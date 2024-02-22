BlockDAG Coin (BDAG) Satış Öncesi Artışlar, Madencilik Fırsatları ve 50 Kat İade Sunuyor





Stellar Lumens (XLM), 2024'e zorlu bir başlangıçla boğuşuyor. Fiyat gidişatında olumlu bir değişim umutlarına rağmen, kripto para bunun yerine değerinde %9'luk bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu gerileme, sağlam, bilimsel temelli bir blockchain platformu oluşturmaya odaklanan Cardano (ADA) gibi diğer kripto para birimlerinin yenilikçi adımlarıyla tezat oluşturuyor.





Fakat, BlockDAG Coin (BDAG) bu gelişmelerin ortasında küresel bir sansasyon olarak ortaya çıktı. XLM ve ADA'nın aksine BlockDAG, bireylerin evdeki madencilik platformlarıyla günde 2000'e kadar veya BlockDAG madencilik uygulamasını kullanarak 20'ye kadar madeni para kazmasına olanak tanıyan benzersiz madencilik fırsatları sunuyor. Coin'in ön satıştaki olağanüstü başarısı, ön satış lansmanından sadece birkaç hafta sonra 1,3 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi ve 50 kat getiri potansiyeli, kripto para piyasasında artan çekiciliğini ve potansiyelini gösteriyor.

XLM Coin'in Mücadeleleri

Bazen XLM olarak da adlandırılan kripto para birimi Stellar Lumens, kendine özgü özellikleri ve uygulamaları nedeniyle dikkat çekti. Stellar (XLM) için 2024 yılının ilk haftası kasvetli bir görünümle başlıyor. Yatırımcılar, Aralık ayında fiyat artışını sürdürmek zor olsa da, yeni yılın başlangıcının Stellar coinin fiyat gidişatını değiştireceğini tahmin ediyordu. Ancak durum böyle değil çünkü Stellar'ın değeri 2024 itibarıyla zaten %9'luk bir düşüş yaşadı. Ek olarak Stellar ticaret hacmi de hızla düşüyor.





ADA: Blockchain'in Geleceğini İnşa Etmek

Cardano (ADA) blockchain teknolojisine farklı yaklaşıyor. Birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirliğe vurgu yapan Cardano, akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) için adil ve kapsayıcı bir ortam sağlamayı amaçlıyor.





Cardano, bilimsel bir metodoloji kullanılarak oluşturulan ilk blockchain platformudur. Cardano ekibi, hakemli akademik dergilerde Cardano protokolü üzerine araştırmalar sundu. Ethereum'un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson, Cardano'yu piyasaya sürdü. Cardano ağında ADA, işlem ücretlerini ödemenin yanı sıra stake etmek ve ödül almak için de kullanılıyor.





BlockDAG: 50 Kat Kazanç Sağlayan Küresel Bir Olay

Mevcut piyasa trendlerinde BlockDAG Coin (BDAG) tam olarak nedir? BlockDAG, yeni bir kripto ön satışından çok daha fazlası, madencilik seçeneklerini masaya getiriyor. Üç ev madencilik ekipmanı arasından seçim yapabilir ve günde 2000'e kadar BDAG jetonunu çıkarabilirsiniz. Ek olarak BlockDAG madencilik uygulamasıyla madencilik yapabilir ve hafızanızı veya pil gücünüzü tüketmeden 20'ye kadar jeton kazanabilirsiniz.





Ön satışın 1. partisinden 24 saat içinde 1 milyon dolar toplayan ve 2. partiye sıçrayarak ilk yatırımcılara %50 getiri sağlayan ön satıştaki popülerliği nedeniyle analistler, BlockDAG'ın madencilerine de büyük yatırım getirisi sağlayacağını öngörüyor. Lansman fiyatına göre BlockDAG X100 ile madenciler hiçbir sorun yaşamadan kolaylıkla 100$ kazanabilecekler. Yeni kripto madencileri, X1 uygulamasıyla günde 1 dolar kazanmaya başlayabilir ve daha sonra daha fazla kazanmak için deneyimlerini genişletebilir.





Vizyoner bir hibrit fikir birliği mekanizması ve altı aylık bir ana ağ lansmanı ile desteklenen bu çığır açan kripto para, kendisini endüstri lideri olarak konumlandırıyor. 50 milyarlık sınırlı token arzıyla BlockDAG, hız, ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik taahhüdüyle uyumlu olarak güvenlik ve ayrıcalık sunuyor.





Yatırım Yapın veya Madencilik Yapın, 50x Kazanın

XLM coin, ADA ve BlockDAG'ın ayırt edici nitelikleri ve olası etkileri incelenerek, kripto para birimi endüstrisinin dinamik ve sürekli değişen karakteri vurgulandı. BlockDAG'ın 1. parti ön satışı sırasında bir günden daha kısa bir sürede 1 milyon dolar elde etmedeki şaşırtıcı başarısı, coini 2. parti ön satışına başlatan ilk yatırımcıların muazzam güven ve desteğinin kanıtıdır.





Üstelik kripto madenciliği, kriptoyla para kazanmanın en iyi yolu olmaya devam ediyor. Kripto ve hisse senedi alım satımı hızlı para kazanmanın harika yolları olsa da riskler ve tuzaklar da var; bu nedenle madencilik daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu, BlockDAG Coin'in ekonomik, verimli ve çevre dostu özel madencilik teçhizatlarıyla kolayca çözülebilen bir sorundur.













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