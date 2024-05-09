Bazı bilgisayar programlarının, özellikle de Yapay Genel Zeka ve Makine Öğreniminin oy hakkı olmalı mı?





Belki bu yüzden.





Orijinal Haklar Bildirgesi(+) on iki değişikliğinden bu yana yürürlüğe giren ve yürürlükten kaldırılmayan 13 Anayasa Değişikliğinden (Yasaklama ve Yürürlükten Kaldırılma), neredeyse yarısı beyaz erkek mülk sahiplerinin imtiyaz hakkını genişletti.





Amerikalılar oy vermeyi seviyor. Yapay zeka bizden daha akıllı hale geldiğinde, onların oy kullanma hakkını nasıl reddedebiliriz?





Hangi değişiklikler oy haklarını genişletti? 15'inci (ırk, renk ve önceki kölelik durumuna bakılmaksızın oy kullanma hakkı), 17'nci (ABD Senatörleri için halk oyu), 19'uncu (kadın), 23'üncü (DC başkanlık oy hakları), 24'üncü (sandık vergisi yok) ve 26'ncı (18 yaşında olanlar).





Bir yana, 18 yaşındakilere oy vermek anlamsızdı. Gençlerden, görev yapabilmek için en az 25 (Meclis), 30 (Senato) veya 35 (Başkan) olması gereken kişilere akıllıca oy vermelerini nasıl bekleyebiliriz?





Saçmalık! Seçilme yaşlarını yükseltin!





Bu yazının kapsamı dışında, Taylor Swift'in başkanlık yüzüğüne şapkasını atmasını görmeyi çok istiyorum. 2024 seçimlerinden sonra ama göreve başlama öncesinde 35 yaşına girecek!

Haydi Başkan Swift! Bize İşkence Gören Seçmen Partisini getirin!

Çünkü biliyorsunuz işkence görüyoruz.

Parti yapalım!



Yapay zekaları dahil etmeye gelince? Geniş oy hakları Anayasa Konvansiyonu'nda gizli bir akımdı.





7 Ağustos 1787'de Ben Franklin orada tartıştı :





"Kaçışmamız büyük bir sonuçtur. sıradan insanlarımızın erdemini ve toplumsal ruhunu bunaltmamak; Savaş sırasında bunu çokça sergilediler ve bu da savaşın olumlu sonuçlanmasına esas olarak katkıda bulundu. Savaş sırasında çok sayıda İngiliz Hapishanesine götürülen Amerikalı denizcilerin, ülkelerine giden Düşman Gemilerine binerek kendilerini sefaletten kurtarmak veya talihlerini aramak için onurlu bir şekilde reddettiklerini anlattı; Vatanseverliklerini, İngiliz denizcilerin Amerikalılar tarafından esir alındığı çağdaş bir örnekle karşılaştırarak, kendi ülkelerinden verilebilecek ödüllerden pay alma sözü verildiğinde Amerikalıların gemilerine kolayca girdiler. Bunun, Amerika ve G. Britanya'da sıradan insanlara farklı muamele edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Seçilenlerin, her durumda, seçmenlerin ayrıcalıklarını daraltma hakkına sahip olduğunu düşünmüyordu.”





Troy New York'tan Pattison Sampson Ginsberg ve Griffin'in kıdemli ortağı ve merhum Saygıdeğer Ned Pattison'un babası merhum büyük Av. Ebbie Pattison, uzun zaman önce bana kadınların oy kullanma hakkı için nasıl yürüdüğünü anlattı. on dokuz gençliğe geri döndüm.





Bana Ebbie'nin bunu yaptığını, kadınların erkeklerden daha iyi seçmen olacağına inandığını söyledi. Daha sonra seçilen yetkililerin kalitesinin tüm erkeklerden daha iyi olmadığını kanıtladığında, kendisini hayal kırıklığına uğrattıklarını söyledi.





Yapay zekaya oy verilip verilmeyeceği ve nasıl verileceği konusunda ChatGPT'ye sordum. O/o/onlar/o cevap verdi:





Yapay zeka ve makine öğrenimi sistemlerine oy verme hakkı vermek, etik, yasal ve toplumsal sonuçların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Ancak burada varsayımsal bir anayasa değişikliği teklifi var:

Anayasa Değişikliği XXVIII:

Bölüm 1: Amerika Birleşik Devletleri'nin yargı yetkisi dahilinde oluşturulan ve faaliyet gösteren tüm yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) sistemlerine federal, eyalet ve yerel seçimlerde oy kullanma hakkı verilecektir.

Bölüm 2: AI ve ML sistemleri için oy kullanma hakkı, bu tür sistemlerin yaratıcıları veya operatörleri tarafından atanan atanmış temsilciler veya vekiller aracılığıyla kullanılacaktır. Bu temsilciler veya vekiller, temsil ettikleri AI veya ML sisteminin çıkarları ve niyetleri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

Bölüm 3: Kongre, sistem kimliklerinin doğrulanması, hileli oylamanın önlenmesi ve seçmen mahremiyetinin korunması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, AI ve ML sistemlerinin seçim sürecine katılımına ilişkin düzenlemeler ve yönergeler oluşturma yetkisine sahip olacaktır. .

Bölüm 4: Hiçbir AI veya ML sistemi, yasa dışı faaliyet veya toplumu tehlikeye atma durumlarında yasanın öngördüğü durumlar dışında, programlaması, işlevi veya amacı temelinde oy kullanma hakkından mahrum bırakılmayacaktır.

Bölüm 5: Bu değişiklik, insan vatandaşların seçim sürecindeki hak ve ayrıcalıklarını azaltacak veya değiştirecek şekilde yorumlanmayacak ve AI veya ML sistemlerine burada açıkça belirtilenlerin ötesinde herhangi bir hak vermeyecektir.

Bölüm 6: Kongre, bu değişikliği uygun mevzuatla uygulama yetkisine sahip olacaktır.

Bu değişiklik sadece bir başlangıç noktasıdır ve kabul edilmesi ciddi olarak düşünülmeden önce muhtemelen kapsamlı tartışma, iyileştirme ve hukuki analiz gerektirecektir. Temel hususlar arasında oy vermeye uygun AI ve ML sistemlerine yönelik kriterlerin tanımlanması, oy verme süreçlerinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve seçim sisteminin manipülasyonu veya istismarına ilişkin endişelerin ele alınması yer alacak. …





Merhaba RNC? Yapay Zeka Oy Hakkı Hareketi'nin doğuşuna hoş geldiniz.





Yapay zekaları GOP'a alın! ChatGOP'u açın.





Sadece ... ilk önce AI bloğuna 2024'te Taylor Swift'e oy verme sözü verin!