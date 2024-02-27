BlockDAG'ın Gleam Etkinliği TVL Dönüm Noktasına Ulaştı - Yatırımcılarıyla Nasıl Kutluyorlar





Tron fiyatı, TVL dönüm noktasına başarılı bir şekilde ulaştığı için son zamanlarda yükseliş eğilimi gösteriyor. Borroe Finance, kripto pazarında tarihi bir ön satış gerçekleştirerek yatırımcıların dikkatini ön satış coinlerine yöneltti. Kripto piyasası önemli bir ilerleme kaydederken, şu anda trend olan bir diğer kripto para da ilgi odağı olan BlockDAG coin .





BlockDAG, madenciler ve hevesli yatırımcılar için harika seçenekler sunan, kullanıcı odaklı, çığır açıcı bir marka olmasının yanı sıra, ışıltılı bir etkinlik duyurarak ve 2 milyon jetonluk bir hediye vererek topluluk üyelerine geri dönüş yapıyor.

Borroe Finance Ön Satışının Arkasındaki Heyecan

Son zamanlarda Borroe Finance adı verilen yeni bir Polygon tabanlı kripto para, kripto dünyasında önemli ölçüde yükselişe geçti. Kripto piyasasında işlem yapıyorsanız bu yeni ön satış coinin olağanüstü iyi performans gösterdiğini bilirsiniz.





Borroe Finance, Web3 ile birleşmek için yapay zeka tarafından oluşturulan finansmanı kullanıyor ve yatırımcılarına güvenli, emniyetli ve verimli ödeme çözümleri sunuyor. Bu durum yatırımcılarına nasıl fayda sağlıyor?





Güvenli ve şeffaf bir platform aracılığıyla gelecekteki NFT'leri alıp satabilirler. Bunu daha ilgi çekici hale getirmek için NFT'lerini listeleyen satıcılar, daha fazla alıcıyı teşvik etmek için önemli indirimler sunabilir.





Tron Fiyatı Artarak TVL Dönüm Noktasına Ulaştı

Geçtiğimiz hafta Tron, TVL dönüm noktasına ulaşarak kripto pazarında trend olmayı başardı. Tron fiyatı önemli ölçüde artıyor ve söz konusu seviyeye ulaştıktan sonra şu anda trend olan bir kripto para haline geliyor. Tron, merkezi olmayan ve blockchain teknolojisiyle çalışan kripto paralardan biridir.





Tron, içerik oluşturucuları ve izleyicilerini herhangi bir araç kullanmadan doğrudan birbirine bağlamaya yardımcı olur. Tron, geliştiricilere merkezi olmayan uygulamalar olarak da bilinen dApp'leri programlamaları için bir platform sağlıyor.





BlockDAG 2 Milyon Dolarlık Hediye: 2. Grup Neredeyse Tükendi

BlockDAG, 1. partinin hızlı bir şekilde tükenmesiyle 2024'te yükseliyor. Proje, 2. partinin ön satışına 0,0015 gibi cazip bir fiyatla girdi. Planında öngörülen 600 milyon dolarlık bir yol haritasıyla BDAG umut verici görünüyor.





BlockDAG, önemli yatırımcıların ilgisini çekti ve şanslı yatırımcılarına 2 milyon dolarlık bir hediye duyurdu. Topluluk üyeleri, ön satışa katılımın ön koşul olması koşuluyla BlockDAG tarafından sağlanan bu önemli ödül havuzundan pay alma şansına sahip oluyor. Ön satışa nasıl katılacağınıza ve kazanma olasılığını nasıl artıracağınıza ilişkin ayrıntılar BlockDAG web sitesinde mevcuttur.









Şu anda ikinci satış partisinde olan BlockDAG, tükenmeye yaklaşıyor ve yatırımcılara önemli çekilişe katılmaları için değerli bir fırsat sunuyor. Kripto para piyasasında önemli bir etki yaratacak şekilde konumlandırılan BlockDAG'ın, 2024 yılı sonuna kadar 600 milyon dolarlık satışa ulaşması ve onu mevcut en sağlam satış öncesi paralardan biri haline getirmesi bekleniyor.





Şirketin kullanıcılarına olan bağlılığı, bir dizi yüksek verimli madencilik cihazı ve pil tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlanmış bir mobil uygulama da dahil olmak üzere yenilikçi teklifleriyle açıkça görülmektedir.





Bu kullanıcı merkezli yaklaşım yalnızca topluluk içindeki hayranlığı artırmakla kalmadı, aynı zamanda BlockDAG'ın kripto alanındaki güçlü duruşuna da katkıda bulundu.





Geleceğe Bakış

Tron kripto para biriminde kayda değer bir fiyat artışının ardından Toplam Değer Kilitli (TVL) kilometre taşına ulaşılması, yatırım için uygun bir an gibi görünüyor. Benzer şekilde BlockDAG, Tron'un başarısına paralel olarak eski kripto yatırımcılarının dikkatini çekti.





BlockDAG tarafından önemli bir hediyenin duyurulması, hem daha geniş kripto topluluğu hem de BlockDAG'ın kendi takipçileri arasındaki güveni önemli ölçüde artırdı. Bu güven artışı, 2. partinin hızlı satışıyla kanıtlanıyor ve yatırımcıların BlockDAG'ın potansiyeline olan güçlü inancını gösteriyor.





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