldızlığa Taşıyor
Çok uzun; OkumakCoinband, topluluk geliştirme, etki pazarlaması ve daha fazlası konusunda uzmanlaşmış lider bir Web 3.0 pazarlama ajansıdır. Ajans, 2022 yılında dört yıllık uzmanlığa sahip kripto pazarlamanın önde gelen isimleri tarafından kuruldu. Coinband, kripto para birimi ve blockchain sektörlerinde endüstri lideri olarak duruyor. Çekici ve net ambalajlar sunarlar ve doğru hedef kitleyle uygun pazarlama iletişimlerini sürdürürler.