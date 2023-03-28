Coinsbee ve HackerNoon'un Web3 Yazma Yarışması
Çok uzun; OkumakWeb3 yazma yarışması Coinsbee ve HackerNoon tarafından sizlere sunuluyor. Web3 bir süredir internet dünyasında çalkalanıyor ve işte onun etkisini ve gerçek dünyadaki kullanım örneklerini paylaşma fırsatınız. Web3 özgürlüğü sembolize eder; ister merkeziyetsizlik, blockchain ve yapay zeka kullanım durumları, internetin geleceği, Metaveriler, NFT'ler, kripto ödemeleri ve daha fazlası olsun, web3 ile ilgili herhangi bir konuda yazma özgürlüğüne sahipsiniz!