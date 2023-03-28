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    Coinsbee ve HackerNoon'un Web3 Yazma Yarışmasıile@hackernooncontests
    6,748 okumalar

    Coinsbee ve HackerNoon'un Web3 Yazma Yarışması

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    Çok uzun; Okumak

    Web3 yazma yarışması Coinsbee ve HackerNoon tarafından sizlere sunuluyor. Web3 bir süredir internet dünyasında çalkalanıyor ve işte onun etkisini ve gerçek dünyadaki kullanım örneklerini paylaşma fırsatınız. Web3 özgürlüğü sembolize eder; ister merkeziyetsizlik, blockchain ve yapay zeka kullanım durumları, internetin geleceği, Metaveriler, NFT'ler, kripto ödemeleri ve daha fazlası olsun, web3 ile ilgili herhangi bir konuda yazma özgürlüğüne sahipsiniz!
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    web3 #web3 #coinsbee #hackernoon
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