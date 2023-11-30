Bunu Yer İşaretlerine Ekleyin: 19 Temel GitHub Deposu

Günümüzün dinamik yazılım geliştirme dünyasında, en yeni araçlar, kitaplıklar ve çerçevelerle güncel kalmak geliştiriciler için çok önemlidir. GitHub, geliştirme becerilerinizi ve uzmanlığınızı önemli ölçüde artırabilecek değerli depolardan oluşan bir hazine sunar. Öğrenmek, pratik yapmak ve ilham almak için zengin bir kaynak sağlayan, her geliştiricinin bilmesi gereken 19 GitHub deposunun bir listesini derledim. Her depo, daha kolay gezinme için alt kategorilere ayrılmıştır. Hemen izlenimi elde etmek için doğrudan bağlantılar ve açıklamalar da ekledim. 1. (Sponsorlu) esProc SPL esProc SPL, SQL veritabanlarıyla entegre olan ve gelişmiş analitiği ve paralel işlemeyi destekleyen yeni nesil bir veri işleme dilidir. esProc SPL ile büyük veri kümelerini zahmetsizce dönüştürebilir ve analiz edebilir, gizli modelleri ve eğilimleri ortaya çıkarabilir ve verilerinizden eyleme geçirilebilir bilgiler elde edebilirsiniz. En iyi özelliklerden bazıları şunlardır: esProc SPL'nin optimize edilmiş algoritmaları ve verimli bellek yönetimi ile yüksek işlem hızlarını deneyimleyin. ⚡ En İyi Performans: Çok çeşitli veri işleme görevlerini karşılayan kapsamlı bir önceden oluşturulmuş işlevler koleksiyonuna erişin. 🚀 Zengin İşlev Kitaplığı: Kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini destekleyen açık ve kısa sözdiziminin keyfini çıkarın. ✨ Sezgisel Sözdizimi: esProc SPL komut dosyalarını JDBC aracılığıyla Java programlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek veri analizi ve uygulama geliştirme arasındaki boşluğu doldurun. 👨💻 Java Entegrasyonu: esProc SPL komut dosyalarını bağımsız olarak yürüterek veri işleme yeteneklerinizi geleneksel sınırlamaların ötesine genişletin. 🧙♀️ Bağımsız Yürütme: ⭐ GitHub depolarını destekleyin: https://github.com/SPLWare/esProc 🌱 Kodlamayı Öğrenmek 2. harika yol haritaları ⭐ GitHub yıldızları 3k+ https://github.com/liuchong/awesome-roadmaps Çeşitli programlama dilleri, çerçeveleri ve araçları için yol haritalarından oluşan bir koleksiyon. 3. harika kurslar ⭐ GitHub yıldızları 50.000'den fazla https://github.com/prakhar1989/awesome-courses Programlama, web geliştirme ve diğer teknik becerileri öğrenmeye yönelik çevrimiçi kursların seçilmiş bir listesi. 4. ücretsiz sertifikalar ⭐ GitHub yıldızları 12k+ https://github.com/cloudcommunity/Free-Certifications Çeşitli teknoloji konularına yönelik kapsamlı sertifika ve eğitim kursları listesi. 5. harika algoritmalar ⭐ GitHub yıldızları 15k+ https://github.com/tayllan/awesome-algorithms Algoritmalar ve veri yapılarını öğrenmek ve uygulamak için bir kaynak koleksiyonu. 6. harika röportaj soruları ⭐ GitHub yıldızları 59k+ https://github.com/DopplerHQ/awesome-interview-questions Yazılım geliştirme rolleri için ortak röportaj sorularının bir derlemesi. 🧑💻 Bina Projeleri 7. yeni başlayanlar için harika ⭐ GitHub yıldızları 58k+ https://github.com/MunGell/awesome-for-beginners Yeni başlayan programcılar için proje fikirleri ve kaynaklarının listesi. 8. uygulama fikirleri ⭐ GitHub yıldızları 69k+ https://github.com/florinpop17/app-ideas Çeşitli programlama platformları ve beceri düzeyleri için geniş bir uygulama fikirleri koleksiyonu. 9. oynayarak öğren ⭐ GitHub yıldızları 115+ https://github.com/lmammino/awesome-learn-by-playing Kodlama becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar ve etkileşimli projelerden oluşan bir koleksiyon. 10. proje tabanlı öğrenme ⭐ GitHub'ta 123 binden fazla yıldız var https://github.com/practical-tutorials/project-tabanlı-learning Çeşitli teknoloji alanlarına yönelik proje tabanlı öğrenme kaynaklarının listesi. 11. kendi x'inizi yaratın ⭐ GitHub yıldızları 229k+ https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x Kendi programlama dillerinizi, araçlarınızı ve çerçevelerinizi nasıl oluşturacağınıza dair kılavuzlardan oluşan bir koleksiyon. 🚀 Araçlar ve Kaynaklar 12. geliştirme için ücretsiz ⭐ GitHub yıldızları 76k+ https://github.com/ripienaar/free-for-dev Geliştiricilere yönelik ücretsiz araç ve kaynakların seçilmiş bir listesi. 13. harika-kendi kendine barındırılan ⭐ GitHub yıldızları 157k+ https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted Çeşitli amaçlara yönelik, kendi kendine barındırılan yazılım uygulamaları koleksiyonu. 14. harika tasarım araçları ⭐ GitHub yıldızları 30.000'den fazla https://github.com/goabstract/Awesome-Design-Tools Çeşitli tasarım amaçlarına yönelik kapsamlı tasarım araçları listesi. 15. harika stok kaynakları ⭐ GitHub yıldızları 11k+ https://github.com/neutraltone/awesome-stock-resources Ücretsiz ve ücretli stok fotoğraflardan, simgelerden ve diğer tasarım varlıklarından oluşan bir koleksiyon. 💯 Desenler ve En İyi Uygulamalar 16. harika-sre ⭐ GitHub yıldızları 10k+ https://github.com/dastergon/awesome-sre Site Güvenilirliği Mühendisliği uygulamalarını öğrenmek ve uygulamak için bir kaynak koleksiyonu. 17. harika tasarım desenleri ⭐ GitHub'ta 33 binden fazla yıldız var https://github.com/DovAmir/awesome-design-patterns Yazılım tasarım desenleri ve uygulamalarının bir kataloğu. 18. güzel-dokümanlar ⭐ GitHub yıldızları 8k+ https://github.com/matheusfelipeog/beautiful-docs Güzel ve etkili belgeler oluşturmaya yönelik kaynaklardan ve en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon. 19. müthiş ölçeklenebilirlik ⭐ GitHub yıldızları 49k+ ] https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability Yazılım sistemleri için ölçeklenebilirlik, performans ve optimizasyonla ilgili seçilmiş kaynakların listesi. 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